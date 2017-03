Corneliu Ciurea: „Nu doar banii contează în politică, contează şi calitatea oamenilor”

Europa Liberă: Domnule Ciurea, până ajungem să discutăm pe un document concret sau, mai ales, cu autorii viitorului document, aş vrea să vă întreb pe dumneavoastră, care v-aţi declarat din start că sunteţi părtaşul unei reformări în sensul uninominalizării viitorilor deputaţi, de ce acum Parlamentul nu este suficient de „lucrativ” (un cuvânt impropriu, dar sugestiv)? Şi de ce cred autorii acestei reforme că un deputat ales uninominal va fi mai capabil de joncţionare cu alţi deputaţi, astfel încât Legislativul, în general, să devină mai productiv, mai eficient?

Cornel Ciurea: „Din punctul de vedere al funcţionalităţii Parlamentului, eu nu cred că aceste două sisteme fac o mare diferenţă. Mă refer la sistemul majoritar în circumscripţii uninominale şi cel actual, de reprezentare proporţională. Doar că am senzaţia că intenţia Partidului Democrat este de a ieşi în afara Parlamentului şi de a suda mai bine relaţia care există între politicieni şi cei care îi aleg...”

Europa Liberă: Pot chiar din start să vă contrazic? Un deputat ales pe listă de partid sau grupul de reprezentanţă al partidului au în spate o expertiză, un program electoral. De exemplu, dacă Partidul Socialiştilor a zis: „Ne întoarcem înapoi spre Est” au nişte raţionamente, disciplina de partid îi obligă să voteze mai mult sau mai puţin conştient. Ori, fiecare deputat ales uninominal va fi pe cont propriu, eventual, doar cu un consultat şi, într-un subiect dificil cum e alegerea Est-Vest, va fi destul de buimăcit.

Cornel Ciurea: „Construiţi o linie de argumentare care este paralelă cu a mea, pentru că eu vorbeam despre intenţia Partidului Democrat, aşa cum mi se pare ea mie. Dumneavoastră aveţi dreptate când vorbiţi despre faptul că într-un sistem majoritar în circumscripţii uninominale aleşii poporului sunt mai preocupaţi de interesele propriei circumscripţii. Ei nu au de multe ori o viziune globală sau o viziune ridicată la nivelul naţional, spre deosebire de sistemul electoral care, chiar dacă de multe ori promovează pe liste de partid oameni incompetenţi, ei, totuşi, se gândesc de cele mai multe ori, în mod paradoxal, la interesele naţionale, pentru că nu le au pe celelalte. Din punctul acesta de vedere, da, aveţi dreptate. Şi sistemul majoritar, aşa cum este propus, probabil, deşi va accentua relaţia dintre deputat cu alegătorii din teritoriu, în acelaşi timp, poate va fi un pic deficitar în ceea ce priveşte abordarea subiectelor la nivel naţional. Dar aceste lucruri pot fi compensate în interiorul sistemului fie prin crearea, vom vedea, poate, în urma negocierilor vom avea un sistem mixt, fie, totuşi, prin aducerea în Parlament sau, mai bine zis, prin plasarea candidaţilor care să fie nu doar politicieni la nivel local, ci şi politicieni la nivel naţional. Bănuiesc că liderii partidelor, vicepreşedinţii, şefii de departamente ei vor candida. Ori, aceştia sunt liderii care promovează ideea statului, în general.”

Europa Liberă: Premisa de la care a pornit autorul declarat al acestei reforme, Vlad Plahotniuc, care şi-a asumat-o, spune aşa, că partidele s-au compromis, până acum au generat oameni ori anonimi, ori iresponsabili în faţa alegătorului, care sunt potenţiali transfugi. Aceasta înseamnă că instituţia partidului s-a compromis? Noi am ştiut din sondaje că s-a compromis, dar acum recunoaşte un ditamai preşedinte al partidului, care a investit de-a bănărit într-un partid. Şi acum zice că a suferit fiasco ideea partidului, în general?

