Что будет с приднестровским рублем?

Дорогие радиослушатели, добрый день. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи Приднестровские диалоги. 30 минут на Радио Свободная Европа. Сегодня в выпуске:

Официальный курс приднестровского рубля должен соответствовать курсу на валютном рынке, потребовал глава Приднестровья Вадим Красносельский. Верховный совет предлагает размещать российский флаг на зданиях и в помещениях всех органов власти региона. И как восприняли в Кишиневе и Тирасполе инициативу президента Игоря Додона о создании платформы для социального диалога по примирению двух берегов Днестра.

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Свободная Европа: Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели.

Министерство иностранных дел России недоумевает по поводу заявления властей Молдовы. «Содержание этой ноты вызывает много вопросов /…/. Надо внимательно изучить, посмотреть на факты и только после этого серьезно обсуждать этот вопрос», заявил агентству ТАСС замглавы МИД России Григорий Карасин. В ноте, врученной в четверг российскому послу в Кишиневе, молдавский премьер Павел Филип и спикер Андриан Канду дали понять, что «унижения», которым подверглись 25 молдавских чиновников при въезде в Россию, связаны с молдавским расследованием дела об отмывании денег из России через молдавские банки. В распространенной в пятницу информации ТАСС напоминает, что в 2016 году многие российские журналисты и политологи были депортированы из Кишинева, многим запретили въезд в Молдову.

13-15 марта замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин посетит Молдову, в ходе визита состоятся «межведомственные консультации». Карасина ждут и в Тирасполе. Глава региона Вадим Красносельский сказал, что хочет обсудить с российским чиновником, в том числе, планы по размещению молдавских пограничников на украинских контрольно-пропускных пунктах на приднестровском участке границы. «Если будут реализованы замыслы Молдовы и Украины по установлению совместного контроля, то нам придется нелегко. Поэтому хотелось бы опереться на гаранта и посредника в переговорном процессе, знать позицию Российской Федерации», — сказал Красносельский на встрече с российским послом Фаритом Мухаметшиным 6 марта в Тирасполе.

Министерство обороны Молдовы возмущено действиями российского военного атташе в Молдове, полковника Игоря Довбня, который 2 марта в Дубоссарах принял участие в церемонии, организованной приднестровской администрацией по случаю, цитирую, «дня начала отражения широкомасштабной агрессии Молдовы против Приднестровья». Министерство обороны «приняло к сведению эту ситуацию и оставляет за собой право принять необходимые меры», отмечается в пресс-релизе ведомства.

Посол США в Республике Молдова Джеймс Петтит поддержал открытие бюро связи НАТО Кишиневе. Он подчеркнул, что эта структура не будет военной и не является посягательством на нейтралитет Молдовы, утвержденный в Конституции. «Это не военная база, и открытие бюро связи не означает, что НАТО хочет, чтобы Молдова стала членом альянса», сказал посол в передаче новостного портала Unimedia.md. Бюро связи, добавил он, поможет в модернизации молдавской армии. Его планируется открыть этим летом. Эта идея подверглась острой критике со стороны левой пророссийской оппозиции, в частности, Партии социалистов, и пророссийского президента Игоря Додона.

Пресс-служба президента Республики Молдова сообщила, что около 250 тысяч молдавских граждан, нарушивших миграционный режим и находящихся на территории России, могут до 20 марта легализовать свое пребывание в Российской Федерации. Об этом президент Игорь Додон договорился в ходе своего визита в Москву. Советники президента Андрей Негуцэ и Максим Лебединский заявили также, что с 15 марта молдавские граждане, которые на данный момент находятся за пределами Российской Федерации, смогут проверить на сайте российской миграционной службы, включены ли они в список тех, кто сможет вернуться в Россию. Речь идет о 17500 молдавских гражданах. Воспользоваться правом на амнистию не могут граждане, которые ранее уже нарушали режим пребывания в России и были выдворены с территории РФ решением суда. Также не подпадают под «миграционную амнистию» граждане Молдовы, которые, имея запрет на въезд в Россию, все равно въехали на ее территорию через Беларусь, или находятся в центрах временного содержания мигрантов в ожидании судебного решения.

