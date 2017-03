Parlamentul de la Budapesta l-a ales pe János Adler în funcția de președinte al Ungariei

Președintele Ungariei a fost reales pentru un nou mandat de cinci ani din al doilea tur de scrutin, în Parlament. János Adler, propus de partidul de guvernământ Fidesz, al premierului Viktor Orbán, l-a învins pe László Majtényi, fost avocat al poporului pentru protecția datelor, propus de opoziție. Adler a câștigat cu 131 de voturi pentru, 39 împotriva și 29 de abțineri. În Ungaria președintele cu funcție mai mult simbolică poate avea cel mult două mandate. În vârstă de 57 de ani, Adler este fost spicher parlamentar și fost membru al Parlamentului Europei. Majtényi are 66 de ani și conduce Institutul Eötvös Károly, un think tank liberal. Associated Press notează că Adler s-a făcut remarcat în ultima vreme prin luări de poziții pe tema protecției mediului și a rezervelor de apă globale.