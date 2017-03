Parlamentul României adoptă o declarație critică la adresa președintelui Iohannis și a Consiliului Superior al Magistraturii

Plenul reunit al Parlamentului României a adoptat astazi cu 203 voturi pentru si 94 impotriva, o declaratie critică la adresa presedintelui Klaus Iohannis si a Consiliului Superior al Magistraturii, propusa in urma cu circa trei saptamani de presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. In declaratie, presedintele Klaus Iohannis este acuzat de „abuz de drept” si de „uzurpare” a „dreptului exclusiv al Parlamentului de a trage Guvernul la raspundere”. Traian Basescu (PMP), Catalin Predoiu (PNL) si Vlad Alexandrescu (USR) s-au opus adoptarii proiectului de declaratie, criticand atat textul, cat si initiativa in sine. UDMR a sustinut ca „textul putea fi mai bine formulat”, însa a anuntat ca va vota pentru adoptarea declaratiei.