Cornel Ciurea: „Ideea partidului, în general, nu cred că poate să sufere un fiasco. Partidele pot fi criticate într-o societate democratică, dar noi nu le putem evacua în afara societăţii. Noi va trebui să le suportăm aşa cum sunt, doar că ideea este de a le face ceva mai bune. Acum fiecare înţelege în mod diferit ce înseamnă un partid mai bun. PD a înţeles acest lucru în aşa fel, încât oamenii partidului trebuie să fie din popor, să fie mai aproape de popor şi să fie cunoscuţi de popor. Această idee are şi un aspect, poate, populist, pentru că vorbeşte despre o legătură dintre politician şi alegători care, deocamdată, nu există. Şi mulţi vor spune că ea nici nu poate fi creată. Dar cred că aceasta este datoria unui partid, să încerce să vină cu nişte idei pe placul oamenilor.”

Europa Liberă: Adică, PD, în cazul dat concret, nu va renunţa la formarea Parlamentului, ci va căuta lideri din teritoriu, oameni cu autoritate care oricum vor fi ai partidului?

Cornel Ciurea: „Vor fi ai partidului sau treptat vor deveni oamenii partidului. Şi aici este frica celor care critică această iniţiativă. Ei spun că PD, fiind un partid mai organizat, dar cuvântul cheie este „banii”, prin intermediul banilor, vor şti să atragă oamenii cu mai mult succes de partea sa, astfel încât îşi va maximiza şansele. Acestei critici i se poate răspunde în diferite moduri. În primul rând, că nu doar banii contează în politică, contează şi calitatea oamenilor pe care îi ai la dispoziţie. Şi la acest capitol PD, aşa pare, să fie mai bun decât celelalte. Şi aceasta nu este problema PD, aceasta este problema altor partide, care nu au asemenea oameni de valoare în componenţa sa. De asemenea, şi banii contează. Sigur, acesta este un argument pe care partidele sărace îl avansează împotriva partidelor mai bogate. Dar spuneţi-mi, vă rog, în această lume, în Statele Unite ale Americii, în Europa campaniile electorale se fac fără bani? Eu cred că nu. Banul este un element important. Astăzi un partid, dacă vrea să câştige alegerile, trebuie să dispună şi de bani, pentru că este pervers să îndemni oameni să-ţi facă campanie electorală, să-ţi promoveze candidaţii şi, în acelaşi timp, să nu-i plăteşti. Aşa cum pretind că vor acţiona unele partide de la noi.”

Europa Liberă: Dar frica celor care critică această lege se referă, probabil, mai curând la postelectorale, nu atât la costurile campaniei, cât la plata pentru un anumit gen de vot, plata pentru o anumită loialitate.

Cornel Ciurea: „Categoric. Dar, din punctul acesta de vedere, eu nu văd mare diferenţă între sistemul actual şi sistemul propus de Partidul Democrat. Şi în acest sistem care există astăzi, de reprezentare proporţională, se practică acest lucru. Noi ştim acest lucru. Şi se practică, eu zic, destul de masiv. Nimeni nu îmi va putea demonstra, cel puţin, astăzi, că sistemul propus de PD este mai favorabil unor asemenea practici. Pentru că eu nu văd cum ar putea acest lucru să se întâmple într-o proporţie mai mare. Eventual, aceşti bani – care, chipurile, se oferă, despre care noi nu ştim mare lucru, de altfel, acest lucru încă trebuie să fie demonstrat – va trebui să fie oferiți, probabil, unui număr mai mare de oameni, ceea ce va face această campanie mai costisitoare. Probabil, acesta este argumentul criticilor. Şi în această concurenţă va câştiga cel cu bani mai mulţi. Dar şi această campanie este costisitoare. Nu văd diferenţa între actualul sistem şi sistemul viitor. Ele, din punctul acesta de vedere, sunt, practic, identice.”

