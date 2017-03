Ce se va întâmpla cu rubla transnistreană?

Bună ziua, dragi ascultători. La microfon, Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri transnistrene. Din sumarul ediţiei:

Cursul oficial al rublei transnistrene trebuie să corespundă cursului de pe piața valutară, a cerut liderul administrației din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski. Sovietul suprem propune arborarea drapelului rusesc pe toate instituțiile din regiunea transnistreană. Și... propunerea președintelui Igor Dodon pentru lansarea unei platforme de dialog social și conciliere între cele două maluri ale Nistrului și cum a fost primită ea la Chișinău și la Tiraspol.

Ministerul de Externe al Rusiei a spus că nota moldoveană referitoare la tratarea incorectă de către ruși a oficialilor moldoveni „ridică semne de întrebare”. „Va trebui să evaluăm toate faptele înainte să discutăm serios această chestiune”, a spus vineri viceministrul de externe rus, Grigori Karasin, citat de agenția TASS. În nota înmânată joi ambasadorului rus la Chișinău, premierul moldovean Pavel Filip și spicherul Andrian Candu sugerau că „umilințele” la care ar fi fost supuși cam 25 de oficiali moldoveni la intrarea în Rusia ar avea legătură cu ancheta moldoveană asupra spălării de bani murdari din Rusia prin băncile moldovenești. În relatarea sa de vineri, agenția rusă de stat TASS amintește că în 2016 mai mulți jurnaliști și alte personalități din Rusia au fost trimiși îndărăt de la aeroportul din Chișinău.

Viceministrul de externe al Federației Ruse, Grigori Karasin, va face o vizită în Republica Moldova, în perioada 13-15 martie, pentru „consultări interministeriale”. Karasin este așteptat și la Tiraspol, unde liderul administrației Vadim Krasnoselski a spus că vrea să discute cu viceministrul rus mai ales despre perspectiva plasării de grăniceri moldoveni la posturile de control din Ucraina de pe segmentul transnistrean al graniței. „Dacă vor fi realizate planurile Moldovei și Ucrainei de instituire a controlului mixt la frontieră, vor veni vremuri grele pentru noi. De aceea, am dori să avem sprijinul Rusiei, garant și mediator în negocieri, și să cunoaștem poziția Moscovei”, a spus Krasnoselski la întâlnirea cu ambasadorul rus Farit Muhametșin, în 6 martie, la Tiraspol.

Ministerul moldovean al Apărării și-a exprimat „nedumerirea și indignarea” în legătură cu participarea ataşatului militar al Federaţiei Ruse în Republica Moldova, colonelul Igor Dovbnea, în data de 02 martie, la ceremonia de la Dubăsari organizată de administrația transnistreană cu genericul, citez, „Ziua comemorării respingerii agresiunii Moldovei împotriva Transnistriei”. Ministerul Apărării a anunțat că „a luat act de situația dată și își rezervă dreptul de a întreprinde măsurile de rigoare”, se mai spune într-un comunicat de presă al Ministerului Apărării de la Chișinău.

Ambasadorul american în Moldova James Pettit a luat apărarea deschiderii unui birou de legătură NATO la Chișinău, spunând că instituția nu va fi militară și nu va aduce atingere neutralității Moldovei, consfințită în constituție. „Nu este o bază militară și nu înseamnă deloc că NATO dorește ca Republica Moldova să devină membru”, a spus ambasadorul într-o emisiune a portalului de știri Unimedia.md, adăugând că misiunea biroului va fi să ajute la modernizarea armatei moldovene. Biroul de legătură NATO ar urma să-și înceapă activitatea în vară. Ideea deschiderii lui a fost criticată aspru de opoziția pro-rusă de stânga, mai ales de partidele socialist și comunist, ca și de președintele pro-rus Igor Dodon.

