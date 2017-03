Una din cele mai mari organizatii umanitare care ofera ajutor refugiatilor sirieni din Turcia, Mercy Corps, a anunţat că guvernul de la Ankara i.a cerut încetarea imediata a activitatii din Turcia. Organizatiei, care are sediul in Statele Unite, i s-a revocat permisul de activitate in Turcia, fara a se oferi vreo explicaţie. Din 2012, Mercy Corps a acordar asistenta umanitara pentru jumătate de milion de civili din Siria si aproape trei milioane de refugiati sirieni din Turcia.