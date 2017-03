Întrevederi la Moscova între ministrul german de externe Sigmar Gabriel și omologul său rus Serghei Lavrov

Astazi ministrul german de externe Sigmar Gabriel are anunţate întrevederi la Moscova cu omologul sau rus, Serghei Lavrov. Inaintea intilnirii, într-un interviu cu agenţia rusă de ştiri Interfax , seful diplomaţiei germane a spus că decizia Rusiei de a staţiona în mod permanent în englava Kaliningrad, rachete de tip Iskander, reprezinta o ameninţare la adresa securităţii europene. Anul trecut, Moscova a amplasat un sistem de apărare antirachetă S 400 în enclava Kaliningrad, dar a afirmat că mişcarea este temporară, facind parte din exercitii militare de rutină. Oficialităţi militare occidentale susţin că instalaţia ar putea ramine în permamenţă staţionată în Kalingrad. Şeful diplomaţiei germane a spus că „urmeşte cu mare atenţie ce se întimplă în Kaliningrad”. Unele rachete Iskander pot să lovească ţinte aflate la 700 de km distanţă, astfel ca unele din cele amplasate in aceasta enclavaar putea ajunge pînă la Berlin. Gabriel a respins criticile Moscovei referitoare la desfaşurarea a 4000 de militari NATO în ţările Baltice, spunind că numarul militarilor germani in ţările baltice este foarte mic, comparativ cu efectivele plasate in regiune de Rusia.