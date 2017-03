De 8 martie, Valentina Ursu a stat de vorbă despre condiția femeii cu femeile din Piața Centrală a capitalei; care, cum veți auzi, n-au sărbătorit.

– „Nu avem cu ce trăi. Serviciile comunale trebuie să le plătim. Eu, dacă voi sta azi acasă, ce mănânc mâine? Trebuie măcar 20-30 de lei, dacă poţi să îi faci, dacă vinzi ceva. 35 de ani am lucrat la stat şi acum am o pensie mizeră. Aceasta tot e o umilinţă, că avem o pensie mizeră şi nu putem să trăim. Şi suntem nevoite chiar de 8 Martie să ieşim în stradă ca să facem un ban. La noi cu mafia noastră nu te poţi lupta, că e foarte rădăcinoasă. La conducere, dacă ar fi femeile, toată ţara ar duce o viaţă mai decentă, decât cum parlamentarii noştri lucrează.”

Europa Liberă: Dar sunt femei care vă insuflă încredere în politică? Modele de politicieni femei aveţi?

– „Este Ana Guţu care se luptă pentru adevăr. Dacă ar fi mai multe ca dumneaei, am fi un stat integru cu România şi am duce o viaţă mai decentă în Europa.”

– „Ar trebui să fim acasă, lângă copii, dar nevoia ne scoate în stradă, ce să facem? Aceasta e viaţa.”

Europa Liberă: Ce merită femeia?

– „Merită ce este laudă, iubire, stimă. Tot ce e mai frumos şi mai bun merită femeia. Că ea e cea mai scumpă pentru oricine, ea dă naştere copiilor, ea îi creşte, ea îi alină. Ea merită ce e mai frumos.”

Europa Liberă: Dar politica în Moldova ar câştiga, dacă ar fi mai multe femei implicate?

– „Mă gândesc că da.”

Europa Liberă: De ce vă găsesc la locul de muncă şi nu sărbătorind?

– „Trebuie să fim în toată ziua la serviciu.”

Europa Liberă: Ce înseamnă o sărbătoare pentru femeia doamnă?

– „O sărbătoare e o atenţie, un gest frumos din partea celor dragi.”

Europa Liberă: Femeia îşi face singură sărbătoare sau i-o face cineva?

– „Îşi face singură sărbătoarea. Îşi oferă un cadou, îşi procură ceva.”

Europa Liberă: Ce merită femeia?

– „Femeia merită mult mai mult. Și tot ce e mai bun, ce e mai scump.”

Europa Liberă: Cine să îi ofere tot ce e mai bun?

– „Din partea soţului, din partea copiilor.”

Europa Liberă: Cine sunt modele de femei pentru dumneavoastră?

– „Cumnata, sora.”

Europa Liberă: Din politică aveţi un model?

– „Avem.”

Europa Liberă: Cine?

– „Maia Sandu. O respect foarte mult. Dacă nu a ajuns, să ajungă pe viitor în fruntea Moldovei.”

– „Сейчас женщина лучше чем мужчина. Женщина детей рожает, варит и порядок делает. Женщина самая великая.”

Europa Liberă: Astăzi e ziua femeii. De ce munciţi şi de ce nu sărbătoriţi?

– „Dacă nu muncim, cine ne va da? Trebuie să muncesc. Am familie, am copii şi trebuie să muncesc.”

Europa Liberă: Ce poate o femeie în Moldova să facă?

– „Poate fi orice. Acasă o gospodină bună, o mamă bună. Femeia poate fi şi preşedinte al ţării. Eu stimez femeile, că sunt mai bune decât bărbaţii. Cât face o femeie nu fac zece bărbaţi.”

Europa Liberă: Cum se comportă bărbaţii cu femeile în Republica Moldova?

– „Nu chiar frumos şi nu chiar bine. Nu le stimează, nu le iubesc, le socot de sclave, nu le respectă. Acesta e foarte dureros sufleteşte şi e tare urât din partea bărbatului.”

Europa Liberă: De ce femeile acceptă să fie umilite?

– „Unele se tem, unele nu îndrăznesc să spună soţului. Socot că soţul e cap de familie, are autoritate mai mare în familie, de aceea nu îndrăznesc. Dar unele, care îndrăznesc, îşi fac regulile lor în familie.”

