Igor Boțan: „Am convingerea fermă că există un cartel politic constituit de socialiştii domnului Dodon şi democraţii domnului Plahotniuc”

Europa Liberă: Vladimir Plahotniuc a preluat funcţia de preşedinte al Partidului Democrat şi e logic să vrea să apară şi în exterior cu funcţia pe care o deţine. E o rocadă firească intrarea lui Vlad Plahotniuc în locul lui Marian Lupu?

Igor Boțan: „Eu cred că este un joc bine regizat. Noi ştim că la Congresul Internaţionalei Socialiste Marian Lupu a fost ales vicepreşedinte al aceste organizaţii. Dacă nu greşesc, congresul anterior avusese loc la Johannesburg, în total fiind vreo 40 de vicepreşedinţi. Iată că la Cartagena, în Columbia, locul lui Marian Lupu a fost luat de domnul Vlad Plahotniuc. Acolo au participat la congres peste 80 de delegaţii, dintre care fiecare a doua delegaţie s-a ales cu un loc de conducere în organele acestei Internaţionale.”

Europa Liberă: Dacă dumneavoastră aţi fi fost membru al Internaţionalei Socialiste, nu v-aţi fi întrebat de ce barem candidatul nu este în sală?

Igor Boțan: „Eu m-aş întreba, în primul rând, dacă cel care vrea să devină vicepreşedinte al Internaţionalei Socialiste corespunde criteriilor de a fi numit socialist. Pentru că această Internaţională are un cod de conduită care, dacă ar fi aplicată domnului Plahotniuc, el nu s-ar califica în niciun fel. Dacă am lua aceeaşi declaraţie a socialiştilor de la Frankfurt din ’51, am vedea că domnul Plahotniuc, ca om de afaceri şi om de afaceri de succes, nu se califică pentru a fi conducător al mişcării socialiste.”

Europa Liberă: Aceasta e treaba lor, a Internaţionalei. Dar la ce bun îi trebuie lui Vlad Plahotniuc această funcţie mai mult onorifică? Şi întrebarea pentru dumneavoastră, analistul, dacă nu cumva de acum înainte, într-adevăr, democraţii vor face o turnură spre socialism, ca să le facă o concurenţă celor care, la fel, sunt cu numele de socialişti?

Igor Boțan: „Ei pot face acest lucru. Noi ne amintim de interviul pe care l-a dat preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, unui portal de aici, din Republica Moldova, în luna decembrie anul trecut, în care a recunoscut că Partidul Democrat promovează politici de dreapta în Republica Moldova şi că ar dori să revină la social-democraţie. Lucru care, chipurile, se întâmplă odată cu venirea în fruntea Partidului Democrat a domnului Vlad Plahotniuc. Dar este important să insistăm şi să revenim la codul de etică al socialiştilor, publicat pe site-ul Internaţionalei Socialiste, care prevede condamnarea şi lupta împotriva corupţiei.

Partidul Democrat din Republica Moldova anul trecut de trei ori a refuzat să condamne corupţia aici, în Republica Moldova la insistenţa Partidului Comuniştilor. De trei ori. Şi iată că această clauză o avem în codul de conduită al Internaţionalei Socialiste şi Vlad Plahotniuc este acolo prezent în calitate de vicepreşedinte.”

Europa Liberă: Dumneavoastră nu sunteţi membru al acestui sindicat. Prin urmare, nu aveţi drept de vot. Astfel, criticile dumneavoastră...

Igor Boțan: „Dar nu sunt critici, sunt nişte constatări.”

Europa Liberă: Insist că aceasta este problema lor ce vicepreşedinte şi-au cooptat. Problema noastră, a cetăţenilor Republicii Moldova, este să vedem sau să încercăm să vedem ce interes l-a determinat pe Vlad Plahotniuc să îşi depună acolo candidatura. Şi dacă nu cumva noi putem vedea de pe acum că Vlad Plahotniuc cu democraţii vor încerca să ia terenul de sub picioarele socialiştilor şi al stângii în general?

