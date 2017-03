Marșuri și acțiuni în favoarea egalității femeii la Kiev, Londra, Amsterdam, Roma, Varșovia și în Statele Unite

De 8 martie, de Ziua Internaţionala a Femeii au avut loc marşuri în mai multe orase ale lumii, în care femeile au încercat sa atraga atentia asupra inegalităţilor dintre ele si barbati in domeniul economic, politic şi social, ca şi asupra violenţei domestice şi nevoii de educatie. Astfel de marsuri, ca si cel de la Chisinau, au avut loc la Kiev, Londra, Amsterdam, Roma, Varsovia. In Statele Unite unele membre ale Congresului nu au participat la lucrari într-un protest intitulat „O zi fara femei”. La New York, in fata sediului presedintelui Donald Trump, au protestat aproximativ 1000 de femei sub sloganul „Misoginii nu au ce căuta la Casa Albă” şi „Rezist ca o fetită”. Scolile din mai multe orase americane au fost închise, corpul didactic feminin, nevenind la lucru de Ziua femeii.