Глава делегации Евросоюза в Республике Молдова Пиркка Тапиола в очередной раз исключил возможность диалога в трехстороннем формате между Брюсселем, Кишиневом и Москвой, предложенного президентом Игорем Додоном, передает IPN. «У нас есть двусторонние отношения с Республикой Молдова, и мы готовы к дальнейшему обсуждению в этом формате. Диалог в трёхстороннем формате исключён», — сказал европейский дипломат 6 марта, выступая в прямом эфире. Пиркка Тапиола заявил, что Соглашение об ассоциации с ЕС не является для Молдовы препятствием к тому, чтобы вернуться на российский рынок. «Соглашение об ассоциации не наносит ущерб независимости Республики Молдова. Мы будем только приветствовать возобновление импорта на российский рынок, который очень велик. Республика Молдова вправе подписывать соглашения о сотрудничестве с любой страной, в том числе из СНГ», подчеркнул европейский посол.

Сближение Республики Молдова с Евросоюзом полностью зависит от воли Кишинева, неважно, примет или нет Евросоюз концепцию «многоскоростной Европы», заявил спикер парламента Андриан Канду в передаче „În profuzime” на Pro TV Chișinău. В пятницу в Брюсселе по завершению саммита ЕС глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заверил, что «многоскоростная Европа», за которую выступают многие европейские лидеры после выхода Великобритании и которую отклоняют восточноевропейские страны, не приведет к своеобразному железному занавесу между Востоком и Западом внутри ЕС. Будущее Европы после Брексита будет обсуждаться в Риме в конце марта, когда будет отмечаться 60-летие подписания основополагающих документов Евросоюза.

Это был обзор главных событий минувшей недели, подробности на нашей интернет-странице europaliberă.org.

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Свободная Европа: Экономические проблемы и на этой неделе доминировали в повестке приднестровской администрации. Новое руководство во главе с Вадимом Красносельским ищет возможности оживления промышленности и бизнес-среды, а также покрытия огромного бюджетного дефицита для своевременной выплаты пенсий и зарплат. Не в последнюю очередь исполнительный орган региона рассчитывает на возобновление работы промышленных гигантов, которые ранее приносили ощутимые доходы в бюджет. Среди них – Молдавский металлургический завод в Рыбнице, который в последние годы больше простаивал, чем работал. 3 марта завод возобновил производство стали и проката, а на прошлой неделе заработал в стабильном режиме. По словам главы исполнительного органа региона Александра Мартынова, Молдавский металлургический завод – основа экономики Приднестровья и имеет огромное значение для пополнения бюджета и поступлений валюты в регион.

Кризис на валютном рынке стал темой обсуждения на совещании лидера Приднестровья Вадима Красносельского с главой исполнительного органа Александром Мартыновым, спикером Верховного совета Александром Щербой и председателем центробанка Владиславом Тидвой. Как сообщает пресс-служба главы региона, Вадим Красносельский отметил, что сохранение множественных курсов недопустимо, и призвал участников совещания обсудить различные пути выхода из кризисной ситуации, сложившейся на валютном рынке Приднестровья более года назад. «Официальный курс рубля по отношению к доллару должен соответствовать рыночному. В ином случае — при неразберихе — предприятия будут продолжать нести экономические потери, это недопустимо», — подчеркнул Красносельский.

В Приднестровье официальный валютный курс устанавливает Верховный совет. В условиях кризиса экономические агенты и население покупают валюту в основном на черном рынке, где доллар доходит до 14-ти с половиной рублей при официальном курсе чуть выше 11-ти рублей.

До настоящего момента Тирасполь старался избежать девальвации рубля из-за опасения вызвать неконтролируемый рост цен и дальнейшее обнищание населения. В прошлом году состоялись выборы главы региона, и валютный кризис стал поводом для конфронтации между бывшим лидером Приднестровья Евгением Шевчуком и Верховным советом. Депутаты говорили о непрозрачных схемах и неэффективности администрации Шевчука, который, в свою очередь, обвинял Верховный совет в затягивании с контролируемой девальвацией рубля. В прошлом году главным источником валюты стали поставки электроэнергии, вырабатываемой Молдавской ГРЭС, на правый берег Днестра. Однако потребности региона в валюте были значительно выше, прошлой осенью, например, разница между спросом и предложением валюты превысила 70 миллионов долларов. Чтобы сохранить элементарный валютный минимум, администрация Шевчука взяла кредит у крупнейшего приднестровского импортера, компании «Шериф», которая поддерживала на выборах его оппонента.

