Miniștri fără adjuncți, la Washington

Poate fi ceea ce Donald Trump a spus si anume ca multe dintre pozitiile respective nu ar fi utile, asta pe fondul incercarii de a reduce dimensiunile aparatului de stat si a-i diminua prerogativele. Sau dorinta exprimata de strategul Casei Albe, Steve Bannon, vizind descompunerea asa numitului „stat administrativ”.

In plus, ministrii intimpina dificultati atunci cind doresc sa opteze pentru proprii adjuncti, cel mai recent episod fiind la Ministerul Apararii, unde ministru este fostul general Jim Mattis. Acesta optase pentru un subsecretar de stat care sa se ocupe cu chestiuni politice, in persoana fostei ambasadoare Anne Patterson, numai ca de la Casa Alba a venit semnalul ca nu o vor sprijini, in ceea ce se anunta drept audieri tensionate, in Senat.

Doi membri ai Comisiei pentru Servicii Armate, senatorii Tom Cotton si respective Ted Cruz, ambii republicani se opuneau numirii lui Patterson pentru ca aceasta a fost ambasadoare in Egipt in intervalul 2011 – 2013, cind administratia Obama a sprijinit un guvern care avea legaturi cu Fratia Musulmana, regim inlaturat in cele din urma de armata.

Faptul ca Mattis nu si-a putut numi adjunctul este o situatie generalizata in administratie, pina acum nu a fost numita nici o oficialitate, sub rangul de ministru, nici la Ministerul Apararii, nici la Departamentul de Stat.

Se pare ca saptamina aceasta Casa Alba va anunta citeva numiri in stafful lui Mattis, doar ca ambasadoarea Patterson nu se va afla printre ele.

Desi generalului Mattis i se promisese ca-si va putea alege colaboratorii, lucrurile nu au stat pina acum asa, prima sa optiune pentru postul de adjunct – Michele Flournoy – si-a retras candidatura dupa ce s-a intilnit cu reprezentanti ai Casei Albe.

Postul de adjunct este vacant si la Departamentul de Stat, unde optiunea secretarului de stat Tillerson – Elliott Abrams – a fost respinsa de Casa Alba, pentru ca Abrams nu l-a sprijinit pe Trump in campanie.