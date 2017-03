Un ziar în fiecare seară: portalul Ea.md

„Ea.md vă aduce și în această săptămână istorii motivaționale, știri de actualitate și care să vă inspire. Aflați totul despre petrecerea în pijamale, pe care am sărbătorit-o pe 7 martie, și cum am reușit să ajutăm Centrul Pro Sănătate și Recuperare, cauza nobilă pentru care am pledat la eveniment.

Impresii proaspete ale mămicilor Adriana Ochișanu și Olesea Sveclă le veți găsi pe paginile virtuale ale revistei.

Pentru cei care consumă știri de calitate, avem un interviu cu basarabeanul Vitalie Cojocari, ajuns de ceva ani reporter Pro TV la București.

Aflați povestea deosebită a unei mame care a făcut din autismul fiului ei o artă.

La capitolul povești video, o să vedeți istoria unei fetițe adoptată, și cum are loc integrarea dar și comunicarea familiei cu ea mai departe.

Un vers pentru ea este proiectul pe care ea.md l-a dedicat femeilor și mamelor cu predilecție. Versuri deosebite recitate de personalități publice de la noi, o să puteți găsi în fragmentele video pregătite pentru voi.

Pentru cititoarele fidele vom avea un mesaj special cu ocazia primăverii și sărbătorii femeilor de la părintele Maxim Melinti. Alte informații vă aducem tot pe ea.md, revista femeilor cu personalitate.”