Președinția de la Chișinău a anunțat că cei aproximativ 250 de mii de moldoveni aflați ilegal în Rusia vor putea să-și legalizeze șederea până pe 20 martie, în baza înțelegerii negociată în ianuarie, cu ocazie vizitei președintelui Igor Dodon la Moscova. Consilierii prezidențiali Andrei Neguța și Maxim Lebedinschi au mai declarat, potrivit IPN, că după 15 martie, cetățenii moldovenii aflați în Republica Moldova, cărora li se ridică interdicția de intrare în Rusia, își vor putea verifica statutul pe pagina de internet a serviciului rusesc pentru migrație. Ar fi vorba de circa 17.500 de moldoveni. Nu cad incidența acestei așa-zise „amnistii migraționale” cetățenii care anterior au încălcat regimul de ședere pe teritoriul Federației Ruse și au fost expulzați sau deportați în urma unei decizii judecătorești. La fel, cetățenii care, având interdicția să intre în Rusia, au făcut-o prin Belarus, dar și cetățenii care se află în centrele de detenție provizorii a migranților în așteptarea unei decizii de judecată.

Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, a exclus din nou posibilitatea unui dialog în format trilateral Bruxelles-Chișinău-Moscova în problema Acordului de asociere a republicii la UE, așa cum își dorește președintele Igor Dodon, relatează IPN. „Noi avem relații bilaterale cu Republica Moldova și suntem gata să discutăm în continuare în acest format”, a afirmat diplomatul european, în 6 martie, în cadrul unei emisiuni televizate. Acordul de asociere la UE, a spus Pirkka Tapiola, nu reprezintă un impediment pentru Republica Moldova de a reveni pe piața rusă. „Acordul de asociere nu afectează independența Republicii Moldova. Noi doar vom saluta reluarea exporturilor pe piața rusă, una foarte mare. Republica Moldova este în drept să semneze acorduri de colaborare cu orice țară, inclusiv din cadrul CSI”, a mai declarat ambasadorul european.

Apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană depinde întrutotul de voința Chișinăului, indiferent dacă Uniunea Europeană adoptă sau nu schema unei Uniunii „cu mai multe viteze”, a declarat spikerul Parlamentului, Andrian Candu, în emisiunea „În profunzime” de la Pro TV Chișinău. La Bruxelles, vineri, la încheierea summitului UE, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a asigurat că Europa cu mai multe viteze, dorită de mai mulți lideri europeni după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, și respinsă de țările est-europene membre în UE, nu va duce la apariția unei noi Cortine de Fier. Viitorul Uniunii Europene după Brexit va fi discutat la Roma, la sfîrșitul lunii martie, când se marchează împlinirea a 60 de ani de la tratatul fondator al Europei unite.

Europa Liberă: Temele economice au dominat actualitatea regiunii transnistrene și săptămâna trecută. Noua administrație a lui Vadim Krasnoselski este în căutarea unor soluții de relansare a industriei și mediului de afaceri, dar și de acoperire a imensului deficit bugetar pentru a putea achita la timp și integral pensiile și salariile. Nu în ultimul rând, executivul de la Tiraspol mizează pe relansarea unor giganți care aduceau mai înainte venituri substanţiale bugetului. Între aceştia e şi Uzina metalurgică de la Râbnița care, în ultimii ani, mai mult a staționat şi a funcționat intermitent. Pe 3 martie, uzina și-a reaprins cuptoarele şi a reluat turnarea oțelului, iar săptămâna trecută a anunțat că a intrat într-un regim stabil de activitate, având şi un plan de afaceri până la finele anului. Potrivit șefului executivului de la Tiraspol, Alexandr Martînov, activitatea uzinei are o însemnătate imensă pentru economia transnistreană, pentru acumulările la buget şi pentru intrările de valută în regine.

Criza valutară transnistreană a fost şi tema unei şedinţe convocate de liderul administraţiei Vadim Krasnoselski. La discuţie au fost invitaţi şeful executivului, Alexandr Martînov, spicherul Sovietului suprem, Alexandr Şcerba, şi şeful băncii centrale, Vladislav Tidva. Într-un comunicat al serviciului de presă al liderului transnistrean, Vadim Krasnoselski a spus că menţinerea mai multor cursuri de schimb pe piaţa valutară este inadmisibilă şi le-a cerut celor prezenţi să caute soluții pentru ieșirea din criza valutară cu care se confruntă regiunea de mai bine de un an. „Cursul oficial al rublei față de dolar trebuie să corespundă celui de pe piață. În caz contrar, pe fundalul dezordinii, agenții economici vor continua să suporte pierderi economice, și acest lucru este inadmisibil”, a spus Krasnoselski.

