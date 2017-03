Ilie Chirtoacă: „2% - un exerciţiu care ne învaţă democraţia”

Începând din acest an cetăţenii pot direcţiona 2 la sută din impozitul pe care îl plătesc statului către asociaţii obşteşti. Data limită este 30 aprilie când expiră termenul de prezentare la FISC a declaraţiilor cu privire la impozitul pe venit. Ce trebuie să facă la modul practic un contribuabil pentru a transfera această contribuție? Paşii sunt descrişi într-un Ghid realizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Discutăm cu unul din autori, consilierul juridic Ilie Chirtoacă.

Europa Liberă: Domnule Chirtoacă, până la 30 aprilie fiecare cetăţean, plătitor de taxe, poate să transfere unei organizaţii neguvernamentale preferate doi la sută din impozitul pe venit. Vreau să vă rog, întâi de toate, să ne explicaţi paşii pe care trebuie să îi urmeze cetăţeanul pentru a transfera această contribuţie?

Ilie Chirtoacă: „Într-adevăr mai avem o lună şi jumătate până la 30 aprilie 2017, timp în care noi, persoanele fizice, putem direcționa doi la sută din impozitul nostru pe venit pentru o organizație necomercială. Pentru a face acest lucru nu este nevoie de foarte mult efort.

Tot ce trebuie să facem este să mergem la Inspectoratul Fiscal de Stat, fie dacă direcţionăm online să avem cabinetul electronic. Atunci când declarăm impozitul pe venit pentru 2016 există o secţiune în acel formular specific în care trebuie să indicăm un cod fiscal. Este un exerciţiu relativ simplu, acel cod fiscal al organizaţiei pe care dorim să o susţinem îl aflăm dintr-o listă publică care o putem găsi pe site-ul Ministerului Justiţiei. Acolo găsim acele organizaţii care s-au înregistrat, care doresc să beneficieze de cele doi la sută. Trebuie doar să ştim Codul fiscal şi există o secţiune în care îl indicăm. Procedura este una relativ simplă.”

Europa Liberă: Spuneţi că procedura este suficient de simplificată şi că ar încuraja contribuabilul şi l-ar feri de proceduri birocratice. Cum e însă în cazul celor care nu sunt obligaţi să meargă la FISC să depună declaraţia la impozitul pe venit pentru că au obţinut venit dintr-o singură sursă? Sunt oare ei la fel de încurajați sau, mai curând, se feresc de un contact cu FISC-ul?

Ilie Chirtoacă: „Într-adevăr, sunt mulţi dintre cei reticenţi să ajungă pe la FISC. De regulă, nimeni nu ar vrea să aibă de a face cu FISC-ul. Totuşi, credem noi că în acest caz procedura este una simplă. Există şi posibilitatea completării unei declaraţii pre-completate, aşa se numeşte ea, cu care noi, atunci când mergem la FISC, doar prezentăm buletinul şi specialiştii de acolo ne vor ajuta să completăm declaraţia cu datele care deja sunt acolo şi pe care lunar le transmite angajatorul nostru. Nu trebuie să prezentăm nimic. Toate datele sunt acolo, noi doar trebuie să indicăm codul fiscal.

Din păcate, mecanismul doi la sută este constituit aşa încât trebuie să mergi la FISC. Acesta ar fi poate unicul dezavantaj, dar care, din păcate, nu poate fi ocolit. Totuşi, credem că procedura este una simplă şi nu este pe atât de „periculos” să mergem să declarăm impozitul. De ce, totuşi, aţi direcţiona 2% unei organizaţii necomerciale? Sunt mai multe motive, dar voi menţiona doar trei din ele.

În primul rând, nu vă costă nimic. Nu sunt bani pe care trebuie să-i daţi din buzunarul propriu, nu este o donaţie. Sunt bani care deja sunt în bugetul de stat, iar Dvs. aveţi posibilitatea să decideţi ce faceţi cu o parte din ei. Un al doilea motiv ar fi că participaţi la gestionarea banului public, ceea ce ne oferă atât o responsabilitate, cât şi un drept de a decide cum sunt gestionaţi banii publici. Poate că noi ştim mai bine decât statul unde trebuie să meargă aceşti bani. Un al treilea motiv, important pentru noi, organizaţiile societăţii civile, este că ajutaţi comunicatea prin susţinerea sectorului non-profit.”

Europa Liberă: Credeți ca omul care decide să redirecționeze 2 la sută o face din dorința sincera de a ajuta, da a susţine sectorul non-profit sau mai curând în semn de protest faţă de stat, faţă de felul în care este gestionat banul public?

Ilie Chirtoacă: „Mecanismul este un exerciţiu de democraţie participativă. Fie că o face din primul motiv, fie că din al doilea, cetăţeanul are puterea să decidă unde merg banii care anterior guvernul decidea unde să meargă. Tot ce trebuie să facă cetăţeanul este să ia o decizie informată şi nu cred că cineva va fi obligat să o facă. Trebuie să o faceţi din propria convingere. Or, dacă există organizaţii în comunitatea Dvs. care se ocupă cu susţinerea unor activităţi care vă sunt dragi sufletului îi puteţi susţine anume prin acest mecanism şi asta conferă organizaţiei o sustenabilitate financiară mai mare. Nu sunt bani mulţi.

