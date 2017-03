Gruparea extremistă Statul Islamic şi-a asumat responsabilitatea pentru atacul de la Kabul împotriva unui spital militar

Gruparea extremistă Statul Islamic şi-a asumat responsabilitatea pentru atacul de astazi de la Kabul, impotriva unui spital militar în care cel putin 30 oameni au murit si peste 60au fost răniţi. Atacatorii au fost imbracati in halate medicale şi au intrat in cladirea spitalului în care sunt internaţi 400 de oameni. Spitalul militar atacat se afla in apropiere de sediul ambasadei americane la Kabul, intr-o zona foarte bine păzită. Un purtator de cuvint al ministerului afgan al sanatatii a spus ca se aşteapta ca numarul victimelor sa creasca.