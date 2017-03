„Dimon cel Modest. Palate, iahturi, podgorii – imperiul secret al lui Dmitri Medvedev” (Video)

Fundația pentru Combaterea Corupției (FCC) a lui Aleksei Navalnîi a publicat o nouă anchetă anti-corupție, dedicată prim-ministrului rus Dmitri Medvedev. Ceva timp în urmă, FCC deja ne atrăgea atenția asupra legăturilor de corupție și asupra imobilelor lui Dmitri Medvedev, descoperind vila lui secretă în Plios. În investigația nouă „Dimon cel Modest. Palate, iahturi, podgorii – imperiul secret al lui Dmitri Medvedev” este vorba despre hobby-urile și imobilele costisitoare din Rusia și de peste hotarele ei ale prim-ministrului. Secretarul de presă al lui Medvedev, Natalia Timakova, a numit investigația FCC drept un „atac propagandistic”, declarând că „nu are niciun rost” să-l comenteze.

Autorii anchetei consideră că imaginea unui funcționar care nu este luat de nimeni în serios este creată în mod artifical. De fapt, Dmitri Medvedev „a creat și conduce o imensă schemă de corupție cu mai multe nivele”. În special, conform datelor FCC, un conac în zona rezidențială Rubliovka, care costă în jur de 5 miliarde de ruble, a fost dăruit structurilor legate de Medvedev de către oligarhul Alișer Usmanov. În FCC acest „cadou” a fost considerat „mită”.

În plus, așa cum declară cei care luptă cu corupția, de Medvedev este legat încă un conac, pe traseul Rubliovo-Uspenskoe, o reședință din regiunea Kursk, o vilă din Sankt-Petersburg, două terenuri pe coasta mării din ținutul Krasnodar, o vilă din suburbia orașului Soci, podgoriile din suburbia orașului Anapa și din Italia, precum și o vilă din regiunea Ivanovo, despre care colegii lui Navalnâi vorbeau încă anul trecut.

În investigația FCC se comunică, de asemenea, despre cele două iahturi, care sunt înregistrate pe numele unei structuri apropiate lui Medvedev. Navalnîi declară că volumul mijloacelor financiare ale fundațiilor și ale companiilor pe care le controlează șeful cabinetului de miniștri este de cel puțin 70 de miliarde de ruble. Drept sursă a acestor bani, pe lângă Usmanov, sunt numiți acționarii companiei de gaze „Novatek”, Leonid Mihelson și Leonid Simanovski, și „Gazprombank” și „Bașneft”. Marea parte a mijloacelor financiare, conform datelor FCC, sunt scoase prin niște conturi offshore.

În baza acestei informații, Navalnîi l-a acuzat pe Medvedev de crearea „unei scheme corupționale cu mai multe nivele” și de „luarea mitei de la oligarhi”. Liderul opoziției declară că „în deservirea schemelor” șefului guvernului sunt antrenate mii de persoane, iar imobilele sale sunt „păzite de serviciile speciale ale statului”.

Colaboratorii FCC au descoperit, au descris și au demonstrat, în baza documentelor, existența unei rețele de fundații de caritate și de organizaţii necomerciale, create de către persoanele de încredere și de către rudele lui Dmitri Medvedev.

Despre felul în care a fost făcută ancheta a povestit pentru Radio Libertatea Gheorghi Alburov, colaboratorul FCC a lui Aleksei Navalnîi :

„Este cea mai mare investigație a FCC pe care noi am publicat-o vreodată. Este mai mare decât ancheta „Ceaika” și cu atât mai mare decât tot ce s-a făcut până acum. La sfârșitul verii – început de toamnă, noi am publicat o investigație de proporţii, tot în legătură cu Medvedev, despre reședința din Plios pe care i-au dăruit-o oligarhii Mihelson și Simanovski. Iar mai departe, pur și simplu, urmăream în lanț, găseam datele suplimentare, corespondența, prin care el își comanda hainele...

