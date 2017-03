Administrația Trump și teoria „statului profund”

Conversatii cu privire la structuri statale alternative nu-si aveau locul decit in perimetrul conspiratiilor, in Statele Unite. De ce au pătruns ele acum in spatiul public si mediatic? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Retorica statului alternativ este ceva cu care Turcia si alte tari s-au obisnuit, de exemplu, dar nu facea parte din conversatiile politice din Statele Unite, înainte de presedintia Donald Trump.

Raspunzind unei întrebări, purtatorul de cuvint al Casei Albe, Sean Spicer a spus ca nu exista nici o indoiala ca aliati ai fostului presedinte Barack Obama, care se afla inca in structurile guvernamentale, promoveaza o agenda de stinga. Intrebarea formulată era daca cei de la Casa Alba cred in conceptul de stat profund, care ar incerca sa submineze agenda presedintelui Trump. Spicer a spus ca e normal ca dupa ce opt ani un partid a condus tara, exista persoane care se afla inca in structurile guvernamentale si care impartasesc opiniile fostei administratii.

Numai ca ceea ce defineste asa numitul „stat profund”, in alte parti ale lumii este o combinatie, ascunsa si subversiva, de persoane, provenite din structuri militare si de securitate, care incearca sa influenteze statul. Aceasta notiune, chiar daca e definită diferit a fost adusa in actualitate, odata cu preluarea presedintiei de catre Trump. Acesta a spus - in repetate rinduri - ca Obama ar fi interceptat convorbiri in Trump Tower, in perioada alegerilor si ca aliati ai fostului presedinte se fac vinovati de scurgeri de informatii catre presa, acum.

Desi termenul de „stat profund” nu este utilizat public de oficialitati americane, o relatare din Washington Post arata ca el e folosit de membrii ai staffului lui Trump si ca strategul Casei Albe, Steve Bannon a stat de vorba cu Donald Trump despre amenintarea pe care asa zisul „stat profund” o prezinta pentru presedintia sa. Termenul a fost folosit si de aliati ai presedintelui din media si spatiul public: reteaua de presa Breitbart, deputatul republican de Kentucky, Thomas Massie si Sean Hannity de la Fox News.

Observatori politici arata ca alegatiile lui Trump, cu privire la interceptari de convorbiri telefonice nu au fost insotite de vreo dovada. Cu privire la scurgerile de informatii, analisti spun ca Donald Trump a antagonizat servicii secrete, prin declaratii repetate si este ostil multor agentii guvernamentale, care vor suferi serioase reduceri bugetare sau chiar eliminare si ca acesta este fundalul scurgerilor de informatii si nu vreun asa zis „stat profund” ostil presedintelui.