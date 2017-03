Igor Volnițchi: „Problema este că democrația din R. Moldova poate fi numită cu greu democrație”

Preşedintele PDM, Vladimir Plahotniuc, şi-a anunţat iniţiativa personală, sprijinită de partidul său, de modificare a sistemului electoral prin introducerea votului uninominal. De ce-şi doreşte acest lucru liderul democrat, ce argumente invocă şi ce şanse sunt ca această iniţiativă să ajungă în parlament şi să fie votată de 51 de deputaţi? Ce ar putea soluţiona şi ce ar putea înrăutăţi un sistem uninominal de vot în actualele condiţii ale Republicii Moldova? O convorbire cu jurnalistul, comentatorul şi scriitorul Igor Volniţchi.

Europa Liberă: Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, şi-a anunţat decizia sa, „în comun cu colegii de partid”, de a promova – cum s-a exprimat dânsul - în societate şi forul legislativ „ideea votului uninominal”. În câteva zile, PDM va introduce în Parlament iniţiativa respectivă. De fapt, ce va fi – un proiect de lege de modificare a Codului electoral?

Igor Volniţchi: „Da, aşa va fi. Acum cred că trebuie să ne punem întrebarea ce şanse de reuşită are acest proiect de lege.”

Europa Liberă: Înainte de a ajunge la şansele de reuşită, voiam o precizare totuşi. Se poate avea în vedere şi modificarea Constituţiei, de vreme ce se propune, inclusiv, un fel de mandat imperativ, cu alte cuvinte dreptul alegătorilor de a retrage înainte de termen mandatul deputaţilor? Ar fi necesară cumva amendarea art. 68 din Constituţie care prevede că orice mandat imperativ este nul?

Igor Volniţchi: „Nu cred că se pune problema modificării Constituţiei, care are nişte prevederi de ordin general şi delegă dreptul de a stabili regulile jocului electoral prin alte legi, în cazul de faţă este vorba de Codul Electoral. Nu cred că se impune o modificare a Constituţiei, ci doar un proiect de lege de modificare a Codului Electoral. Urmează să vedem dacă va fi necesar de modificat şi legislaţia conexă, însă astfel de concluzii vom putea face doar după ce vom vedea proiectul de lege pe care democraţii în câteva zile cel mai probabil îl vor depune la Biroul permanent al parlamentului. ”

Europa Liberă: Vorbeam de şansele de reuşită a acestui proiect.

Igor Volniţchi: „Într-adevăr, cred că acum cea mai mare atenţie ar trebuie să fie concentrată asupra şanselor de reuşită a acestui proiect. Intenţia democraţilor fusese enunțată anterior, chiar dacă nu oficial. Era clar că ei vor proceda anume astfel. Este un proiect de lege care le convine la moment. Este un proiect de lege care va beneficia de un sprijin oarecare în societate.

Cât priveşte şansele de reuşită, văd câteva posibile scenarii. Înainte de a trece la expunerea lor aş vrea să menţionez că Vlad Plahotniuc are reputaţia unui om care nu face primul pas dacă nu este sigur că îi va reuşi şi cel de-al doilea. Probabil are cele câteva variante de rezervă care îi dau certitudinea că proiectul pe care l-a anunţat ieri va reuşi. Cum poate el să ajungă lege?

În primul rând cred că se va încerca convingerea majorităţii parlamentare în actuala ei componență. Am văzut, ieri, reacţia domnului Ghimpu, care a fost categoric împotrivă. Nu este exclus însă că în cadrul negocierilor în interiorul alianţei această poziţie să fie schimbată. Or, nu este un secret că şi PL este în declin şi în cadrul actualului sistem electoral proporţional are prea puţine şanse să facă parte din viitorul parlament. Dacă democraţii vor reuşi să-l convingă pe Mihai Ghimpu şi pe colegii săi din PL, atunci, cel mai probabil, proiectul de lege va fi votat de actuala coaliţie parlamentară. Dacă acest lucru nu se va reuşţi, atunci se va pune în aplicare probabil planul doi. Acesta ar însemna o majoritate constituită ad-hoc de deputaţi care vor declara că susţin proiectul respectiv şi vor vota pentru el fără a părăsi formaţiunile din care provin şi fără a adera la careva coaliţii.