În regiunea transnistreană, cursul valutar oficial este stabilit de Sovietul suprem. Din cauza crizei, agenții economici și populația cumpără valuta în special de la piața neagră, unde un dolar ajunge până la 14,5 ruble, față de 11,3 la cursul oficial. Până acum, Tiraspolul a evitat să devalorizeze rubla, de teamă să nu provoace o creștere necontrolată a prețurilor și sărăcirea și mai mare a populației, anul trecut având loc alegeri, iar criza valutară a fost şi un subiect de confruntare între fostul lider Evgheni Şevcuik şi Sovietul suprem. Deputații invocau schemele netransparente şi ineficiența administraţiei lui Șevciuk, iar aceasta a dat vina pe Sovietul suprem că nu a devalorizat la timp rubla transnistreană, într-un mod controlat și fără presiuni sociale, așa cum ar fi cerut din start banca centrală. Anul trecut, principala sursă de valută a regiunii transnistrene a constituit-o vânzările de energie electrică ale Centralei de la Cuciurgan către malul drept al Nistrului. Oricum necesităţile de valută ale regiunii erau mult mai mari, toamna trecută, bunăoară, diferenţa dintre cererea şi oferta de valută depășise 70 de milioane de dolari. Ca să menţină un minim echilibru valutar, administraţia lui Şevciuk a acceptat un împrumut de la compania care-i sprijinea pe rivalii săi politici, compania Sheriff, care este şi principalul importator în regiunea transnistreană.

Dar devalorizarea rublei mai era cerută şi de cei mai mari exportatori din Transnistria. Pentru aceștia, criza valutară a fost o lovitură puternică, în condițiile în care întreaga regiune trecuse deja printr-un proces de devalorizare a valutelor naționale – Rusia, Belarus, Moldova și Ucraina. O rublă transnistreană inadecvată cursului pieței și menținută în mod artificial prin instrumente administrative este, după cum spun și experții, în detrimentul exporturilor. Recent însă producători și exportatori din stânga Nistrului și-au repetat cererea la întâlnirile avute cu noua administrație a lui Vadim Krasnoselski, sugerând că aceasta va trebui să-și asume și costuri sociale, dacă, așa cum a anunțat, îşi propune reforme economice care să aducă mai mulți bani în buget pentru dezvoltare și nu pentru un consum de subzistență ca până acum. Devalorizarea rublei a fost recomandată şi de experţi economici independenţi din Germania şi Federaţia Rusă ca soluţie pentru depăşirea crizei.

Propunerea liderului transnistrean Vadim Krasnoselski de a aduce cursul oficial al rublei în concordanță cu cel de pe piaţa valutară este, aşadar, o premieră a noii administrații. Ea vine însă la mai bine de o lună după ce, în vizita sa la Moscova, Krasnoselski a cerut Federației Ruse sprijin financiar anume pentru depășirea crizei valutare. Despre soarta acestei cereri nu s-a anunțat nimic de atunci, cel puțin oficial. În ce privește cursul oficial al rublei transnistrene, decizia finală, ca și până acum, va trebui să o ia Sovietul suprem de la Tiraspol, singurul care deține această prerogativă.

Între timp, și în ciuda penuriei bugetare, legiuitorii din stânga Nistrului au adoptat în prima lectură un proiect care prevede ca drapelul Federației Ruse să fie arborat pe toate sediile instituțiilor publice și ale administrației, alături de steagul nerecunoscutei republici moldoveneşti nistrene. Despre cât de oportună este această propunere, am încercat să aflăm opiniile mai multor locuitori ai regiunii transnistrene.

- На малый бизнес пусть лучше денег дадут, стоимость патента еще снизят. А флагов российских у нас и так достаточно размещено по городу.

- Не могу за властей ничего решать, но считаю, что Россия должна присутствовать у нас.

- По мне – так все равно. Красиво – и красиво.

