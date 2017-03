Directorul FBI, James Comey, cere Ministerului de Justiție să respingă public acuzațiile formulate de Donald Trump împotriva lui Barack Obama

Dupa ce presedintele Statelor Unite, Donald Trump a pretins ca predecesorul său, Barack Obama, ar fi dispus sa i se asculte convorbirile telefonice premergator alegerilor, autoritatile statului reactioneaza. Cum se pozitioneaza ele? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Se stie ca presedintele Trump a cerut Congresului sa investigheze acuzațiile pe care le-a formulat, fara sa prezinte public vreo dovada. Citiva membrii ai Congresului, dată fiind gravitatea acuzatiilor, au spus ca vor cerceta. Un purtator de cuvint al fostului presedintele Obama a negat categoric ca acesta ar fi dispus inregistrarea convorbirilor din Trump Tower.

Directorul FBI, James Comey a cerut Ministerului de Justitie sa respinga public acuzațiile formulate de Donald Trump, sustin surse oficiale americane. In conformitate cu aceste relatari, Comey ar fi spus ca aceste grave acuzatii sint false si trebuesc de indata corectate. Pina acum Ministerul nu a facut o astfel de declaratie publica. Explicatia gestului directorului FBI este ca doreste sa evite o situatie in care agentia sa este acuzata ca ar fi intreprins ceva ilegal.

Daca aceasta stire se confirma este o situatie extrem de rara in care liderul unei agentii majore de securitate pune la indoiala spusele presedintelui. Aceasta potentiala confruntare este considerata de analisti cea mai grava consecinta a alegatiilor formulate de Trump pe Twitter, in care acesta isi acuza predecesorul ca ar fi comis un act ilegal, menit sa-i submineze candidatura si noua administratie.

Casa Alba nu pare sa se dezica de spusele sefului executivului. Donald Trump a cerut o investigatie a Congresului care sa stabileasca daca Obama a abuzat prerogativele federale, inainte de alegerile din 2016.

Intr-o declaratie a purtatorului de cuvint al Casei Albe, relatarile cu privire la inregistrarile convorbirilor din Trump Tower sint caracterizate drept „foarte alarmante” si se cere Congresului sa le investigheze in cadrul anchetei cu privire la amestecul Rusiei in alegerile americane.

In afara de lovitura data credibilitatii FBI-ului, oficialitati se tem ca daca ipoteza ca au fost inregistrate convorbiri in Trump Tower se mentine, ea va crea asteptari ca dovezile legaturilor echipei Trump cu Rusia trebuie sa fie foarte clare. Fapt este ca daca inregistrari ale convorbirilor ar fi fost facute, chiar cu autorizatia unui judecator, asa cum cere legea, FBI-ul tine evidenta unor astfel de actiuni si e in masura sa spuna daca asa ceva s-a intimplat sau nu.

Se pare ca sursele presedintelui Trump pentru alegatiile formulate, fara dovezi sint publicatia Breitbart News si un realizator conservator de talk show de radio, care sustin ca ar fi existat autorizări vizind înregistrarea convorbirilor telefonice ale lui Trump si ale colaboratorior sai in Trump Tower.