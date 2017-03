Ce cred partidele mici din R.Moldova despre reforma sistemul electoral

Partidul Democrat, principalul partid de guvernare, a propus trecerea la sistemul electoral uninominal – propunere respinsă categoric de socialiști dar și de opoziția extra-parlamentară. PAS și Partidul DA. Toate sunt de părere că singurul motiv pentru care democrații ar propune schimbarea este de a rămâne la putere. Care este opinia partidelor mici?

Unul dintre fruntaşii Partidului Nostru, Ilian Caşu, a declarat Europei Libere că votul uninominal este o nouă înşelătorie şi că opoziţia trebuie să se unească împotriva iniţiativei lui Vlad Plahotniuc. Pentru că această încercare disperată a şefului democraţilor înseamnă, mai degrabă, un instrument de a se menţine la putere:

„În cadrul sistemului actual, bazat pe liste de partide, nu are nicio şansă atât partidul pe care îl conduce de pe Facebook, cât şi aliaţii lui Vlad Plahotniuc, de aceea, a hotărât să schimbe regulile de joc. Deja masiv, pe bani obscuri, se face publicitate pentru acest vot uninominal, care este prezentat de către experţii în propaganda regimului drept panacee a problemelor Republicii Moldova. Însă aici se ascund nişte detalii pe care intenţionat autorul acestei iniţiative nu le divulgă şi anume, de exemplu, cum va revoca sau va demite cetăţeanul simplu deputatul din raion care nu îşi mai face datoria aşa cum trebuie.”

Nu este limpede cine va vota proiectul PD în Parlament, deoarece o majoritate care să îl susţină la moment nu ar exista. Alexandru Oleinic, preşedintele Partidului Popular, crede că cel mai potrivit ar fi sistemul mixt:

„Poziţia noastră este că noi avem nevoie stringent de o reformă politică, dar etapa principală este sistemul electoral mixt, care ar garanta şi funcţionalitatea Parlamentului, şi reprezentativitatea, şi responsabilitatea candidaţilor din teritoriu.”

Europa Liberă: Cât de curată va fi următoarea componenţă a Legislativului din 2018, dacă se aplică acest sistem electoral?

Alexandru Oleinic: „Teama unora care spun că, coruperea în secţiile uninominale va fi foarte mare este prematură. Fiindcă eu nu cred că un candidat, de exemplu, din Chişinău va merge la Edineţ, unde nu îl cunoaşte nimeni şi va fi înaintat, şi ales pe listă de partid de către cetăţenii din circumscripţia Edineţ, de exemplu. Dacă noi credem că toată lumea care are autoritate şi capacitate din teritoriu poate fi convertită tot aşa ca cei 14 comunişti, atunci noi nu avem clasă politică în Republica Moldova, dar avem nişte profitori.”

Unul din fruntaşii Partidului Social Democrat, Sergiu Coropceanu, califică această intenţie a democraţilor ca pe un subiect cu tentă electorală:

„Schimbarea sistemului electoral şi trecerea la alegeri pe mandate uninominale este binevenită pentru Republica Moldova doar în situaţia în care acest lucru se va reflecta şi asupra aleşilor locali. În momentul în care vom vorbi despre o reformă de amploare, care ar schimba radical sistemul electoral, atunci această iniţiativă va fi susţinută de către Partidul Social Democrat. Iar ceea ce auzim astăzi doar la nivel de schimbare a sistemului electoral pentru alegerea deputaţilor, credem că mai mult este o temă de campanie. Mai mult decât atât, din ziua de astăzi a început deja şi colectarea unor semnături în sprijinirea acestei iniţiative. Nu merită, pentru că aceste semnături ar putea fi colectate în cazul în care Parlamentul nu ar susţine această iniţiativă şi s-ar trece la colectarea de semnături pentru organizarea unui referendum. În cazul în care se colectează acum aceste semnături, ele se colectează fără un suport juridic. Va fi destul de complicat de a colecta repetat semnături pentru organizarea unui referendum.”

Iniţiativa legislativă a stârnit discuţii controversate în mediul politic, dar şi în rândul societăţii civile. Activistul civic Valeriu Paşa îşi explică punctul său de vedere:

„Va fi un Legislativ totalmente lipsit de legitimitate. Pentru că astfel de reforme nu se implementează printr-un vot băgat pe gât şi nu se fac de astăzi pe mâine. O reformă atât de importantă are nevoie de legitimitate. Legitimitatea nu se dă de nişte semnături pe care le adună ei, folosind resurse administrative. Să iasă cu această iniţiativă, să o includă în programul electoral, să câştige alegerile, cetăţenii să o susţină, să vină partidele cu dezbateri cum facem, ce facem. Pentru că nu se termină totul aici. E vorba şi de modificarea Constituţiei. Eu unul aş opta, poate, pentru o discuţie mult mai largă pe un nou sistem administrativ, pe o nouă Constituţie, pe un nou sistem de echilibru al puterilor în stat. Ar fi frumos să fie astfel, să vină partidele cu viziunile lor, să iasă în faţa cetăţenilor la alegerile parlamentare şi cine câştigă, acela şi implementează această reformă. Dacă ei mecanic, pur şi simplu, imită nişte lucruri şi trec aceasta aşa, va fi legitimitate zero. Iată cum va fi acest Parlament, poate, chiar dacă cineva va câştiga pe bune. Alta e că nu vedem o dezbatere calitativă chiar şi din partea partidelor de opoziţie. Deci, sunt mai mult discuţii de conjunctură. Ori, domnul Plahotniuc încă nu a anunţat ce vrea, de fapt, să facă. Să vină să explice, să pună acest proiect pe masă şi atunci vom dezbate, dacă va fi cazul. Dacă vedem că este o tentativă cu orice preţ de a menţine Partidul Democrat la putere, atunci nici nu are rost să discutăm nimic.”

Atunci când a anunţat intenţia, Vlad Plahotniuc a precizat că documentul va fi votat în Parlament doar după ce va avea avizul Comisiei de la Veneţia şi după consultări publice, inclusiv cu societatea civilă şi cu partidele parlamentare şi extraparlamentare.