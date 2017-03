Proiectul Tekwill și sectorul IT în Moldova (VIDEO)

Toți cei care vor să-și dezvolte o afacere în domeniul tehnologiilor informaționale și nu știu care ar fi primii pasi, vor putea beneficia de sprijin la noul Centru de excelență Tekwill, deschis astăzi la Chișinău. Tot ce vor trebui să facă este să-i convingă pe coordonatorii proiectului că ideea lor merită să fie promovată. Tekwill este cel mai mare centru IT din Republica Moldova, de activitățile căruia anual vor putea beneficia aproximativ o mie de persoane, spun organizatorii.

Republica Moldova se confruntă cu un deficit de resurse umane în sectorul IT, iar cei peste 20 000 de angajați, la care fac trimitere datele statistice, sunt insuficienți pentru a acoperi cererile pieței, spun experții din domeniu.

Iată de ce proiectele de genul Tekwill constituie un ghid practic pentru persoane care se află la început de cale, oferindu-le toată infrastructura necesară, de la spații pentru muncă, instrumente până la instruiri.

În prezent, volumul exporturilor serviciilor IT depășeste 70 de milioane de dolari anual, și asta pentru că o practică populară printre specialiștii în IT este să lucreze pentru companiile străine, spune Vitalie Eșanu, antreprenor în domeniul tehnologiilor informaționale. Apariția centrelor de excelență, printre care și Tekwill, vor încuraja însă tinerii să-și dezvolte propriile afaceri, astfel încât profitul să fie maxim pentru specialiștii autohtoni, mai sugerează el:

„Pentru a păși, un programator de rând, pentru a-și face o companie, de obicei el trebuie să caute oficii, să încheie contracte etc. Tekwill-ul va reduce însă din cheltuieli și toată birocrația. Poți să vii aici, să plătești pentru o zi, pentru o săptămână sau pentru o lună, și să încerci dacă ideea ta funcționează.”

Pentru o mie de lei, doritorii pot obține acces la utilitățile centrului timp de o lună. Pe lângă spațiul oferit, beneficiarii vor participa la instruiri, dar și alte activități, diferite de ceea ce include programul universitar, spune coordonatoarea proiectului Tekwill, Ana Chirița:

„Dacă sunt evenimente, ei se înregistrează la evenimente, dacă vor să lucreze, pe site-ul tekwill.md își aleg programul, dacă este vorba de studenți vor fi cursuri pentru ei. Unele sunt gratuite, altele cu plată, dar la prețuri reduse. De exemplu, dacă un curs costă o mie de dolari în mod normal, pentru ei o să coste 100 de dolari. Asta pentru că avem parteneriate și cu IBM, Microsoft etc.”

Unul dintre programele Tekwill-ului va fi destinat celor care au idei de afaceri în domeniul IT. Managerii centrului, printre care și Caterina Rutter, promit că sunt gata să sprijine inițiativele fezabile, și în două luni, împreună cu autorii, să dezvolte un concept de afacere, ca ulterior acesta să fie prezentat potențialilor investitori, mai spune Caterina Rutter:

„Poate să fie produse hardware, roboței, cip-uri etc. Centrul are ca scop de a promova Republica Moldova ca viitoare destinație IT. Deși este cel mai mare centru din Republica Moldova, are ușile deschide și pentru regiunea est-europeană, Țările Baltice, precum și Asia Centrală. La sfârșit, atunci când trebuie să-și prezinte produsele, vor fi invitați investitori din regiune și din Amsterdam pentru potențiale investiții în startup-urile moldovenești dar și cele din regiune.”

Mai multe dosare de participare au fost deja primite, iar cei care n-au reușit să le trimită o pot face până pe 17 martie. Intenția de participare la program și-au anunțat-o inclusiv persoane din Țările Baltice, dar și din Asia Centrală.

Caterina Rutter: „Cum se spune cămașa mea este mai aproape de mine, și în acest caz tinerii din Republica Moldova sunt cămășile noastre. Totuși, prioritate rămâne Republica Moldova pentru noi.”

Centrul Tekwill a fost deschis cu sprijinul Statelor Unite și Guvernului Suediei, iar proiectul a fost implementat de Asociația Națională a Companiilor TIC. Spațiul a fost pus la dispoziție de Universitatea Tehnică a Moldovei. Ambasadorul american de la Chișinău, James Pettit a declarat la ceremonia de deschidere că miza centrului de excelență este să motiveze cât mai mulți tineri să rămână și să muncească la ei acasă.