Igor Boțan: „Da, ei pot să vrea acest lucru. Şi, probabil, îl doresc, dar nu cred că vor reuşi. Pentru că socialiştii domnului Dodon sunt alt gen de socialişti. Sunt socialişti care regretă disoluţia Uniunii Sovietice şi vor ca ţara noastră să se integreze în Uniunea Euroasiatică.”

Europa Liberă: Deci, tot nu sunt buni de luat în Internaţionala Socialistă?

Igor Boțan: „De ce? Ei nici nu doresc să fie în această Internaţională Socialistă. Pentru că ei acum vor să semneze contracte de cooperare cu Edinnaia Rossia care s-a autodeclarat partid conservator. Ei nu au nimic cu această Internaţională a Socialiştilor.”

Europa Liberă: Deci, mai curgând sunt fraţi cu Dmitri Medvedev, cu Vladimir Putin?

Igor Boțan: „Exact. Aceasta ei îşi doresc, deşi au avut un acord de cooperare cu Spravedlivaia Rossia, care face parte din această Internaţională şi al cărei reprezentant a participat la acest congres de la Cartagena.”

Europa Liberă: Acum socialiştii se pare că se mută mai spre dreapta, cel puţin, cu veniturile, cu parteneriatul rusesc. Dreapta se mută mai spre stânga. Există o relaţie, dacă vreţi, o disoluţie sau o contopire, un punct de tangenţă? Multă lume spune că în „afacerea” cu împărţirea posturilor de ambasadori se vede un fel de troc. Ar fi temei să se bănuiască faptul că Preşedinţiei i s-a dat funcţia de ambasador la Moscova, subit a fost retras Dumitru Braghiş şi, în felul acesta, Dodon ar fi devenit mai indulgent cu candidaţii guvernării? Mai vedeţi şi alte puncte în care se întâmplă mici negocieri şi aranjamente?

Igor Boțan: „Eu am convingerea fermă că există un cartel politic constituit dintre socialiştii domnului Dodon şi democraţii domnului Plahotniuc. Când spun „cartel”, am în vedere înţelegeri în beneficiu mutual. Aceasta nu înseamnă că ei sunt aliaţi care semnează documente şi contracte de cooperare. Lor le convine această cooperare.

Acum să facem referinţă la documente. Există documente foarte interesante pe care le-au semnat liderii Alianţei pentru Integrare Europeană privind partajarea în secret a instituţiilor şi a funcţiilor. Iată în acel document misiunile diplomatice, de asemenea, au fost partajate. Cu alianţa s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, dar formula se perpetuează şi domnul Dodon a acceptat demult să fie parte a acestei formule.

De exemplu, atunci când au fost numirile pentru Comisia Electorală Centrală – și noi vedem cu câtă râvnă domnul Dodon luptă ca să aibă această reprezentare în baza documentelor secrete, dar şi, trebuie să recunoaştem, în Codul Electoral această formulă încă în 2005 a fost introdusă – deci, el, care, chipurile, condamna partajarea funcţiilor, iată că participă la partajarea funcţiilor în Comisia Electorală Centrală. Lucru care este acceptabil oarecum, pentru că este în legislaţie.”

Europa Liberă: Poate vrea să aibă un ochi de veghe acolo?

Igor Boțan: „Probabil. În ceea ce priveşte ambasadele, partajarea funcţiilor de ambasadori, este prevăzută de documentul secret. Şi vedem că domnul Dodon participă, de asemenea, cu multă râvnă şi în acest domeniu. Noi ne dăm seama că argumentele lui ar fi cam în felul următor: „Ok, în instituţiile Internaţionale şi în ţările din CSI preşedintele care semnează decretele de numire a ambasadorilor trebuie să aibă cota sa”. Şi eu cred că domnia sa aceasta face acum.”

Europa Liberă: Dacă tot are posibilitate, de ce nu ar revendica el un ambasador, doi, trei?

Igor Boțan: „Domnul Dodon, atât timp cât protesta şi condamna statul corupt şi capturat, parcă era de acord că instituţiile respective, cele care nu sunt instituţii politice, trebuie să fie partajate în baza unor criterii referitoare la abilităţi, integritate.”