Europa Liberă: Sunt Valentina Ursu de la Radio Europa Liberă. Azi e sărbătoare, e ziua femeii. De ce munciţi?

– „Bani nu avem, de aceasta şi muncim.”

Europa Liberă: De ce nu aţi trimis bărbaţii să muncească?

– „Bărbaţii se odihnesc acasă, dar noi muncim.”

Europa Liberă: Ce poate o femeie în Moldova să facă?

– „Să muncească pentru bani puţini.”

Europa Liberă: Ce merită femeia?

– „Foarte multe merită. Dar la noi în ţară nu se preţuieşte femeia. Pentru bani numai se preţuieşte.”

Europa Liberă: Ce merită cel mai mult femeia?

– „Stimă, respect de la toţi, să fie iubită.”

Europa Liberă: Şi toţi ştiu că trebuie să fie iubită, stimată, respectată, preţuită. De ce nu oferă toate aceste lucruri?

– „Greutăţile din ţară.”

Europa Liberă: Ce poate o femeie în Moldova?

– „Poate să se întreţină şi să nu depindă de cineva.”

Europa Liberă: Dar e bine că îşi asumă această povară?

– „Cred că da.”

Europa Liberă: Femeia mai vrea să fie răsfăţată, să fie alintată.

– „Dumnezeu mi-a dat mâini, mi-a dat picioare, pot munci şi să-mi fac banul meu, să îmi ajut părinţii, în primul rând, care m-au crescut şi mi-au dat o educaţie. Şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că pot munci şi pot să fac o copeică, să nu depind de cineva.”

Europa Liberă: Dacă Moldova ar fi în grija unei femei, ar arăta altfel?

– „Cred că da.”

Europa Liberă: Cum ar arăta?

– „Cred că fără mizerie, mai curată ar fi.”

Europa Liberă: Când e sărbătoarea femeii?

– „De 8 Martie, dar trebuie să iasă la serviciu.”

Europa Liberă: De ce femeile astăzi nu sărbătoresc, dar muncesc?

– „Ca să facă bani. De atât, cred, femeile şi muncesc. Femeile iubesc banii.”

Europa Liberă: Ce merită femeia?

– „Dragoste, dar nu prea este azi.”

Europa Liberă: Ce poate o femeie în Moldova?

– „Toate celea poate să lucreze.”

Europa Liberă: Concret ce poate?

– „Să sape, să lucreze şi la construcţie. Peste tot locul unde o pui pe o moldoveancă să lucreze, peste tot munceşte. Fiindcă aşa e ţara la noi.”

– „Conducerea aşa e la noi, că nu avem cu ce trăi şi de nevoie muncim ca roabele. Cum se vindeau înainte robi, aşa suntem noi acum, femeile.”

– „Salariul e 1.000 de lei. Pe spinarea oamenilor au dat pământul. Şi cât facem? Dacă mai plouă, mai scoatem ceva de pe pământ. Dacă nu plouă, nu facem nimic, dar noi trebuie să trăim.”

Europa Liberă: Dumneavoastră vindeţi flori, dar cine vă oferă flori?

– „Când nu merge piaţa şi rămâi cu florile nevândute...”

– „Noi singure ne oferim.”

Europa Liberă: Ce vă doriţi cel mai mult?

– „Sănătate şi pace în ţară, să vedem copiii acasă. Să scăpăm de sărăcie, să nu fie corupţie. Că, dacă nu ar fura, lumea ar trăi cum ar trăi. Dar aşa miliardul e pe spinarea lumii.”

Europa Liberă: Ce poate o femeie în Moldova să facă?

– „Toate celea. Să conducă o maşină, să întreţină casa, copiii să-i crească. Ce nu poate o doamnă?”

Europa Liberă: O ţară poate fi condusă de o femeie?

– „Poate. A trebuit să fie Maia Sandu.”

– „Maia Sandu a trebuit să fie.”

– „E o femeie deşteaptă şi era să fie bine.”

Europa Liberă: Care sunt cele mai bune calităţi pe care le atribuiţi femeilor?

