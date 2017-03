Retrospectiva săptămânii politice moldovenești

Săptămâna a început cu confirmarea zvonurilor, ce circulau de mai multe luni, și anume că se pregătește schimbarea sistemului electoral. Propunerea a venit din partea Partidului Democrat, iar aceasta a provocat rezonanță inclusiv în diaspora. Am vorbit cu Vitalie Vovc, moldovean stabilit la Paris, despre o eventuală trecere la votul uninominal, în special după ce la ultimele alegeri parlamentare mii de cetățeni din diaspora au protestat, pentru că nu și-au putut exercita dreptul la vot, din cauza lipsei unui număr suficient de buletine:

„Eu aș începe în primul rând cu faptul că personal am renunțat să mai utilizez cuvântul diaspora, fiindcă el este un cuvânt care ne divizează. Cetățenii care au emigrat din Republica Moldova sunt cetățeni ai Republicii Moldova cu aceleași drepturi ca și cei rămași acasă. Emigranții nu au cerut niciodată să fie modificat sistemul electoral. Noi am cerut îmbunătățirea lui, noi am cerut dreptul la vot și posibilitatea să ne exprimăm opțiunea. Ceea ce este vehiculat astăzi de către posturile de televiziune subordonate PD-ului sunt minciuni. Emigranții au cerut întodeauna ca lucrurile să evolueze spre bine acasă, dar nu deputați.”

În editorialul său publicat pe deschide.md, Vitalie Vovc a criticat și vizita președintelui Igor Dodon la Padova, unde a avut o întâlnire cu cetățenii moldoveni de acolo.

„La Padova a fost, cred, o înscenare făcută de echipa lui Igor Dodon, mai mult pentru uzaj intern, pentru Republica Moldova. El și-a adus un comitet de susținere, și-a adus oameni care trebuiau să-i bată din palme, și-a adus o armată de preoți, toți din structurile Mitropoliei rusești, pe unii i-a adus chiar din Chișinău, am văzut pe acele poze fețe care au apărut alături de Dodon și la Chișinău și în alte reuniuni. Este un anacronism total, și Dodon cred că știa cum va fi întâmpinat în Italia, și de asta s-a pregătit, dar pregătirea lui a fost făcută pentru propriul electoral rămas în Republica Moldova, fiindcă este ridicol să vii cu o armată de prelați în țări occidentale în care laicitatea este o valoare fermă, și nu se practică în reuniuni publice să se afișeze fețe bisericești.”

Săptămâna se încheie însă cu o altă știre. Este vorba de migrarea a 14 foști deputați comuniști în fracțiunea Partidului Democrat. Pentru directorul Agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică această mișcare nu a fost surprinzătoare, ba mai mult el spune că o astfel de mutare era așteptată încă de când cei 14 deputați au părăsit partidul dar și fracțiunea comuniștilor:

„Toate aceste lucruri ne obligă să ne amintim de un obiectiv formulat de PD încă acum patru ani. Liderii acestei formațiuni spuneau atunci că PD va deveni cel mai important partid din Republica Moldova. Așa au ales liderii PD să-și consolideze partidul, altfel decât câștigând foarte clar alegerile, corect și onest. Poate că PD își consolidează pozițiile cu perspectiva ca să câștige mai convingător următoarele alegeri, de exemplu.”

Valeriu Vasilică rămâne însă sceptic în privința anumitor declarații făcute de deputata Violeta Ivanov, aflată printre cei 14 parlamentari. Ea a declarat astăzi că aderă la fracțiunea democraților inclusiv pentru „asigurarea ireversibilității cursului european”. Valeriu Vasilică a sugerat că declarația ar fi una politică, și nu neapărat ar vocifera convingerile celor 14 parlamentari transfugi.