Отпустить рубль в свободное плавание требовали и крупнейшие приднестровские экспортеры. Для них валютный кризис стал сильным ударом в условиях, когда весь регион — Россия, Беларусь, Молдова и Украина — уже пережил процесс обесценивания национальных валют. Приднестровский рубль, неадекватный рыночному курсу и искусственно удерживаемый на плаву административными инструментами, как утверждают и эксперты, не способствует наращиванию экспорта. Недавно производители и экспортеры левобережья Днестра возобновили свои требования на встречах, которые состоялись с новой администрацией Вадима Красносельского, и дали понять, что новый глава региона должен взять на себя и социальные расходы, если он ставит своей задачей провести экономические реформы, которые позволят увеличить поступления в бюджет в целях развития, а не на обеспечение прожиточного минимума, как было прежде. Обесценить рубль рекомендовали и независимые экономические эксперты из Германии и Российской Федерации — они видели в этом возможное решение в преодолении кризиса.

Предложение Вадима Красносельского привести официальный курс рубля в соответствие с рыночным — новшество его администрации. Но это предложение прозвучало через месяц после того, как Красносельский в Москве попросил Россию оказать финансовую помощь именно для преодоления валютного кризиса. Как было воспринято это обращение Красносельского — неизвестно, по крайней мере, на официальном уровне никаких заявлений не было. Что касается официального курса приднестровского рубля, окончательное решение, как и прежде, за Верховным советом.

Между тем, несмотря на бюджетный дефицит, приднестровские законодатели приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает размещение флага Российской Федерации на зданиях и помещениях всех органов власти региона рядом с флагом непризнанного Приднестровья. О том, насколько своевременно такое предложение, наши корреспонденты попытались узнать у жителей региона.

- На малый бизнес пусть лучше денег дадут, стоимость патента еще снизят. А флагов российских у нас и так достаточно размещено по городу.

- Не могу за властей ничего решать, но считаю, что Россия должна присутствовать у нас.

- По мне – так все равно. Красиво – и красиво.

- Деньги можно, конечно, и на другое пустить. Но с другой стороны, и флаг нужен нам. И то нужно, и другое нужно.

- А как же! Мы же хотим с Россией жить и стремимся с ней быть. Так что, я думаю, что обязательно нужно. Где деньги возьмут на изготовление флагов, я не знаю. Где-то надо заработать на флаги. Если флаги будут, нам легче будет жить, надеяться на что-то. Скорее признают, может быть.

- Пусть висит, что мне, жалко, что ли.

- Конечно, нужны флаги – нас же Россия поддерживает, значит, мы должны и их флаг поддерживать, правда?!

- Я думаю, что флаг российский надо вывешивать. Но если на это нужны большие деньги, то стоит повременить. А вот, к примеру, пенсионерам можно было хотя бы раз в год – кто-то это из властей говорил, а я запомнила – бесплатное обследование сделать. Потому что эти больницы – туда не подступишься. Эти больницы – нет слов!

Свободная Европа: Мнения жителей Тирасполя и Бендер.

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Свободная Европа: В первых числах марта президент Игорь Додон призвал преодолеть разногласия в молдавском обществе, a также между двумя берегами Днестра, и заявил, что молдавское государство — многонациональное. Глава государства говорил и о том, какими он видит шаги к окончательному урегулированию приднестровской проблемы. Подробности об инициативе президента, а также о последовавшей реакции – в материале Лины Грыу.