Important nu este banul care este transferat, ci susţinerea. Acest lucru contează mult pentru organizaţiile societăţii civile. Ele vor să se bucure de încredere din partea cetăţenilor şi în al doilea rând să ştie care sunt necesităţile cetăţenilor. Pentru a obţine 2% organizațiile vor trebui să convingă persoanele, să le spună de ce anume ele merită această contribuţie şi atunci vor afla şi care sunt necesităţile oamenilor.”

Europa Liberă: Mingea e acum în terenul asociaţiilor obștești care ar trebui să convingă contribuabilii să le transfere acest sprijin. Nu am observat însă prea multe apeluri la scară largă, poate, mai curând, rugăminți separate adresate cunoscuților. Nu am observat acea concurenţă între asociaţiile obşteşti. Dumneavoastră cum vă explicaţi acest lucru?

Ilie Chirtoacă: „Aşa este. Din păcate nu suntem prea activi. E mai degrabă din cauza faptului că este un mecanism relativ nou. A fost adoptat în decembrie 2016. Este primul an când este aplicat în Republica Moldova, de aici poate şi necunoaşterea multora în ce priveşte promovarea mecanismului. Am observat anumite tentative pe reţele de socializare ale unor organizaţii, care au început să-şi facă publică activitatea, să spună ce au realizat astfel încât cetăţeanul să fie convins să le direcționeze 2%. Cred că pe parcursul perioadei ce urmează organizaţiile se vor activa. Mai avem o lună şi jumătate. Important este că acest mecanism va fi valabil în fiecare an.

În luna septembrie, anual, organizaţiile se vor înregistra în acea listă şi va urma perioada în care persoanele vor putea direcţiona 2%. Sperăm că mecanismul se va dezvolta şi vor fi mai mulţi cei care vor direcţiona 2% şi acele organizaţii care vor vrea să beneficieze de ele.”

Europa Liberă: Spuneți în ghid ca Ministerul Justiției va verifica parcă felul în care organizațiile beneficiare au utilizat banii primiți de la cetățeni. Se știe însă că în mase încrederea în structurile statului e mică și atunci cum se poate convinge cetățeanul ca totul e ok? Numai în baza unor rapoarte ale Ministerului Justiţiei?

Ilie Chirtoacă: „Doi la sută sunt bani publici şi este interesul statului să monitorizeze cum au fost cheltuiţi aceşti bani. Cetăţeanul, cel care a direcţionat ai lui 2%, este, în egală măsură, interesat să ştie ce s-a întâmplat cu banii lui, unde au mers şi cum au fost cheltuiţi. Cei care au recepţionat 2% trebuie să întocmească rapoarte în care vor indica cum au fost cheltuiţi banii. Aceste rapoarte vor fi publice pe site-ul Inspecţiei Financiare. Cetăţenii vor putea verifica, iar în cazul în care nu le-am confirmat aşteptările, nu mai primi 2% anul viitor.

De cealaltă parte este statul care va verifica corectitudinea gestionării acestor bani. Aceste măsuri vor responsabiliza organizaţiile şi vom avea certitudinea că banii au fost cheltuiţi pentru utilitate publică. Cum vedem dacă au ajuns banii? Vor exista liste întocmite de Minister, iar FISC-ul este obligat să publice în fiecare an câte desemnări au fost făcute, câţi bani a primit organizația X sau Y şi de la câte persoane. Nu vom şti cine a direcţionat, dar vom şti sumele care au fost direcţionate. Cel puţin aici ar trebui să avem acea claritate şi transparenţă. Cel mai eficient mecanism credem că este totuşi cetăţeanul care va putea vedea unde au mers banii şi dacă nu este mulţumit exerciţiu lui de a nu mai transfera 2% anul viitor va fi probabil cea mai mare sancţiune.”

Europa Liberă: Sunt pregătiți cetățenii moldoveni să se folosească de această lege? Vor ei să ajute niște organizații neguvernamentale?

Ilie Chirtoacă: „Este o provocare, aş spune, atât pentru cetăţeni, cât şi pentru organizaţii. Spuneam mai devreme că este un exerciţiu de democraţie participativă. Noi, cetăţenii trebuie să înţelegem că avem acest drept, putem gestiona banul public şi suntem interesaţi unde ajunge el. Pentru a face această decizie trebuie să ne informăm despre ce fac organizaţiile societăţii civile, sunt ele necesare, ce ativităţi au făcut pentru a ajuta societatea. În acest exerciţiu noi putem să înţelegem ce fac organizaţiile.

Sunt multe organizaţii ale societăţii civile care fac activităţi de utilitate publică, sunt necesare, contribuie la promovarea unui mod sănătos de viaţă, la promovarea unui trai decent, care ajută persoanele în dificultate. Noi vom avea ocazia să aflăm ce anume fac ele şi dacă merită încrederea noastră. Într-adevăr nu sunt mulţi dintre cei care se arată convinși să o facă. Este sarcina organizaţiilor societăţii civile să fie cât mai transparente şi să convingă cetăţenii. Pe termen lung, cred că în 3-5 ani mecanismul va fi mai popular şi noi vom lua decizii mai informate. E un exerciţiu care ne învaţă democraţia.”