Administrația prezidențială din România contestă declarația politică adoptată miercuri de Parlamentul de la București

Declaratia politică adoptata miercuri de Parlamentul României, prin afirmatii în care „judecatile Presedintelui României, ale CSM si ale reprezentantilor Ministerului Public” sunt calificate drept „neconstitutionale si inacceptabile”, poate fi considerata o forma de presiune, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale de la Bucuresti, informeaza site-ul Hotnews.ro.

Potrivit sursei citate, aceasta declaraţie este, in opinia preşedinţiei „un semnal ingrijorator cu privire la perspectiva pe care Parlamentul o are asupra modului in care el se relationeaza cu celelalte autoritati si institutii ale statului, precum şi cu societatea civilă". Presedintia apreciaza că „declaratia politica a Parlamentului afecteaza insusi principiul cooperarii loiale dintre institutiile statului” si potrivit Constitutiei, „nicio autoritate publica nu poate limita prerogativele celorlalte”.