- Деньги можно, конечно, и на другое пустить. Но с другой стороны, и флаг нужен нам. И то нужно, и другое нужно.

- А как же! Мы же хотим с Россией жить и стремимся с ней быть. Так что, я думаю, что обязательно нужно. Где деньги возьмут на изготовление фагов, я не знаю. Где-то надо заработать на флаги. Если флаги будут, нам легче будет жить, надеяться на что-то. Скорее признают, может быть.

- Пусть висит, что мне жако что ли.

- Конечно нужны флаги – нас же Россия поддерживает, значит, мы должны и их флаг поддерживать, правда?!

- Я думаю, что этот флаг российский надо вывешивать. Но если на это нужны большие деньги, то стоит повременить. А вот, к примеру, пенсионерам можно было хотя бы раз в год – кто-то это из властей говорил, а я запомнила – бесплатное обследование сделать. Потому что эти больницы – туда не подступишься. Эти больницы – нет слов!

Europa Liberă: Opinii ale locuitorilor din Tiraspol și Bender.

Europa Liberă: La începutul acestei luni, președintele Igor Dodon a făcut apel la depășirea diviziunilor din societatea moldoveană, inclusiv între cele două maluri ale Nistrului, spunând că statul moldovean este „multietnic”. Șeful statului a vorbit și despre felul în care vede el pașii reglementării politice, definitive a problemei transnistrene. Despre acestea, dar și reacțiile ce au urmat la Tiraspol, mai multe în relatarea Linei Grâu.

Într-o declarație consacrată mai ales urmărilor războiului de la Nistru, de la care s-au împlinit 25 de ani, Dodon a spus că de la conflict Moldova „a stagnat” sau „regresat” și „o generaţie întreagă a crescut în condiţiile unui stat divizat şi ale unei societăţi divizate”. „Noi trebuie să acceptăm ca axiomă faptul, că noi am putea avea diferite origini etnice, diferite limbi materne, diferiți eroi și clasici literari, dar cu toate acestea noi cu toții constituim poporul polietnic unic al Republicii Moldova”, se spune în declarația președintelui Dodon, care a anunțat și crearea „unei platforme de dialog social pentru împăcare şi conсiliere între cele două maluri ale Nistrului”. Igor Dodon și-a lansat propunerea în ajunul zilei de 2 martie, când pe ambele maluri ale Nistrului au avut loc, separat, manifestări de comemorare a victimelor războiului de la Nistru. Apelul său a urmat unui decret al liderului transnistrean Vadim Krasnoselski care a proclamat 2 martie drept, citez, „Ziua începutului respingerii amplei agresiuni a Republicii Moldova împotriva Republicii Moldovenești Nistrene” (rus. - День начала отражения широкомасштабной агрессии Республики Молдова против Приднестровской Молдавской Республики).

Într-un discurs ținut la Dubăsari în cadrul manifestărilor consacrate zilei de 2 martie, Vadim Krasnoselski a spus că Transnistria ține minte trecutul și faptul că Rusia, în cuvintele sale, a adus pacea în regiune acum 225 de ani, iar România a ocupat Basarabia în 1918. „Noi ținem minte și anul 1992. Noi nu trăim cu trecutul, însă cei care nu-şi cunosc istoria nu au dreptul la viitor”, a declarat Krasnoselski. Liderul transnistrean a salutat „îndemnurile şi gândurile preşedintelui Moldovei, Igor Dodon, în încercarea de a soluţiona problemele economice și umanitare. „Desigur că noi tindem spre un compromis, însă ne este foarte greu fiindcă există multe acţiuni unilaterale”, a mai spus Krasnoselski, care a reiterat că singura opțiune viabilă pentru Transnistria este independența.

A trezit neîncredere la Tiraspol și inițiativa lui Igor Dodon de a aduce în cadrul alegerilor din 2018 în Parlamentul de la Chişinău reprezentanți ai Transnistriei. Dodon a declarat că o astfel de participare electorală ar crea o „fereastră de oportunitate” pentru reglementarea conflictului transnistrean.

