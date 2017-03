Președintele Hashim Thaci din Kosovo respinge avertismentul NATO și al SUA cerînd ca transformarea în armată națională a Forței de Securitate să se facă prin modificarea Constituției

Alianta Nord Atlantica si Statele Unite şi-au exprimat îngrijorarea în legatura cu propunerea preşedintelui din kosovo, Hashim Thaci de a transforma fortele de securitate într-o armata naţională fară amendarea Constituţiei. Propunerea a fost avansata ieri Parlamentului de la Priştina. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca o astfel de masură, fara schimbarea Constituţiei ar fi „nefolositoare” si că daca propunerea va continua sa fie susţinută, ar putea duce la „revizuirea” colaborarii dintre Kosovo si NATO. NATO contribuie la antrenarea si sfatuirea fortelor de securitate din Kosovo. Ingrijorari similare a transmis si ambasada Statelor Unite la Pristina. 4500 de militari din 31 de tari sunt desfasurate in Kosovo din iunie 1999. Intr-un interviu cu Europa Liberă, presedintele din Kosovo a declarat ca nu va da inapoi de la propunerea sa si ca altele sunt amenintarile in regiune: „Nu este nici o sansa sa dam inapoi. Forța de Securitate din Kosovo se va transforma in Fortele Armate ale Kosovo…”

Balcanii de Vest nu sunt amenintati de Forta de Securitate din Kosovo ci de bazele militare ruseşti din Serbia, de MIG.urile rusesti din Serbia si de exercitiile militare ruseşti din Serbia.