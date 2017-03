Audieri în Congres pe tema Rusiei

La o audiere in fata unui comitet al Congresului american, ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin a spus ca „Moscova reprezinta o amenintare impotriva intregii lumi occidentale si Aliantei Nord-Atlantice”. El a aratat ca razboiul cibernetic se poarta in fiecare zi, tot timpul si este o amenintare pentru toti, nefiind important cit de departe esti de Kremlin, la 500 sau 5000 de mile distanta. Ministrul a avertizat „Toti sint vulnerabili”.

Ambasadorul Estoniei, Eerik Marmel a adaugat ca Statele Unite si ceilalti nu trebuie sa se lase inselati cu privire la Rusia si trebuia sa urmareasca incercarile Rusiei de a perturba alegeri in Olanda, Franta si Germania.

Senatorul American Lindsey Graham a convocat audierea pentru ca membrii ai Congresului sa inteleaga mai bine politicile si intentiile Rusiei in Estul Europei.

Dar fara indoiala exista si un context intern si anume investigatiile din ambele camere ale Congresului cu privire la atacurile cibernetice ale Rusiei din 2016 menite sa perturbeze alegerile americane in favoarea lui Donald Trump.

In plus, administratia Trump intentioneaza sa reduca drastic bugetul Departamentului de Stat cu pina la 37%, in conformitate cu relatari de presa. Graham conduce Comisia senatoriala care finanteaza Departamentul si se pronunta pentru continuarea unor programe menite sa contracaze actiunile Rusiei impotriva democratiilor din regiune.

Senatorul de Carolina de Sud se pronunta pentru pedepsirea regimului Putin ca urmare a amestectului in alegeri. El sprijina doua proiecte de lege - unul care pedepseste Rusia pentru atacurile cibernetice din timpul campaniei americane si altul care cere ca Congresul sa fie consultat, inainte de ridicarea oricaror sanctiuni impuse Rusiei. El a spus la audiere ca a luat masa cu presedintele Trump si crede ca acesta va fi un aliat in legatura cu mentinerea de forte americane in regiune si ajutor pentru Ucraina.