De fapt, făcând legătura dintre diverse date noi, am ajuns într-un sfârșit la un grandios imperiu de corupție cu podgoriile din Anapa și Toscana, cu o reședință în munți, cu două vile în zona rezidențială Rubliovka... Este greu de descris această investigație în câteva cuvinte. Este una foarte extinsă și ea, pur și simplu, arată că acest om a cheltuit 70 de miliarde de ruble pentru distracții – pentru palate, podgorii şi iahturi, 70 de miliarde de ruble pe care i-au alocat oligarhii atunci când el încă era președinte și mai continuă să-i aloce și azi.”

Radio Libertatea: Dar care sunt sursele veniturilor sale? Cine îi oferea și continuă să-i ofere banii?

Gheorghi Alburov: „În investigația noastră, noi am acordat acestui moment o atenție deosebită și am prezentat foarte clar cu toate probele, cu facturi, de unde vin banii. Oligarhul Alișer Usmanov a dăruit un conac evaluat la preţul de 5 miliarde de ruble în zona rezidențială Rubliovka, pur și simplu, printr-un contract de donație a unui imobil bun pe numele unei fundații necomerciale controlate de Medvedev.

Oligarhii Mihelson și Simanovski au donat 30 de miliarde de ruble în calitate de capital autorizat altei fundații. Mulți bani au venit sub forma unor împrumuturi de la „Gazprombank”, vicepreședintele căruia este Ilia Eliseev, cel mai apropiat prieten și coleg al lui Medvedev. Împreună au făcut studii, scriau cărți. Și dacă cineva poate personal să-l numească pe Medvedev „Dimon”, acesta este Ilia Eliseev. Noi am descris totul destul de detaliat. În total, în baza documentelor, am constatat că 70 de miliarde de ruble au fost cheltuite pentru distracții și pentru a face viața lui Medvedev mai frumoastă și mai plăcută.”

Radio Libertatea: Din câte înțeleg, o mare atenție, în investigația voastră, a fost acordată și imobilelor din străinătate ale lui Dmitri Medvedev...

Gheorghi Alburov: „În Italia am găsit compania „Hattori de Laiola”. În spatele acestei companii se ascund podgoriile vechi din Toscana care cândva aparțineau unui senator italian, iar apoi, în 2012, Ilia Eliseev, pe banii „Gazprombank-ului”, a cumpărat aceste podgorii de la familia acelui senator. Și, pe lângă podgorii, acolo mai este încă o vilă minunată din secolul al 17-lea, cu un teritoriu de o mie cinci sute de metri pătrați. Le-am filmat pe toate și, desigur, aceasta arată grandios și foarte frumos! Păcat, desigur, că toate acestea sunt furate de la noi.”

Radio Libertatea: Dar de unde are el această pasiune pentru podgorii?

Gheorghi Alburov: „Într-adevăr, noi am observat că Medvedev are o mare pasiune pentru vin, vinificație și așa mai departe. În corespondența lui, este o listă din zece puncte în care aflăm că trebuie de făcut cinema de casă, pază, încă ceva. Și câteva din aceste zece puncte au fost dedicate vinificației și vinului: de cumpărat cupele, de repartizat vinul între cele două reședințe... El, de fapt, într-adevăr, este un pasionat al vinificației. Și mai şi are un milion de metri pătrați de podgorii în Anapa și încă un milion de metri pătrați de podgorii în Toscana. Chiar și principala companie de administrare, pe care noi am descoperit-o și care se ocupă cu administrarea acestui imperiu de corupție, se numește „Meritage”. Este, de fapt, numele unui soi de vin american.”

Radio Libertatea: Păi, are omul un astfel de hobby...

Gheorghi Alburov: „Omul într-adevăr are un hobby. El schiază, îi place vinul, duce un mod de viață hedonist.”

Radio Libertatea: V-a fost greu să găsiți toate aceste imobile, podgorii? Ce surse ați utilizat?

Gheorghi Alburov: „Ne-am bazat doar pe surse deschise. La fiecare cuvânt noi dăm și câte un link. O puteți vedea în textul investigației noastre, în care totul este foarte comod împărțit pe capitole, cu trimiteri la documente. Fiecare poate să verifice, chiar acum să intre și să facă exact aceeași investigație pe care am făcut-o și noi. Noi, pur și simplu, pas cu pas, trecem de la o companie la alta, de la o persoană de încredere la alta și, la un moment dat, tot acest sistem s-a configurat. Diferiți oameni, din companii absolut diferite, au început să se întersecteze. Undeva cineva într-o companie ocupa funcția de director, iar într-o altă companie tot el a devenit fondator.

