Noul ordin executiv al președintelui Donald Trump pentru limitarea imigrației

Presedintele Donald Trump a semnat un nou ordin executiv, impunind interdictii de intrare in Statele Unite pentru cetateni a sase tari. Care sint diferentele fata de ordinul anterior? O relatare a corespondentului Europei Libere la Washington.

Ordinul executiv semnat de presedintele Trump inlocuieste unul anterior, care a fost blocat prin hotarire judecatoreasca si a fost condamnat international. Oficialitatile au spus ca noul ordin este menit sa evite contestatii legale si sa asigure ca americanii sint protejati in fata pericolului terorist. Primul ordin executiv a venit pe neasteptate si s-a soldat cu proteste la aeroporturi.

De data aceasta administratia a informat ziaristi, membrii in Congres si oficialitati cu 24 de ore inainte de semnare si ordinul va intra in vigoare doar la 16 martie pentru a se asigura ca liniile aeriene si agentii de imigratie inteleg cum va functiona sistemul. Ordinul executiv contine si exceptii. El vizeaza cetateni din Iran, Libia, Siria, Sudan, Somalia si Yemen. Irakienii care fusesera vizati de primul ordin nu mai sint acum pe lista dupa ce numeroase voci semnalasera data trecuta ca ordinul penaliza persoane care au ajutat fortele americane in lupta impotriva terorismului.

Ordinul executiv mentine suspendarea programului de primire de refugiati pentru 120 de zile, dar nu mai aplica un termen nedefinit refugiatilor sirieni, asa cum fusese cazul prima data. Noua versiune permite celor care au de-acum vize sau permis de sedere permanenta in Statele Unite sa fie primiti si sa ramina in tara. Interdictia initiala impusa primului ordin executiv, de un tribunal din statul Washington invoca faptul ca interesele statului respectiv erau afectate de interdictie.

Bob Ferguson, procurorul general din statul Washington, a citat vatamari specifice de la separarea familiilor din stat, la efectul negativ asupra economiei locale. Judecatori au decis ca un stat care este victima ordinului executiv are dreptul sa-si faca auzit punctul de vedere. Noul ordin permite insa rezidentilor si celor cu vize de lucru sau de studii sa intre in tara si va fi mult mai greu de contestat legal. Aparatori ai drepturilor omului incearca totusi sa o faca si sustin ca desi noul ordin nu mai favorizeaza minoritati religioase, cum facuse cel anterior este in esenta o interdictie discriminatorie, aplicata musulmanilor.