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По случаю 25-летия начала вооруженного противостояния на Днестре Игорь Додон сказал, что «в результате тех событий всё население Молдовы было отброшено в развитии назад, а целое поколение выросло в условиях разделённого государства и общества». «Мы должны принять как аксиому, что у нас может быть разное этническое происхождение, разный родной язык, разные национальные герои и литературные классики, но независимо от этого все мы составляем единый многонациональный народ Республики Молдова», сказал Додон. Он объявил о создании «платформы социального диалога для примирения между двумя берегами Днестра». Он сообщил об этом накануне 2 марта — дня когда на обоих берегах отдельно прошли мероприятия, посвященные памяти погибших в войне на Днестре. Этот призыв прозвучал после указа главы Приднестровья Вадима Красносельского, который объявил 2 марта, цитирую, «днем начала отражения широкомасштабной агрессии Республики Молдова против Приднестровской Молдавской Республики», конец цитаты.

В своей речи в Дубоссарах по случаю 25-летия войны на Днестре Вадим Красносельский сказал, что Приднестровье не живет прошлым, но помнит прошлое – помнит, по его словам, что Россия принесла здесь мир 225 лет назад, помнит и 1918 год — оккупацию Бессарабии Румынией. «Мы помним и 1992 год /…/. Мы не живем в прошлом. Но кто не помнит свою историю, тот не имеет права на будущее», заявил Красносельский. Приднестровский лидер приветствовал «посылы и мысли президента Игоря Додона о стремлении решать проблемы экономического и гуманитарного характера». «Мы, конечно, стремимся к компромиссу. Но нам очень сложно, потому что очень много односторонних действий», добавил Красносельский, который в очередной раз подтвердил, что независимость – это гарантия безопасности Приднестровья.

В Приднестровье скептически воспринята и инициатива президента Молдовы Игоря Додона изменить молдавскую избирательную систему с тем, чтобы в молдавский парламент могли избираться представители Приднестровья. Додон заявил, что в результате участия приднестровцев в выборах появится новое «окно возможностей» для приднестровского урегулирования.

«Есть два этапа урегулирования», — заявил Додон в интервью каналу «Россия-24». Первый этап — 2017-2018 годы, когда необходимо решить многочисленные проблемы, с которыми сталкивается население: земельные участки, школы, связь, транспорт и другие. Второй этап — 2019-2020 годы. Для начала следует подумать, как сделать так, чтобы в 2018 году население Приднестровья участвовало в выборах парламента Республики Молдова, чтобы в молдавский парламент могли избираться представители Приднестровья, уточнил Додон.

По мнению заведующего кафедрой политологии и политического управления Приднестровского университета Ильи Галинского, заявление Додона является «популистским лозунгом /…/ с целью втянуть Приднестровье в реинтеграционные процессы».

По словам Галинского, участие представителей Приднестровья в работе молдавского парламента означало бы игнорирование итогов референдума 2006 года, на котором подавляющее большинство высказалось за независимость Приднестровья и последующее присоединение к России. «Даже если приднестровская сторона поддержит предложение молдавского президента, реализовать на практике его будет достаточно трудно, так как Молдавия — это парламентское государство, а у сторонников Додона нет большинства в высшем законодательном органе страны». «Даже если предположить, что произойдет «чудо», и приднестровцы смогут работать в парламенте Молдовы, эта работа никакой пользы Приднестровью не принесет, так как несколько депутатов в парламенте не решают буквально ничего. Тому пример — фракция Додона в парламенте, которая насчитывает несколько десятков человек, но бессильна против прозападного парламентского большинства», – добавил Илья Галинский. Тираспольский эксперт считает, что, выступая с подобными заявлениями, Игорь Додон как раз и преследует цель укрепления своих политических позиций.

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Свободная Европа: В Кишиневе на минувшей неделе бурно обсуждали и комментировали предложения Демократической партии об изменении избирательной системы с тем, чтобы депутаты будущего парламента избирались не по партийным спискам, а баллотировались индивидуально по одномандатным округам. Говорят, одномандатное голосование позволит избирателям лучше узнать конкурентов предвыборной гонки, а после выборов потребовать от них выполнения своих обещаний.

Такая система выборов функционирует в Приднестровье, частично – в Украине и России. Румыния от такой системы отказалась, так как она стимулирует подкуп голосов. Подобные опасения есть и в Кишиневе. Против выборов по одномандатным округам уже высказался президент Игорь Додон и Партия социалистов, которую он возглавлял до недавних пор, а также внепарламентская оппозиция.