Europa Liberă: Vreau să revin la avantajele pe care şi dumneavoastră le-aţi invocat, că omul ales în circumscripţie uninominală va fi mai legat de alegători, îi va reprezenta. Dacă nu cumva în felul acesta se va crea o falsă impresie că alegătorii vor avea un reprezentant al unor interese locale? Aşa cum s-a întâmplat, de altfel, cu preşedintele. Oamenilor li s-a dat voie să aleagă direct preşedintele ca, după aceea, să descopere că el, de fapt, nu are pârghii nici măcar să-şi onoreze nişte promisiuni minime. Şi atunci nu cumva se va întâmpla acelaşi lucru cu deputaţii, care se vor pomeni neputincioşi în faţa acestui moloh parlamentar?

Cornel Ciurea: „Este o întrebare absolut legitimă. Tocmai din această cauză vorbim despre faptul că deputaţii aleşi în circumscripţie, atunci când vor ajunge în Parlament, nu vor putea să acţioneze doar de capul lor. Ei vor avea nevoie de o formaţiune politică, de ceea ce numim noi partid, de o fracţiune. Şi chiar dacă aceşti deputaţi vor fi independenţi, ei se vor uni în interiorul Parlamentului în cadrul acestor grupuri care, probabil, vor fi stindardele partidelor politice, vor adera fie la PD, fie la socialişti, vorbesc de candidaţii independenţi. Deci, acest lucru se va întâmpla în mod inevitabil pentru că deputaţii au nevoie de o maşinărie politică care să le promoveze interesele. Şi această maşinărie rămân a fi partidele politice. Aceasta este soluţia.”

Europa Liberă: Dacă vor fi sisteme complet uninominale, partidele riscă să dispară atunci ca centre de coagulare?

Cornel Ciurea: „Nu dispar toate partidele politice. Sistemele uninominale, sistemul majoritar în circumscripţii uninominale conduce la reducerea numărului de partide şi o guvernare majoritară de tip anglosaxon, atunci când un singur partid se află la guvernare şi, de obicei, unul-două în opoziţie. Deci, noi vom avea o diminuare a numărului de partide. Şi acest lucru, în fond, tot este salutat de către alegători, multă lume doreşte o reducere drastică a numărului de partide în Republica Moldova. Sistemul dat pe care îl avem, din contra, favorizează coaliţiile largi care, am văzut, creează anumite probleme.”

Europa Liberă: Nu sunteţi reprezentantul direct al PD, dar, totuşi, v-aş ruga să răspundeţi la întrebarea aceasta. Cineva vede, de fapt, un tertip în reforma aceasta, că, vezi Doamne, Partidul Democrat nu are şanse să ajungă peste pragul de trecere şi acum schimbă metoda, ca să rămână la guvernare. În primul rând, să vă întreb dacă e condamnabilă dorinţa de a rămâne la guvernare? Şi doi, dacă seamănă a tertip?

Cornel Ciurea: „Cu siguranţă că partidul, atunci când vine cu o iniţiativă, se gândeşte nu doar la relaţia cu alegătorii acestui partid sau cu publicul, dar şi la propriile interese. Nu este condamnabil acest lucru, toate partidele îl fac. Atunci când vin cu o iniţiativă, niciodată această iniţiativă nu este în dezavantajul acestui partid. Acum trebuie să vedem în ce măsură calculele PD sunt juste. Din punctul meu de vedere, acest sistem pe care îl propune PD favorizează, în primul rând, Partidul Socialiştilor. Am văzut rezultatele alegerilor prezidenţiale. Într-o confruntare în două tururi într-un sistem majoritar de multe ori are şanse să câştige candidatul socialiştilor. Ba mai mult decât atât, el, practic, are asigurată trecerea în cel de al doilea tur. Din punctul acesta de vedere, sistemul, în primul rând, favorizează socialiştii. PD are o problemă cu acest sistem pe care îl propune. El va avea de luptat în primul tur, ceea ce a fost confruntarea dintre Marian Lupu, Maia Sandu şi Năstase cu contracandidaţii de pe dreapta şi nu toţi candidaţii PD vor putea să acceadă. Totuşi, cred că PD, cel puţin, nu va avea de pierdut de pe urma sistemului uninominal, dar aici nu atât banul va conta, ci va conta foarte mult calitatea liderilor politici pe care îi au partidele în teritoriu. Pentru că notorietatea liderului din teritoriu va deveni un factor determinant. Şi la capitolul acesta, sigur, PD nu este dezavantajat, el are lideri foarte buni pe care i-a atras în ultimul timp de la alte partide politice, pe care i-a avut. Şi în acest sens eu cred că PD, cel puţin, nu va avea de pierdut de pe urma acestui sistem. Dar vom vedea. Noi nu putem acum să punem mâna în foc şi să spunem cât va lua PD. Eu presupun că PD va lua jumătate din acele voturi pe care nu le vor lua socialiştii.”