„Există doua etape ale reglementării, a declarat Igor Dodon într-un interviu pentru Rossia 24. Prima etapa sunt anii 2017-2018, când trebuie să soluționăm numeroasele probleme cu care se confruntă populația: pământuri, școli, comunicații, transport și altele. Am convingerea că vom face față acestor sarcini. A doua etapa sunt anii 2019-2020. Pentru început, trebuie să ne gândim cum să facem în așa fel încât în 2018 populația Transnistriei să participe la alegerile pentru parlamentul Republicii Moldova, să aibă reprezentanții săi, iar apoi să soluționăm problema politica împreună cu ei”, a precizat Dodon.

Ilia Galinski, șef al catedrei Politologie a Universității din Tiraspol, apreciază că declarația lui Igor Dodon este „o lozincă populistă” și are ca scop atragerea Transnistriei în componența Republicii Moldova.

Potrivit lui Galinski, citat de agenția de știri de la Tiraspol „Novostpmr”, participarea transnistrenilor la activitatea viitorului Parlament însemna ignorarea rezultatelor referendumului din regiune din 2006, când majoritatea votanților s-a pronunțat pentru independență. „Dar chiar dacă partea transnistreană ar susține propunerile președintelui moldovean, va fi foarte greu ca acestea să fie și puse în aplicare, având în vedere că Republica Moldova este un stat parlamentar, iar reprezentații lui Dodon nu au o majoritate absolută în Legislativ”. „Chiar dacă s-ar întâmpla o minune și transnistrenii ar ajunge în Parlamentul Republicii Moldova, această activitate nu va aduce niciun fel de beneficii Transnistriei, deoarece câțiva deputați nu decid nimic. Un exemplu în acest sens este fracțiunea lui Igor Dodon, care are câteva zeci de deputați, dar care nu poate face nimic împotriva majorității pro-occidentale”, a mai spus Ilia Galinski. Expertul de la Tiraspol este de părere că prin astfel de declarații Igor Dodon urmărește să-și fortifice pozițiile politice.

Europa Liberă: La Chișinău săptămâna a fost dominată de reacții și comentarii la propunerea Partidului Democrat privind modificarea sistemului electoral, așa încât deputații în viitorul parlament să nu mai fie aleși pe listele de partid, ci să poată candida individual, în așa-numitele circumscripții uninominale. Se spune că votul uninominal ar permite alegătorilor să-i cunoască mai bine pe concurenți și să le ceară, după alegeri, să-și onoreze promisiunile făcute. Un asemenea sistem există în regiunea transnistreană. Parţial există în Ucraina şi Rusia, în timp ce România a renunţat la el, din cauza că ar fi stimulat practica cumpărării voturilor alegătorilor. Asemenea temeri există şi la Chişinău. Împotriva votului uninominal s-a pronunţat deja preşedintele Igor Dodon şi Partidul Socialiştilor pe care l-a condus, precum şi opoziția extraparlamentară.

În contextul propunerii făcute de Partidul Democrat, principala formaţiune de la guvernare, lideri democraţi au venit şi cu unele precizări referitoare la regiunea transnistreană. În emisiunea „În Profunzime”, de vineri, de la PRO TV Chișinău, spicherul Parlamentului, Andrian Candu, a declarat că dacă următorul parlament al Republicii Moldova va fi ales în baza unui nou sistem, diferit de cel în vigoare, mandatele de deputaţi care vor reveni regiunii transnistrene vor rămâne vacante, până la readucerea raioanelor din stânga Nistrului în câmpul juridic al Republicii Moldova, astfel încât circumscripțiile uninominale să funcţioneze ca în toate celelalte regiuni.

Să revenim însă la inițiativa preşedintelui Igor Dodon privind platforma de dialog pentru regiunea transnistreană și cum a fost primită ea la Chișinău. Pe această temă, colega mea Lina Grâu a stat de vorbă cu analistul politic Valeriu Vasilică, directorul agenţiei de presă IPN:

Europa Liberă: Președintele Igor Dodon a venit cu încă o inițiativă care ridică semne de întrebare – crearea Platformei pentru dialog social pentru împăcare și conciliere între cele două maluri ale Nistrului. Din punctul Dumneavoastră de vedere, este o inițiativă viabilă, este fezabil ceea ce își propune președintele Dodon?