Авторы инициативы — Демократическая партия – главная в правящей коалиции – выступила с некоторыми уточнениями по поводу приднестровского региона. В пятницу в передаче În Profunzime на PRO TV Chișinău спикер парламента Андриан Канду заявил, что, если будущий парламент Молдовы будет сформирован по новой избирательной системе, мандаты, которые достанутся приднестровским депутатам, останутся вакантными до возвращения левобережных районов в правовое поле Республики Молдова с тем, чтобы одномандатные округа функционировали, как и в остальных регионах страны.

Но вернемся к инициативе Игоря Додона о создании платформы для социального диалога по Приднестровью. Как восприняли идею в Кишиневе — об этом моя коллега Лина Грыу говорит с политическим аналитиком, директором информационного агентства IPN Валериу Василикэ:

Свободная Европа: Президент Игорь Додон выступил с инициативой создания платформы социального диалога для примирения двух берегов Днестра. С вашей точки зрения, эта инициатива реальна? Насколько жизнеспособно предложение президента Додона?

Валериу Василикэ: Поскольку президент Додон находится в самом начале своего мандата и поскольку давно уже никто не поднимал эту тему – в отличие от других политических тем, которые стали предметом других инициатив президента Додона – а также поскольку это, возможно, самая большая проблема для молдавского общества и самый большой риск на долгосрочный период – я бы предпочел видеть в этом подходе не вопросительные знаки. Мне хочется думать, что президент Додон абсолютно искренне поднял этот вопрос, болезненный для всех нас.

С моей точки зрения, до урегулирования приднестровского конфликта очень и очень далеко, потому что, с одной стороны, это зависит от интересов великих держав, и мы никак не можем повлиять на ситуацию. Крупные игроки пока не заинтересованы разрубить этот узел – и неизвестно, когда будут в этом заинтересованы. С другой стороны, за 25 и даже более лет молдавское общество на обоих берегах Днестра научилось жить отдельно друг от друга, не ощущая никакого дискомфорта. Я имею в виде на межличностном уровне. С одной стороны, все как бы хорошо, нет никакого конфликта, ни межэтнического, ни политического, люди приспособились к этому рутинному дискомфорту. Правда, неуютно переходить Днестр в ту или иную сторону под бдительным оком так называемых таможенников или под дулом «калашникова». Но ничего, привыкли и к этому.

Это состояние раскола между двумя берегами Днестра находит свое отражение в состоянии разделения, которое царит в обществе на правом берегу Днестра. Здесь явно присутствует несколько параллельных миров, которые не очень пересекаются – несколько языков, несколько платформ, несколько концепций по этическим, лингвистическим, геополитическим, политическим признакам и т.д.

Поскольку в нашем обществе столько разделительных линий, думаю, единственный шанс склеить осколки на уровне двух берегов Днестра, а также на уровне общества на правом берегу Днестра – в этом как раз суть идеи президента Додона о примирении.

Понимаю, это крайне трудно, почти невозможно, но это последний шанс, если мы действительно хотим добиться объединения как на правом берегу, так и между двумя берегами Днестра.

Свободная Европа: В первой части вашего ответа, когда вы говорили об искренности намерений Игоря Додона, слышна доля сомнения. Значит ли это, что вы не верите в его искренность, или в возможность осуществления этой идеи?

Валериу Василикэ: Сейчас я пока не верю в способность политика Додона, который привык стоять на баррикадах и победил на президентских выборах на баррикадах, не иначе. Не знаю, есть ли у него необходимые навыки и способности и сколько времени понадобится для того, чтобы эти способности проявились. Потому что, пусть и со временем, ему надо понять не только формально, не только декларативно, а реально понять, в чем отличие между обычным политиком – и политиком, который является главой государства.

В силу своей должности, в силу конституционного концепта президентской должности глава государства призван быть арбитром, политиком для всех. Президент Додон заявил, что хочет быть президентом для всех граждан, но этому еще следует научиться, это надо доказать и для этого, возможно, придется пойти на какие-то жертвы.

