Noul ordin al președintelui Trump referitor la imigrație contestat în tribunal de Statul Hawaii

Statul american Hawaii este primul care a adus in fata tribunalului recentul ordin al preşedintelui Donald Trump referitor la imigraţie şi în baza caruia se interzice intrarea in Statele Unite a tuturor refugiatilor si turistilor din șase tari predominant musulmane. Tribunalul din Honolulu va analiza cazul pe 15 martie – cu o zi inainte de intrarea in vigoare a ordinului executiv prezidenţial. Cele șase tari aflate in vizorul acestui ordin sunt Iranul, Libia, Siria, Somalia, Sudanul şi Yemenul. Ordinul prezidenţial suspendeaza complet intrarea in Statele Unite a tuturor refugiatilor pentru 120 de zile. Administraţia Trump susţine ca masura este menită să întăreasca securitatea Statelor Unite si nu este o măsură discriminatorie fata de musulmani.