Europa Liberă: Modul în care abordaţi dumneavoastră subiectul acesta spune că e ca şi cum trecut vadul, e ca şi cum acceptată reforma. Şi de aici sunt obligat să vă întreb, unora li s-a creat impresia că Partidul Democrat nu este atât de interesat să discute pe bune despre reformă, cât să convingă prin orice mijloace. Şi s-a făcut un „atac masiv”, imediat a apărut un site, imediat a apărut un sondaj, imediat la televiziunile care sunt părtaşele reformei au apărut comentatori care neapărat vorbesc despre avantaje. Admite Partidul Democrat că s-ar putea răsturna, în general, intenţia dânşilor?

Cornel Ciurea: „Eu nu cred că Partidul Democrat crede că jocurile sunt făcute. Tocmai din această cauză s-a pregătit, cred eu, destul de bine şi a pornit această campanie. Şi vedem că această campanie se confruntă cu o rezistenţă destul de dârză în societate. Am văzut replicile partidelor politice, obiecţiile. Rămâne de văzut cu cine se va putea de discutat în continuare. Pentru că PD vorbeşte despre lansarea unor dezbateri cu cine nu se va putea de discutat. Am văzut reacţia societăţii civile care, din punctul meu de vedere, este un pic nepregătită, chiar dacă tema sistemului electoral este un subiect veşnic, putem spune. Am văzut atât poziţia exprimată de societatea civilă în cadrul unei conferinţe de presă, care lasă de dorit. Ei, practic, şantajează şi vorbesc pe un ton ultimativ cu partidele pe un subiect tehnic. Cât şi articolele unor lideri de opinie, care confundă sistemele electorale, pur şi simplu. Din punctul acesta de vedere, eu cred că PD este sincer, atunci când spune că vor fi dezbateri. Dar aş vrea să atenţionez că societatea civilă care astăzi este foarte activă şi partidele de opoziţie s-ar putea să se trezească cu o surpriză. În cadrul acestor dezbateri vor fi invitaţi oameni din teritoriu care susţin această idee. Şi cei care critică această idee vor constata că numărul celor care o susţin este foarte mare. De altfel, acest lucru este indicat de sondaje.”

Europa Liberă: Dar sunt şi din cei care în teritoriu sunt adversari sau nu? Sau e dreptul PD să aleagă?

Cornel Ciurea: „Eu cred că sunt. Domnul Plahotniuc vorbea despre cifra de 80%. Urmează să o verificăm. Eu nu sunt convins că aceasta este cifra exactă. Dar ideea este populară, pentru că am fost şi eu în teritoriu şi am văzut că oamenii susţin atât uninominalul, cât şi demiterea deputaţilor şi alte chestiuţe legate de acest sistem. În aceste condiţii, din punctul meu de vedere, o rejectare absolută, radicală a propunerii PD este inacceptabilă, trebuie să fie un dialog. Acest lucru l-a făcut liderul socialiştilor, el a respins ideea, mă refer la preşedintele ţării, dar a venit cu nişte contrapropuneri. Ceea ce înseamnă că este deschis un spaţiu de dialog. Asemenea gen de abordare eu cred că pentru Partidul Democrat este acceptabil, în fond pentru că discuţiile trebuie să aibă loc.”