Но отправным пунктом может стать его человеческое понимание примирения, не в политическом смысле, а когда говоришь: «Прости меня. Давай помиримся». Так и напрашивается аналогия с исповедью перед причастием: «Я согрешил, общество! Я плохо говорил о вас – о вас, унионистах; о вас, проевропейцах; о вас, сексуальных меньшинствах; о вас, представителях других вероисповеданий…».

Надеюсь, то, что произошло сейчас в Италии — говорят, его освистали наши соотечественники в Италии — станет для президента Додона отправной точкой для преодоления этой линии разлома. Понимаю, что президент Додон и его окружение очень хорошо взвесили последствия этой поездки, они ожидали, что там его примут не с распростертыми объятиями, как в России, но человек пошел на это, проявил в некотором роде мужество. Поехал показать, что ему есть дело и до них, до всех наших мигрантов, а не только до тех, кто на Востоке.

И, может, как раз от этой готовности встретиться, пойти на некоторые жертвы не так уж много и осталось до формального жеста примирения: «Простите меня…». Без этого шага, боюсь, примирения быть не может.

Правый берег должен примириться на уровне категорий общества и лишь после этого пойти на примирение с левым берегом. Пока не будет достигнуто согласие здесь, в правобережной Молдове, примирение на политическом уровне с левым берегом невозможно.

Свободная Европа: Вы говорили, что президенту Игорю Додону необходимо превратиться из партийного лидера в главу государства. Как вы думаете, предстоящие в 2018 году или раньше парламентские выборы окажутся благоприятными для превращения Додона — партийного лидера в Додона — президента для всех граждан?

Валериу Василикэ: Не думаю, что повлияют благоприятно — ни очередные 2018 года, ни тем более досрочные. В преддверии любых выборов идея примирения левого берега Днестра с правым отодвигается на «потом». И прежде всего потому, что не будет примирения на уровне правобережного общества.

На очередных выборах политик Додон не может не опираться на своих сторонников по Партии социалистов и ее электорат. В интересах Додона-политика, чтобы к власти пришла Партия социалистов. Но на идее примирения не думаю, что он сможет выиграть. Чтобы стать президентом всех, Додону необходимо отмежеваться от своих сторонников и в равной степени приблизиться к не-сторонникам, чтобы не сказать – оппонентам или политическим соперникам.

Свободная Европа: Игорь Додон не понимает, что его инициатива трудно достижима, практически неосуществима? Потому что, если он отдает себе отчет в этом, его призыв смахивает на попытку перенять приднестровскую тематику у действующей власти – это то же самое, что мчаться на всех парусах без оглядки на какие-то реальные результаты…

Валериу Василикэ: В этой попытке, как вы говорите, перенять инициативу я склонен усматривать осознанный политический шаг, которого ждут от любого президента, в том числе от самого активного, каковым является Игорь Додон. Он ступил на новую территорию и хочет расширить свое поле действий, в частности потому, что не обладает слишком широкими полномочиями. И в этом случае вынужден восполнить дефицит полномочий инициативами.

Но, еще раз позвольте привлечь внимание к тому факту, что, в отличие от других инициатив, в том числе по роспуску парламента и предоставлению дополнительных полномочий главе государства, которые отличаются чисто политическим характером – там политикам дозволено поиграть в политику между собой, даже схитрить немного и сгустить краски – эту свою инициативу Додон назвал платформой социального диалога. Он полез в огород, где жульничать нельзя. Точно так, как в церкви нельзя ругаться, нельзя подходить с чисто политическим интересом к проблемам, которые касаются всего общества, его нравственных устоев, религиозных принципов. Потому что примирение идет оттуда.

Это такая область, в которой – и это придется понять рано или поздно – либо серьезно относишься ко всему и соблюдаешь «правила жанра», в котором речь идет о социальных, нравственных вещах, не о политике, либо отказываешься от любых попыток вмешаться, чтобы не усугубить проблемы еще больше.

Свободная Европа: политический аналитик, директор информационного агентства IPN Валериу Василикэ.

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Свободная Европа: Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается до следующей встречи. Вы слушали Радио Свободная Европа.