Fostului guvernator al Statului Utah, Jon Huntsman, propus ca ambasador american la Moscova

Mediile de presa americane relateaza că Casa Alba i-a cerut fostului guvernator al Statului Utah, Jon Huntsman sa devina ambasadorul Statelor Unite la Moscova si acesta a acceptat oferta. Mai multe ziare si site-uri de stiri citeaza surse anonime de la Casa Alba cu aceasta informaţie. Huntsman a candidat fara succes pentru nominalizarea sa drept candidat la alegerile prezidenţiale din 2012 şi a fost ambasador al administraşiei Bush in Singapore ambasador in China sub preşedintele Barack Obama. A fost un critic al candidaturii lui Donald Trump pentru nominalizarea sa drept candidat din partea republicanilor la alegerile trecute.