Procuratura din Muntenegru anchetează 25 de persoane ce ar fi fost implicate într-o tentativă de lovitură de stat

Procurorii muntenegrini suspecteaza 25 de oameni, majoritatea cetăţeni sirbi, ca ar fi facut parte din reţeaua care a organizat lovitura de stat esuata. Autorităţile cauta si doi cetăteni rusi, presupusi suspecti în acest caz. In investigatie sunt implicaţi si doi lideri pro-rusi ai opozitiei, Andria Mandic si Milan Knezevic. Ambii spun ca sunt nevinovaţi. Muntenegru spera sa devina membru al NATO in acest an, iar opozitia reprezentata de Frontul Democratic este impotriva orientarii spre Vest a politicii tarii, susţind o apropiere mai mare de Rusia. Rusia se opune aderarii Muntenegrului la NATO, susţind că masura ar fi „o provocare” din partea NATO şi Moscova vrea plasarea Balcanilor de Vest intr-o zona de „neutralitate”.