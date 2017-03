Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a anulat un miting electoral la Rotterdam

Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, si-a anulat un miting la Rotterdam, in cadrul campaniei pentru referendumul constitutional din Turcia, informeaza agentiile internaţionale de ştiri. Guvernul de la Ankara si presedintele Recep Tayyip Erdogan incearca sa convinga diaspora turca, foarte numeroasa in Germania si Olanda, sa voteze „da” la referendumul pentru modificarea Constitutiei Turciei, in sensul extinderii atributiilor presedintelui. Oficialităţi elveţiene au cerut si ele guvernului federal să anuleze vizita ministrului turc la Zürich, planificata pentru 12 martie, invocînd raţiuni de securitate. Saptamina trecuta întilniri ale şefului diplomaţiei Ankarei in Germania au fost contramandate de autorităţile de la Berlin, ceea ce l-a determinat pe preşedintele Erdogan să critice Berlinul şi sa il acuze de „practici naziste”, o afirmatie care a atras o replica dură din partea cancelarei Angela Merkel. Ankara l-a arestat pe un jurnalist german de la cotidianul Die Welt, acuzindu-l ca ar fi spion german şi „reprezentant al Partidului Muncitorilor din Kurdistan”, organizatie considerata „terorista” de autoritățile turce. Nici pina acum reprezentantii consulari germani nu au avut acces la jurnalistul arestat. Ieri la Berlin, dupa convorbirile Cavusoglu-Sigmar Gabriel, şeful diplomaţiei germane a spus ca în ciuda diferenţelor de vederi în multe chestiuni, relaţia dintre Ankara si Berlin poate fi readusă la normal numai prin dialog. In Germania se afla aproximativ un milion si jumătate de turci care ar putea vota in referendumul privind sporirea puterilor prezidenţiale din Turcia planificat pentrui 16 aprilie.