Valeriu Vasilică: „Pentru că președintele Dodon este la început de mandat și pentru că demult nimeni nu a mai abordat această temă – spre deosebire de alte teme politice abordate în alte inițiative ale președintelui Dodon - și pentru că este poate problema cea mai mare a societății moldovenești și poate cu cel mai mare risc pe termen lung, eu aș vrea să nu văd această abordare ca fiind una cu semne de întrebare. Eu vreau să-i ofer președintelui Dodon șansa de a fi abordat absolut sincer o problemă care doare.

Din punctul meu de vedere, soluționarea conflictului transnistrean este foarte și foarte departe, pentru că pe de o parte depinde de interesele marilor puteri și noi nu putem influența situația în niciun fel. Deocamdată marile puteri nu au avut și nu au, și nu se știe când vor avea, interesul să o soluționeze. Iar, de pe altă parte, pentru că de 25 și chiar mai mulți ani societatea moldovenească de pe ambele maluri ale Nistrului s-a învățat să trăiască separat, nu simte aproape niciun disconfort. Eu am în vedere la nivel de oameni. Pe de o parte parcă e bine, pentru că nu este un conflict interetnic, nici politic, oamenii s-au acomodat acestui disconfort de rutină. Este inconfortabil să treci Nistrul într-o parte sau în alta sub privirile atente ale așa-zișilor „vameși” sau sub țeava kalașnikovului. Dar treci peste asta, te obișnuiești.

Această stare de separare dintre cele două maluri ale Nistrului influențează, dar și se reflectă în starea de separare pe care o avem în societatea din partea dreaptă a Nistrului. Avem aici câteva lumi paralele, care nu se prea întâlnesc – câteva limbi, câteva platforme, câteva viziuni – pe principii etnice, lingvistice, geopolitice, politice și așa mai departe.

Pentru că este atâta separare în societatea aceasta, cred că unica șansă de a uni cioburile la nivelul malurilor, dar și la nivelul societății de pe malul drept, este această idee pe care a lansat-o președintele Dodon despre împăcare. Eu înțeleg că este foarte greu, aproape imposibil, dar este ultima șansă dacă vrem să obținem această integrare și pe malul drept, dar și între malul drept și malul stâng.”

Europa Liberă: În prima parte a răspunsului Dvs., când vorbeați despre sinceritatea intențiilor lui Igor Dodon, am simțit o notă de îndoială. Înseamnă acest lucru că nu credeți în sinceritatea președintelui Dodon, sau că nu credeți în potențialul acestei idei de a se realiza?

Valeriu Vasilică: „Deocamdată astăzi nu cred în capacitatea politicianului Dodon, obișnuit să stea pe baricade, care a câștigat alegerile prezidențiale de pe baricade și nu altfel. Nu știu dacă are suficiente capacități și cât timp îi trebuie ca aceste capacități să se manifeste. Pentru că, cu timpul cel puțin, e cazul să înțeleagă că nu doar formal, nu doar declarativ, ci real care este această diferență dintre un politician oarecare și un politician care este șeful statului.

Din oficiu, din conceptul constituțional al acestei funcții șeful statului trebuie să fie un moderator, trebuie să fie politicianul tuturor. A declarat președintele Dodon că vrea să fie președintele tuturor, dar acest lucru încă trebuie învățat, trebuie demonstrat, trebuie poate și sacrificii.

Dar toate acestea pot începe de la înțelegerea lui umană de împăcare, nu în sensul politic, ci atunci când ierți pe cineva, atunci când spui: „Mă rog de mă iartă! Vreau să mă împac cu tine”. Aș face aici analogia cu mărturisirea înainte de împărtășanie. Ar trebui să spună: „Am păcătuit, societate! V-am vorbit de rău – pe voi, unioniștii; pe voi, proeuropenii; pe voi, minoritățile sexuale; pe voi, reprezentanții altor confesiuni decât ortodocșii…”

Eu sper că ceea ce s-a întâmplat acum în Italia – se zice că a fost bruscat într-un fel de conaționalii noștri din Italia – va fi un punct de pornire pentru depășirea acestui limbaj de divizare. Îmi dau seama că președintele Dodon și cei din anturajul lui au cântărit foarte bine efectele acestei deplasări, s-au așteptat că nu va fi primit la fel de bine ca în Rusia, dar omul a făcut acest gest, a fost, într-un fel, curajos. S-a dus să demonstreze că îi pasă și de ei, de toți migranții noștri, nu doar de cei din Est.