Europa Liberă: Meritocraţie.

Igor Boțan: „Meritocraţie ş.a.m.d.”

Europa Liberă: Vorba prisăcarului: dacă tot umblu cu mierea, de ce să nu mă ling pe degete?

Igor Boțan: „Da.”

Europa Liberă: Întrebarea mea firească este dacă în schimbul partajării, în schimbul câtorva poziţii pe care le obţine Preşedinţia, el este rugat să facă nişte concesii, să mai dea înapoi, să mai apese pe frână sau nu?

Igor Boțan: „Dar el le face. Domnul Dodon a fost foarte generos în promisiunile sale electorală. Foarte curând, se vor împlini 100 de zile de la începerea mandatului domniei sale. El a avut şase promisiuni concrete pentru aceste 100 de zile, niciuna dintre aceste promisiuni nu a fost realizată, poate, cu excepţia discuţiilor despre migranţii noştri. În rest, toate lucrurile pe care le-a făcut domnia sa sunt vizite de curtoazie.”

Europa Liberă: Bine, dar a iniţiat, de exemplu, referendumuri.

Igor Boțan: „Cum le-a iniţiat? Acestea sunt bune intenţii. El nu a iniţiat nimic. El ameninţă că, dacă...”

Europa Liberă: La partea juridică nu a ajuns însă, dar nu s-a dezis de dizolvarea Parlamentului, cere împuterniciri pentru aceasta.

Igor Boțan: „Noi înţelegem de ce cere aceste împuterniciri.”

Europa Liberă: Ca să nu i le dea?

Igor Boțan: „Ca să nu i le dea şi ca să aibă o scuză de ce nu îşi onorează promisiunile electorale. Dacă domnul Dodon ar fi vrut cu adevărat dizolvarea Parlamentului, el îmbrăţişa versiunea domnului Ciubaşenco: nu promulgă legile şi atunci Parlamentul trebuie să înceapă procedura de demisie. La început să-l suspende din funcţie, după care să înceapă procedura de demisie, pe care el să o câştige şi atunci va fi clar pentru toată lumea.”

Europa Liberă: Totuşi, are o promisiune de care se ţine, a promis că va întoarce oiştea căruţei îndărăt, spre Răsărit. Şi aceasta face prin Partidul Socialiştilor, în special, prin scoaterea drapelului şi sărbătorirea zilei de 23 februarie. Mai multe acţiuni foarte consecvente arată că socialiştii în frunte cu Dodon sau fără el aceasta vor să obţină şi pe aceasta se va baza campania electorală din 2018.

Igor Boțan: „Aceasta e corect, ce spuneţi dumneavoastră, gesturi simbolice, acţiuni simbolice. Retorica şi-o menţine.”

Europa Liberă: Într-o ţară care crede în mituri s-ar putea să fie eficient.

Igor Boțan: „Da. Dar problemele concrete, cele cu trilateralele toate au eşuat. Un nou acord de bază cu Rusia el trebuie să-l iniţieze, nu să se ducă, pur şi simplu, şi să spună: „Da, vedeţi, atunci când vom avea împuterniciri, poate, vom face aşa ceva”. Ca Putin să-i răspundă: „La început obţineţi împuternicirile, după care discutăm”. Eu aceasta am în vedere: toate lucrurile concrete pe care le-a promis au eşuat. Dar este adevărat că retorica şi-o menţine şi este adevărat că această retorică îi umflă pânzele.

Acum am văzut, după sondaje, că partidul este în creştere, Partidul Socialiştilor devine partid dominant şi acest lucru îl bucură pe Dodon. Şi noi înţelegem, din punct de vedere tactic şi chiar strategic e mai bine pentru Partidul Socialiştilor să coopereze cu actuala guvernare. Pentru că, atât timp cât creşte ratingul partidului, mulţumită acestei retorici, Dodon poate fi liniştit că vor veni alegerile ordinare şi el atunci va culege roade. Mai cu seamă că, dacă Partidul Democrat va insista pe schimbarea sistemului electoral, un sistem electoral uninominal, cu certitudine, va avantaja partidul dominant din această societate.”