Varianta trei ar putea fi mult vehiculatul proiect politic, mega partidul social-democrat despre care se zice că ar putea fi constituit şi care ar putea avea vreo 56-57 de deputaţi ca urmare a unor mişcări cu caracter transfug în cadrul actualului Parlament.

Există şi a patra variantă şi cred că este foarte posibilă, mai ales după ce am urmărit ieri reacţia preşedintelui Dodon. Chiar dacă a zis că este împotriva sistemului uninominal, preşedintele Dodon a lăsat totuşi unele spaţii de interpretare. Aţi văzut că a venit şi cu unele propuneri, inclusiv cea de reducere a numărului deputaţilor sau cea privind deschiderea mai multor secţii de votare peste hotare. Aceasta înseamnă că la un moment dat am putea asista la careva negocieri între PSRM şi PD, negocieri care s-ar putea solda cu un proiect de compromis, adică un sistem electoral mixt, o reducere a numărului de deputaţi, o prezenţă oarecare pentru Transnistria, despre care spunea Dodon ş.a.m.d.”

Europa Liberă: Vorbeam de traseism, de mutarea nefirească a deputaţilor din vehiculul politici cu care au intrat în parlament spre alte zări. Tocmai votul uninominal, cum a zis liderul democrat, ar trebui să lecuiască, să trateze fenomene mai proaste, inclusiv din actualul Parlament, cum ar fi traseismul, coruperea deputaţilor. Cum poate fi privită iată această situaţie? mai ales că PD şi-ar fi asigurat, cum spun foarte mulţi critici, ponderea actuală tocmai prin „încurajarea” deputaţilor de a-şi părăsi partidul-mamă.

Igor Volniţchi: „Sistemele electorale uninominal sau mixt, dacă e să admitem că am trăi într-un stat cu o democraţie foarte dezvoltată, sunt un lucru bun. Într-adevăr responsabilizează şi deputaţii, şi alegătorii se manifestă altfel în cadrul acestui sistem. Problema este că democraţia din Republica Moldova cu greu poate fi numită democraţie. Este o democraţie firavă, nefuncţională şi nu ştiu dacă este gata să suporte un astfel de sistem uninominal sau chiar unul mixt.

Domnul Plahotniuc vorbea de varianta ideală. El vorbea de situaţiile în care alegătorii vor putea exercita controlul asupra deputatului nu doar o dată la patru ani în ziua alegerilor, ci în fiecare zi din perioada dintre alegeri. Urmează să vedem care e mecanismul cu care se va veni în acest sens. Presupun că se are în vedere rechemarea deputatului din funcţie, încetarea mandatului, lipsirea acestuia de mandat. Acestea presupun că va fi şi un mecanism judiciar.

Dacă justiţiei îi va reveni un rol anume în rechemarea deputatului, în lipsirea acestuia de mandat, va fi şi un oarecare referendum presupun, dar oricum rezultatele urmează să fie validate, aprobate, legiferate de către instanţa de judecată, atunci ajungem la o altă întrebare – avem o justiţie suficient de independentă pentru a fi siguri că aceste lipsiri de mandat nu se vor face având la bază cu totul alte interese decât cele ale alegătorului despre care se vorbeşte. Revenim la problema de bază – funcţionalitatea democraţiei.”

Europa Liberă: Regiunea transnistreană şi diaspora – cum credeţi că se vor reflecta aceste două subiecte în noua legislaţie?