Și poate că de la acest pas, de a manifesta interes pentru o întâlnire și a suporta niște sacrificii, și până la gestul formal de împăcare, de „mă rog de mă iartă!” nu a rămas mult. Fără acest pas însă nu știu dacă se produce împăcarea.

Malul drept trebuie să se împace la nivelul majorității categoriilor din societate și abia apoi să meargă la împăcare cu malul stâng. Până nu se face această împăcare aici, la noi, nu cred că se poate face o împăcare cu regiunea transnistreană la nivel politic.”

Europa Liberă: Vorbiți despre necesitatea pentru Igor Dodon de a se transforma dintr-un lider de partid în șef de stat. Credeți că alegerile parlamentare care vor urma – în 2018 sau mai devreme – sunt favorabile acestei transformări a lui Igor Dodon - șef de partid în Igor Dodon - președintele tuturor?

Valeriu Vasilică: „Nu cred că sunt benefice nici cele din 2018, nemaivorbind de cele anticipate. În cazul apropierii oricăror alegeri ideea împăcării malului stând cu malul drept se amână pentru perioade mai îndepărtate. Și asta, pentru că nu va putea avea loc o împăcare la nivelul societății de pe malul drept.

În alegerile ordinare politicianul Dodon nu are cum să nu se sprijine pe susținătorii săi din Partidul Socialiștilor și pe electoratul acestuia. Este în interesul politicianului Dodon ca Partidul Socialiștilor să ajungă la guvernare. Dar cu ideea de împăcare nu cred că poate câștiga. Președintele Dodon ar trebui, ca să se transforme în președintele tuturor, să se îndepărteze de susținătorii săi și în egală măsură să se apropie de ne-susținători, ca să nu zic de oponenții sau rivalii politici.”

Europa Liberă: Igor Dodon nu înțelege că inițiativa sa este extrem de greu de realizat, că să nu spun irealizabilă? Pentru că, în cazul în care înțelege, pare a fi o încercare de a prelua inițiativa pe tematica transnistreană de la guvernare – un fel de alergat cu drapelul în față fără a avea în vizor rezultate reale.

Valeriu Vasilică: „Mai degrabă e de presupus că este un gest politic de preluare a inițiativei, așteptat și justificat de la orice politician, inclusiv de la unul foarte activ, precum este Igor Dodon. El a venit pe un teritoriu nou și vrea să-și adjudece cât mai mult teren, în special din motivul că nu are prea multe împuterniciri. Și atunci, el recuperează împuternicirile prin inițiative.

Dar, atrag atenția la faptul că spre deosebire de oricare alte inițiative, inclusiv cea cu dizolvarea Parlamentului și împuterniciri suplimentare președintelui, care sunt pur strict politice - și acolo politicienii au voie să se joace de-a politica între ei, eventual, să mai și trișeze câte un pic, să mai îngroașe lucrurile – aici președintele Dodon i-a zis platformă de dialog social. El s-a băgat peste un domeniu în care nu ai prea multă voie să trișezi. Așa cum nu ai voie să înjuri în biserică, nu ai voie să abordezi cu interes doar politic probleme care vizează societatea întreagă, moralitatea societății, creștinătatea societății, religiozitatea societății. Pentru că împăcarea vine de acolo.

E un domeniu în care poate trebuie să înțeleagă acum, sau mai târziu, că fie te apuci serios și respecți regulile genului, unde e vorba de lucruri sociale, morale, nu de politică, fie va trebui să abandoneze această situație ca să nu facă probleme mai mari.”

Europa Liberă: Analistul politic de la Chişinău Valeriu Vasilică, directorul agenţiei de presă IPN, într-un interviu realizat de Lina Grâu.