– „Sunt răbdătoare, cuminţi. Ar fi bine să fie mai mult stimate de bărbaţi, să nu fie obijduite. Dacă nu au locuri de muncă, nu au cu ce se ocupa, bărbaţii încep a consuma alcool şi femeile sunt obijduite.”

Europa Liberă: Şi de ce trebuie să sufere femeia?

– „Se răzbună pe femeie. El bea şi se răzbună pe femeie, o obijduieşte. Şi e dureros.”

Europa Liberă: Ce vă doriţi cel mai mult?

– „Să fie familia frumoasă, aşa cum este. Am copiii deştepţi, bărbatul mă iubeşte, e cuminte. Şi aş dori ca toată lumea să fie acasă lângă copii. Să nu fie lumea atât de scârbită. Acum e dureros că pleacă mulţi din ţară.”

Europa Liberă: Aici, la piaţă, foarte multă lume din cei care sunt vânzători sunt femei. Muncesc şi nu sărbătoresc. E 8 Martie, e sărbătoare.

– „Trebuie bani.”

Europa Liberă: E stimată femeia în Republica Moldova?

– „Venind cu microbuzul, e plin cu bărbaţi, toţi stau pe scaune, partea feminină în picioare. E stimată? Bărbaţii spun că doamnele se duc peste hotare şi leapădă familii. Dar multe sunt care îşi iau copiii şi pleacă peste hotare. De ce? Că aşa se comportă bărbaţii, aşa sunt moldovenii. De la bine nu fuge nimeni.”

– „Большего заслуживают наши женщины, любви, уважения. Хотя бы уважали нас. Эта власть, которая нас так заставляет мучиться, другого выхода нет у нас.”

Europa Liberă: Dacă Moldova ar fi condusă de o femeie, ar fi altfel în ţară?

– „Eu socot că ar fi mai normal, că se socoate că mama ţine familia. Cum se spune, jupânul ţine drumul, jupâneasa ţine casa. Bărbatul ţine drumul. Dacă femeia nu e gospodină în ogradă, nici nu e gospodărie. Aşa şi în Parlament nostru nu sunt gospodari. Ei sunt gospodari numai în buzunarul lor.”

Europa Liberă: De ce sunteţi la muncă şi nu sărbătoriţi?

– „Eu sunt la muncă pentru că eu, cu gradul I de dizabilitate, primesc 200 de lei alocaţie socială. Am strâns câte 100 de lei şi am ieşit, și vând ciupici pentru copiii. Mai multe resurse nu am. Acei care şed sus, la conducere, ei dau pildă celorlalţi. Fură cu miliardele, dar noi trebuie să întoarcem. Acum e doi lei kilowattul de lumină. Soţul e invalid, eu sunt invalidă, cu ce să plătim? Măcar mori... Măcar mori...”

Europa Liberă: Aveţi modele de femeie în Republica Moldova?

– „Modele ce aveţi în vedere?”

Europa Liberă: Cine poate servi un model pentru întreaga societate din femeile Moldovei?

– „Eu aş crede că doamna Zinaida Greceanîi, numai dumneaei.”

Europa Liberă: Ce merită femeia cel mai mult?

– „Stimă şi iubire.”

Europa Liberă: Dacă Moldova ar fi condusă de o femeie, lucrurile ar arăta altfel în ţară?

– „Numaidecât. Nici nu se discută. Ar arăta, în primul rând, sufleteşte mai sănătoasă şi ar fi mai zâmbitoare, mai voioasă. Dar în schimb, e cam mâhnită, merge cu capul în jos, săraca. Ar vrea mai vesel, dar nu e posibil.”

Europa Liberă: Ce vă doriţi cel mai mult?

– „Ca să fie o stabilitate în Moldova noastră şi ca femeile noastră să nu fie nevoite să se ducă peste hotare să facă un ban să întreţină copiii la şcoală şi să ducem o viaţă mai bună. Ne dorim ca toţi parlamentarii leneşi şi puturoşi să se ducă de la guvernare şi să vină o guvernare nouă, care să fie cinstită şi să ducem un mod de viaţă mai bun.”

Europa Liberă: De ce azi femeile sunt la locul de muncă şi nu sărbătoresc?

– „Aşa e piaţa, la noi azi nu e sărbătoare, azi muncim.”