Cîteva sute de militari americani au fost desfăşuraţi în Siria în pregătirea unei ofensive împotriva militanților Statului Islamic de la Raqqa

Mediile de informare americane relatează că cîteva sute de militari americani au fost desfăşuraţi in Siria cu artilerie grea în pregatirea unei ofensive impotriva militanţilor Statului Islamic şi asupra localităţii Raqqa, declarata cartierul general al ISIS. Cotidianul Washington Post si agentia Associated Press scriu că desfasurarea militarilor americani a început ieri şi ca va fi temporară şi ca ei vor susţine forţele locale siriene pentru a recîştiga controlul asupra localităţii. Agentia Reuters relateaza ca administraţia americana ia în considerare desfăşurarea de 1000 de militari americani in Kuweit care sa sprijine accelerarea operaţiunilor împotriva ISIS din Siria si Irak.