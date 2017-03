Jon Huntsman desemnat ambasador la Moscova și relațiile americano-ruse sub administrația Trump

Fostul guvernator al statului Utah, Jon Huntsman, a acceptat oferta presedintelui Trump de a deveni ambasador al Statelor Unite, in Rusia. Ce se stie despre viitorul ambasador? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Agentii de presa arata ca fostul guvernator si ambasador, Jon Huntsman a acceptat sa devina ambasador in Rusia, post diplomatic de mare vizibilitate. Asta mai ales in conditiile in care raporturile dintre cele doua tari sint in prezent in centrul atentiei observatorilor politici.

Daca va fi confirmat, fostul candidat prezidential ar prelua functia in timp ce in Statele Unite se desfasoara mai multe investigatii cu privire la rolul jucat de Moscova in recentele alegeri si victoria lui Donald Trump. Huntsman a mai fost ambasador in Singapore si in China, ultima pozitie in timpul administratiei Obama.

Initial s-a spus ca Huntsman era avut in vedere pentru pozitia de adjunct al secretarului de stat, care este inca neocupata. Situatia de la Departamentul de Stat este si ea in atentia observatorilor, in conditiile in care secretarul de stat Tillerson nu este deloc vizibil, persistind impresia ca departamentul ar fi marginalizat. Asta si pe fondul stirilor ca bugetul ar putea fi taiat cu pina la 37%, o reducere drastica pentru diplomatia americana daca aceasta stire se adevereste.

Nu doar lideri numiti politici ai Departamentului de Stat, cit si diplomati de cariera, cu mare experienta, au parasit pozitiile. Intre acestia, cel de-al treilea ca rang, Daniel Fried, considerat unul dintre mai buni experti cu privire la chestiuni europene si Rusia a plecat, dupa 40 de ani de activitate diplomatica, dupa ce nu i s-a cerut sa ramina.

Intr-un interviu acordat canalului de televiziune MSNBC, Fried a spus ca democratia liberala occidentala este sub atacul Rusiei. „Putin dispretuieste Statele Unite si Occidentul pentru ceea ce sintem si ceea ce am realizat” – a spus Fried. El crede ca Occidentul se afla intr-o situatie de criza similara cu anii ’30 pentru ca fundatia democratiei liberale este contestata si pusa la incercare.