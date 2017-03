Wikileaks dezvăluie noi documente despre spionajul cibernetic practicat de CIA în Europa

Consulatul Statelor Unite de la Frankfurt ar fi centrul spionajului cibernetic american din Europa, Orientul Mijlociu si Africa, potrivit documentelor presupuse a fi ale Agentiei Centrale de Informatii (CIA) a Statelor Unite şi facute publice ieri de Wikileaks. Este vorba de 9000 de documente presupuse a fi de la Centrul pentru Informatii Cibernetice al CIA, dar autenticitatea acestor documente nu a fost conformată. CIA a refuzat sa comenteze cazul. Experti in serviciile de informaţii studiaza documentele ce par, in opinia lor, a fi autentice. Documentele arata că hackeri CIA ar fi capturat informatii de pe mai multe tipuri de telefoane mobile si ipoduri, pe care apoi le-au încriptat in sisteme software sofisticate.