„Putin, cel mai puternic om din lume” (VIDEO)

Ieri seara reteaua CNN a difuzat un documentar intitulat „Putin, cel mai puternic om din lume”. Ce l-a determinat pe reputatul analist Fareed Zakaria sa ajunga la o astfel de concluzie? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Raspunzind la aceasta intrebare Fareed Zakaria recunoaste ca titlul documentarului este paradoxal, in conditiile in care Statele Unite si China sint mai puternice decit Rusia lui Putin. Analistul crede ca forta unui lider este determinata de puterea tarii, dar si de capacitatea de a exercita puterea unilateral si neconstrins de alte institutii, partide sau forte politice. Or, urmind aceasta definitie, Putin este cel mai puternic lider.

Asa cum remarca fostul campion mondial la sah, Gary Kasparov, un oponent al liderului de la Kremlin, intreaga structura a statului rus sta intr-o singura persoana. „Cind țarul murea” - scrie Fareed Zakaria - „se stia ca structura statala va rezista si care e procesul care va duce la noul lider, fiul tarului. Cind liderii comunisti mureau, succesorul era ales de Comitetul Central si Biroul Politic. „Dar cind Putin o sa moara - aproape am scris daca o sa moara - ce se va intimpla? Nimeni nu stie”, scrie Zakaria.

Analistul explica ca pentru a intelege ascensiunea politica a lui Putin, trebuie inteleasa Rusia si tumultuoasa sa istorie. Or, în acel context, Putin a dat speranta stabilitatii, a ridicat nivelul de trai si a sporit prezenta Rusiei in lume si respectul pentru forta ei. „Or respectul conteaza”, scrie Fareed Zakaria. El continua „Putin intelege Rusia si intelege si lumea. Nu este stupid sa ia cu asalt America si Europa. El stie sa poarte un razboi informational asimetric, cu unelte cibernetice si dezinformare.”

Putin, mai scrie Fareed Zakaria, intelege si vulnerabilitatile lumii occidentale, diviziunile interne sau fragilitatea institutiilor ca Uniunea Europeana si ideilor de integrare si diversitate. „Cu alte cuvinte”, continua articolul, „Putin ne intelege bine”. Dar asta genereaza intrebarea „Il intelege oare Trump pe Putin?”.