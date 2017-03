Dublu atac terorist în apropiere de Tikrit în Irak

Oficialităţi irakiene spun ca in apropiere de localitatea Tikrit a avut loc un dublu atac sinucigaş soldat cu moartea a cel putin 30 de oameni si ranirea altor 26. Tinţa atacului a fost o nuntă. In ambele cazuri atacatorii au venit la nuntă cu explozibile asuora lor pe care le-au detonat odata ajunşi la ceremonie. Pina acum nimeni nu şi-a asumat raspunderea pentru atac, dar militanţii ISIS au întreprins astfel de operaţiuni în trecut, mai ales ca acum se află sub atac şi la Mosul, al doilea oras ca marime din Irak.