Igor Volniţchi: „Domnul Plahotniuc a acţionat cu anticipare în acest sens. Acum jumătate de an când PD anunţa reforma clasei politice, iar în spaţiul public a fost lansată neoficial ideea că se va modifica sistemul electoral una din temerile de bază formulate a fost cum va fi reprezentată diaspora. Potrivit unor date, avem cam o treime din numărul total de alegători peste hotare. Erau diferite opinii precum că diasporei ar trebui să-i revină, în aceste condiţii, circa o treime din numărul de mandate puse în joc în circumscripţiile uninominale, fie că ar fi un sistem uninominal în totalitate, fie că ar fi unul mixt. Şi iată că domnul Plahoniuc a acţionat în acest caz cu anticipare, încercând să scoată probabil tensiunea din diaspora, dar şi din societate în general. El a spus că diaspora va fi reprezentată.

Urmează să vedem cum anume va fi reprezentată. Nu cred că va fi reprezentată în proporție de o treime, despre care am menţionat mai sus în contextul discuţiilor neoficiale la acest subiect. Am văzut ieri şi o reacţie a unui reprezentant al diasporei care spunea că „noi am cerut mai multe secţii de votare, noi nu am cerut modificarea sistemului electoral”. De aceea, toate concluziile vor putea fi făcute doar în momentul în care vom vedea formula de reprezentare a diasporei în parlament propusă în proiectul de lege.

Cu siguranţă va fi vorba şi de reprezentarea Transnistriei, mai ales dacă se va ajunge la implementarea celui de-al patrulea scenariu despre care am menţionat mai sus. Dacă va fi nevoie de voturile socialiştilor, cu siguranţă aceasta va fi condiţia lor de bază. Unele calcule pe care le-am văzut anterior, unele făcute şi de colegii mei, au arătat că dacă s-ar merge pe formula sistemului mixt, am avea 50 la sută din deputaţi aleşi în circumscripţii uninominale şi am raporta la numărul de alegători despre care se zice că i-am avea în Transnistria, atunci regiunii transnistrene ar trebui să-i revină 6-7 deputaţi.

Urmează să vedem dacă există suficientă voinţă politică pentru a acorda 6-7 mandate de deputaţi transnistrenelor, în condiţiile în care am avut situaţii în care un singur vot era de aur. Acum suntem gata să dăm 6-7 voturi transnistrenilor? Dacă nu 6-7, atunci să vedem ce formulă vor propune legislatorii în momentul în care vor discuta la modul concret aceste prevederi.”

Europa Liberă: Cât de justificate şi argumentate vi se par criticile opoziţiei parlamentare, extraparlamentare, a preşedintelui Igor Dodon?

Igor Volniţchi: „Cred că în alte condiţii nici o forţă de opoziţie nu ar fi avut o problemă cu modificarea sistemului electoral, pentru că sistemul electoral mixt sau uninominal sporește șansele fiecărui partid de a avea o oarecare prezenţă parlamentară, inclusiv partidelor care sunt tradiţional considerate mici şi doar liderii cărora sunt cunoscuţi de societate. Având doar liderul în parlament un partid deja se poate considera cu prezenţă parlamentară. Dar în actualele condiţii sunt foarte multe suspiciuni că actuala guvernare, în special PD, ar încerca să-şi consolideze poziţiile parlamentare, ar încerca să se menţină la putere şi nu doar să fie prezentă în următorul Parlament.

Opoziţia evident că reacţionează pornind de la interesul pe care îl are la această etapă. Sunt sigur că dacă PD ar zice, spre exemplu, - „dragi politicieni din opoziţie, modificăm acum sistemul electoral dar el va intra în vigoare nu în alegerile din 2018-2019, dar în următoarele” – atunci cred că nimeni nu ar mai avea nici o problemă şi toţi ar susţine modificarea sistemului electoral.”

Europa Liberă: Credeţi că este posibil aşa ceva?

Igor Volniţchi: „Doar teoretic, la modul practic cred că este imposibil acest lucru.”