Europa Liberă: Dar dumneavoastră admiteţi că aceeaşi idee propusă de altcineva ar fi avut mai multă priză? Sau mai îngăduitoare ar fi fost societatea civilă, cel puţin, dacă nu ar fi venit de la Plahotniuc care astăzi, din păcate, are antirating, este prezentat sau este acreditat în mod deliberat ca o întruchipare a răului? Dânsul şi-a asumat rolul acesta să prezinte un proiect care din start are o rată de nepopularitate foarte mare.

Cornel Ciurea: „Orice idee care vine din partea domnului Plahotniuc, ţinând cont de ratingul lui, este luată în furci. Dar, totuşi, trebuie să admitem că domnul Plahotniuc şi-a asumat acest rol de preşedinte al Partidului Democrat, lider al celui mai puternic partid din Republica Moldova. Nu cred că era cazul pentru el să mai stea în tufari, pentru că tocmai acest lucru ar fi stârnit şi mai multe întrebări şi ironii. Da, PD, trebuie să recunoaştem, vine valvârtej acum peste societate şi încearcă să îşi demonstreze, să zic aşa, potenţa, puterea. Şi este o luptă. Aici, sigur, societatea civilă şi partidele din opoziţie nu sunt de acord cu o asemenea abordare. Aici e vorba şi de cine este cel mai tare în parcare. Să vedem. Dar este una când vii cu o idee proastă sau cu o idee din start compromisă şi este cu totul altceva când vii cu o idee care va fi susţinută de partenerii externi, în cazul în care va fi, că nu ştim, cu o idee care este susţinută de populaţie, cu o idee care poate fi discutată cu principalii parteneri din Parlament şi, la un moment dat, te întrebi: dar, de fapt, cine se opune acestei idei? Câteva ONG-uri, câteva partide extraparlamentare. Dacă se va ajunge la o asemenea situaţie, atunci nu va mai conta cine a venit cu ideea, Plahotniuc sau altcineva. Cei care sunt câţiva, o minoritate foarte mică, vor trebui să bată în retragere.”

Europa Liberă: Mai contează cum va promova şi va apăra această idee Partidul Democrat? Adică, mijlocele, într-adevăr, să fie la vedere, astfel încât să nu trezească îndoieli?

Cornel Ciurea: „Categoric. PD va susţine această idee, dar eu nu exclud că vor exista compromisuri, vor exista concesii atât din partea PD, cât şi din partea celor cu care se va discuta. În cele din urmă, nu cred că intenţia cu care porneşte PD, pe care noi încă nici nu am văzut-o, de altfel, va fi exact rezultatul final. Proiectul de lege cred că va suferi modificări substanţiale. Noi vorbim despre un proiect de lege.”

Europa Liberă: Probabil, tocmai din cauza aceasta, întâi, s-a pornit cu un preambul sau un preludiu muzical, după care va apărea conţinutul.

Cornel Ciurea: „Sigur. A fost pregătirea, sondarea terenului, dezvăluirea reacţiilor, după care va fi următoarea fază: publicarea proiectului, transmiterea lui la forurile internaţionale. Deci, toată procedura a fost descrisă.”

Europa Liberă: Cam când credeţi că ar trebui să finalizeze?

Cornel Ciurea: „Eu cred că în această sesiune parlamentară, spre finalul ei, după dezbaterile care vor avea loc. Din ceea ce am înţeles, după discutarea în plen, după discuţii foarte importante cu Partidul Socialiştilor, cred că şi acest factor va conta, pentru că ei au câteva propuneri care pot fi luate în seamă. Cred că spre sfârşitul sesiunii, prin luna mai.”

Europa Liberă: Adică, în vară intrăm cu o reformă, probabil, clară?

Cornel Ciurea: „Repet, nu pot să pun mâna în foc, există foarte multe pietre subacvatice, există o rezistenţă pe care, totuşi, nu o putem neglija. Există dorinţe de a organiza proteste. Am văzut cu ce s-au încheiat asemenea proteste în România. Nu pun mâna în foc, dar cred că în cazul dat, în cazul reformării sistemului electoral, vântul suflă în pânzele Partidului Democrat şi ale celor care vor reforma sistemului electoral.”