Însă în toată această schemă cu persoane de încredere, care se întâlnesc ici-colo, există un singur lucru comun: schema funcționează în interesele lui Medvedev. Și noi demonstrăm că el chiar uneori vizitează acele locuri. El se plimbă cu iahturi care sunt trecute pe numele acelei companii pe care sunt înregistrate podgoriile din Italia. În fiecare an, iarna, merge în vacanţă într-o reședință din munți, postează de acolo fotografii în Instagram. Noi am apropiat drona de această reședință și am filmat coşurile de fum. Erau exact aceleași hornuri pe care Medvedev le-a postat în Instagram.”

Radio Libertatea: Care ar fi urmările investigației voastre?

Gheorghi Alburov: „Am depus o cerere la organele de drept, întrucât ceea s-a întâmplat nu poate fi numit altfel: este vorba despre fapte documentate de mită! Atunci când oligarhul Usmanov îi oferă în dar fundației de binefacere a lui Medvedev un conac de 5 miliarde de ruble în zona rezindențială Rubliovka, nu o putem numi altfel decât mită. Acolo nu este o casă pentru copii, nici un azil pentru animale. Acolo se află un conac adevărat, un palat, o reședință – o putem numi cum vrem. Acolo sunt 40 de mii de metri pătrați de teren și aproape patru mii de metri pătrați de construcții. Este, pur și simplu, un palat dăruit de către oligarhul Usmanov. Câte persoane există în țară cărora poți să le dăruiești un conac de 5 miliarde de ruble pe Rubliovka? Sunt doar două asemenea persoane și una din ele este Dmitri Medvedev.”

Radio Libertatea: Aceasta nu este prima voastră investigație care ține de Medvedev, prietenii lui Putin și însuşi Putin. Dacă vom încerca să facem un rating al persoanelor corupte din Rusia, cine din ele vor fi în top? Medvedev, frații Rotenberg, Secin?

Gheorghi Alburov: „Toată această avere despre care spuneți dumneavoastră, nu este o avere comparabilă cu cea a oamenilor de afaceri din Statele Unite: de exemplu, din Silicon Valley. Toată bogăția acestor oameni a derivat din acea putere care s-a instaurat în Rusia. Fără Putin acești oameni vor pierde averile lor. Da, acum ei se folosesc de reședințe, de multe miliarde de ruble, însă mai devreme sau mai târziu, totul va avea un șfârșit. Și eu chiar nici nu văd rostul să fac vreun rating. Este clar că Putin personal se află în miezul acestor lucruri. El oferă fraților Rotenberg, lui Medvedev și altor persoane posibilitatea să fure. Și ei fură exact cât pot să fure, cât le permite Putin.”

Radio Libertatea: Putem considera că investigația voastră face parte din campania preelectorală a lui Aleksei Navalnîi? Și ce rol poate juca această investigație în cadrul campaniei?

Gheorghi Alburov: „Bineînțeles, această investigație poate să devină o parte foarte importantă de agitație împotriva lui Putin și împotriva partidului „Rusia Unită”. Și faptul că noi am realizat această investigație va lovi, desigur, în liderul „Rusiei Unite” Dmitri Medvedev. Și desigur, difuzarea datelor din această investigație trebuie, în viziunea mea, să devină o parte importantă a campaniei preelectorale.”

Secretarul de presă al prim-ministrului Federației Ruse, Natalia Timakova, a declarat că este de părere că nu are niciun rost să comenteze „atacurile propagandistice” ale personajelor care și-au închipuit că fac parte din campania prezidențială. „Materialul lui Navalnîi are un caracter evident preelectoral, despre care el însuși menționează la sfârșitul filmului. Nu are niciun rost să comentăm atacurile propagandistice ale unui personaj din opoziție care a fost judecat, și care a declarat că duce o oarecare campanie preelectorală și luptă cu puterea” – a comunicat ea agenției „Interfax”.

[Traducere și adaptare: Ivan Pilchin]