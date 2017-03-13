На пути к султанату. Часть 3

Неопределенность в отношениях с Соединенными Штатами и «завал» на европейском направлении контрастируют с «завершением процесса нормализации» диалога с Россией. Не далее как 10 марта Эрдоган отправился в Москву, где провел достаточно продуктивные, но отнюдь не прорывные переговоры с Владимиром Путиным. Были даже скандальные моменты. Например, турецкий гость забыл о том, что является гостем, и почти в ультимативной форме потребовал от России прекратить всяческое сотрудничество с сирийскими и иракскими курдами и закрыть все учреждения, связанные с опальным богословом Фетуллой Гюленом. К слову, Путин в ответ ничего ему не пообещал.

«Что касается террористической организации FETO (движение Гюлена), к сожалению, мы знаем, что они под видом каких-то других организаций ведут свою деятельность в некоторых городах России, также в Москве и Петербурге, - цитирует Эрдогана «Лента». – И мы верим, что российские власти предпримут шаги для того, чтобы прекратить эту деятельность».

Как пояснил «Газете» политолог Александр Кирпичев, знакомый с ходом переговоров, в Москве турецкий президент сосредоточился на курдском факторе. «Для Эрдогана курдский фактор является красной тряпкой в рамках региональной безопасности и безопасности самой Турции. Турецкий президент приехал призвать Россию прекратить какое-либо сотрудничество с курдами, особенно с РПК (Рабочей партией Курдистана) и сирийской курдской партией «Демократический союз» (обе партии признаны террористическими в Турции, но не в России)», - считает эксперт. «Для Эрдогана важно, чтобы Россия не сотрудничала с курдами на территории Сирии, где проходит операция «Щит Евфрата», де-факто направленная против курдов. Здесь Анкара давно планирует создать буферную зону между турецкой границей и курдскими регионами», - добавил Кирпичев.

Нет особых успехов и в вопросе отмены санкций, введенных Россией против Турции после уничтожения российского военного самолета в небе над Сирией. Так, турки рассчитывали на полное снятие запрета на поставки сельхозпродукции и на деятельность строительных компаний в России. Во втором вопросе Москва обещала в ближайшее время «подумать», а по первой части достижение получилось неполным: Россия разрешила импорт только некоторых видов овощей, и среди них нет пресловутых турецких помидоров. Кроме того, Москва подтвердила свои планы проложить газопровод «Турецкий поток» и построить атомную станцию в Аккую.

Между тем, «холодная дружба» России и Турции слишком явно несет в себе признаки «дружбы назло». Назло кому? Разумеется, Западу. Например, Путин даже после смены администрации в Вашингтоне, похоже, не питает иллюзий относительно улучшения диалога с американцами. Да и с Европой общение не налаживается – вся надежда, наверняка думает Кремль, на предстоящие выборы в ключевых странах ЕС. В свою очередь, Эрдоган тоже понимает, что диалог с Западом будет в лучшем случае напоминать дружбу с камнем за пазухой.

Такие ощущения есть и в западной прессе. Приведу подборку, сделанную порталом Inopressa. «Обе страны как будто стараются заставить себя симпатизировать друг другу», - пишет немецкая газета Tageszeitung. – Эрдоган посылает из Москвы ясный сигнал для Евросоюза и НАТО: если вы меня не хотите, то я приткнусь в другом месте!». Автор считает, что Путин был бы не прочь увидеть, как Турция перестает быть южным флангом НАТО.

Турция планирует военные удары по курдам, которые являются частью российского проекта новой сирийской конституции, отмечает газета Die Welt. «Для России отношения с Турцией имеют высокий приоритет, - сказал изданию эксперт по Ближнему Востоку Леонид Исаев. – Однако Москва не хочет портить отношений с курдами. Курды для России – козырь, который можно извлечь из рукава в кризисные времена».

Газета также пишет, что очень многое в российско-турецких отношениях будет зависеть от позиции президента США. «Тайной покрыто и личное отношение Трампа к Путину. Если между двумя политиками не произойдет сближения, Путин еще больше будет заинтересован в том, чтобы привлечь на свою сторону Эрдогана в качестве союзника против Запада», - считает автор.

Российские аналитики скептически относятся к долговременным намерениям Эрдогана, пишет, в свою очередь, газета The Wall Street Journal. Издание ссылается на мнения экспертов о том, что Эрдоган демонстративно сближается с Россией для торга с США по вопросу экстрадиции Гюлена…

Так мы убеждаемся в том, что «дружба» между Россией и Турцией носит исключительно конъюнктурный характер, нацелен на раздражение общего временного недруга – Запада – и, скорее всего, рухнет при очередном «ноже в спину». К слову, на днях российская пресса сообщила о том, что Турция перестала принимать паромы из Крыма – без объяснения причин. Но поскольку новость появилась прямо в день визита Эрдогана, Москва предпочла не придавать ей значения. Надолго ли?

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* Мнения автора, высказанные в блоге, не обязательно совпадают с позицией редакции Radio Europa Liberă