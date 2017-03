„În Moldova dezvoltăm prea multă teorie, iar în fapte nu creăm mai nimic util...”

Svetlana Vizitiu, născută la 20 septembrie 1963 in orasul Floreşti, Republica Moldova. A absolvit USM, Facultatea, bibliografie/biblioteconomie. Şef-oficiu Promovare şi monitorizare online la BM ’B.P. Hasdeu’’(33 de ani); Autor al bio-bibliografiei Rapsodie teatrală: Paulina Zavtoni & Spiru Haret; Bloggeriţa Anului 2016 (Blogul „Impresii din viaţă şi cărţi’’), Finalist SuperBlog 2014 (România); Finalist Top zece Bloggeri 2014 (PublikaTV); Preşedintă a Clubului ‚ ’Impresii din viaţă şi cărţi’. Promotor şi autor al unui ciclu de articole şi a galeriei cu personalităţi basarabene.

Luni

Orice început trebuie să fie încununat cu o reușită. Mai ales începutul de luni. Și-atunci când liderul PD, într-un trening sportiv, s-a apropiat de ferestruica cantinei spitalului şi şi-a primit porția de terci, mi-am zis: „Uau, prind și eu porţia mea acuşi”. L-am întrebat de ce nu stă în rând, că noi, pacientele, stăm de jumătate de oră şi nu ne serveşte nimeni. „A, te recunosc, ești SVETA Vizitiu...” „Da, domn’ Plahotniuc, trebuie să ieșim mai întâi din criza economică, apoi să discutăm despre funcții…” Ce-i asta? Liderul PD s-a topit și chiar mi-a părut rău că… m-am trezit din somn. Cine știe, visurile mele de dimineaţă întotdeauna parvin cu o semnificație oarecare.

La nouă dimineața, nerăbdătoare, am prins-o pe doamna Doina Rotundu la telefon şi ea mi-a confirmat includerea din luna martie a subsemnatei în lista tratamentului antiviral cu un vaccin egiptean, care prezintă mari speranțe pentru toți pacienții cu hepatita virală. Tratamentul gratuit constă în doar câteva luni şi este monitorizat de către Ministerul Sănătății și medicii spitalului ‘„Toma Ciorbă’’ din Chişinău, - cu 95% de reușită! Aş dori să scriu în blog despre reuşita tratamentului, sunt optimistă. Doamne ajută!

Am citit jurnalele săptămânale scrise de Dina Pripa, Ion Ivaşcu, Angelina Maşcauţan şi Vitalie Vovc. Ce coincidență! Şi la mine toate planurile și socotelile încep cu ziua de luni. Francezul moldovean este programat ca protagonist la Clubul de elite „Impresii din viaţă şi cărţi'', pe care îl organizez lunar la Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu”. Încerc să nu ratez nici o sursă cu informație referitoare la protagoniștii clubului. Pe 9 martie, invitatul nostru va fi scriitorul Sergiu Botezatu, care va fi însoţit la şedinţă de mama lui.

La amiază, m-au vizitat Sergiu Botezatu, Rodica Tătaru și Diana Lungu. Am discutat referitor la scenariul şedinţei Clubului „Impresii din viaţă şi cărţi”. Prevăd o şedinţă de succes - sunt personalităţi talentate. După aceea, am lucrat la nişte ciorne cu articole pentru blog...

Atunci când ascultăm sau citim emisiunile postului de radio Europa Liberă, ne încadrăm în această cifră impresionantă - 40 de milioane... La evenimentul de lansare a cartilor EL, Jurnal săptămânal, editia a 12-cea și 10 ani de Realitate cu amănuntul am mers cu plăcere, cu toate că aflasem cu doar două ore înainte. Lansări de carte și felicitări s-au adunat la înălțimea SkyTower-ului din Chișinău la Radio Europa Liberă! S-au facut referinţe si au fost multe aprecieri şi emoţii, şi mii de felicitari!!! Imediat ce am revenit acasă, am postat albumul cu imagini pe pagina mea.

Impresii din viaţă şi cărţi/Blog Svetlana Vizitiu pe facebook. După ce am postat imaginile pentru utilizatori, n-am mai avut timp să prepar borşul promis - am adormit buştean. Totuşi, am reuşit să mă rog la Domnul înainte de a aţipi…

Marţi

Nici dimineaţa n-am reuşit să prepar ceva, dar am lăsat pe masă ingrediente necesare, ca fiul Iulian să le cureţe şi să le taie cuburi. Am pus la dezgheţat carne de pui, apoi mi-am băut repede cafeaua şi am alergat la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, acolo unde, în curte, stă Lupoaica. Comemorarea a 25 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integritaţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova (organizatori: Muzeul Naţional de Istorie în colaborare cu Asociaţia de Drept Umanitar (Dreptul conflictelor armate). Moderatorii evenimentului: Colonelul Andrei Covrig si Mariana S. Ţăranu, Doctor Conferenţiar în Istorie. Am revenit peste o oră la serviciu şi am postat albumul cu imagini «Conferinţă dedicată aniversării a 25 de ani de la». Observ că sunt utilizatori, mulţi interesaţi de evenimentele istorice şi culturale, la care unii nu pot participa din varii motive.

Să furi e o crimă. Să furi mult - este un business. Să furi un popor întreg - este deja politică! Dar ce înseamnă să provoci state întregi la războaie? Un singur conducător şi un popor de milioane supus să stea în genunchi şi să se conformeze deciziilor celui ales de el. Din indiferenţă, din lipsă de timp…

Unul dintre conflictele mele - cu colega de serviciu, şefa mea (are 25 de ani şi lucrează cam de doi ani): ea consideră că eu nu lucrez conform funcţiei şi de aceea am fost tabelată la salariu cu un coeficient mult mai redus decât ar merita volumul meu zilnic de muncă de şef-oficiu monitorizare şi promovare on-line. Lucrul acesta se întâmplă lunar. De când lucrez, şefii se schimbă, doar eu rămân şi mă lupt cu fiecare în continuare. Nu e bine că pun totul la inimă şi las să se răsfrângă asupra sănătăţii, dar mă bucură mai mult atitudinea celor care observă şi sunt mulţumiţi de ceea ce fac şi promovez. Am devenit și Bloggerița Anului 2016 binemeritat, mulțumesc Domnului și Campaniei IPNA (TV Moldova1), care m-au ales dintre sute de bloggeri...

Miercuri

Mărţişoare, mărţişoare… Luminate în suflet cu veşnica lor speranţă… Simbolul sosirii primăverii. Mărțișorul poate fi pus și în gospodărie, la poartă, la intrarea în grajd, în coarnele vitelor, pe mătură. Oamenii îl poartă la încheietura mâinii, la gât, în piept, la pălărie sau căciulă, pe talie, înnodat peste pântec sau chiar la gleznă. Din 1 martie îl purtăm până la finele lunii. Când trece perioada lui pe 31 martie, mărțișorul se agață pe o creangă înmugurită şi se spun dorinţe. Cam asta e legenda.

În acest an, de 1 martie, cu ocazia Zilei Anti-Discriminare, UNAIDS îndeamnă oamenii să se facă auziți si să pledeze pentru zero discriminare, să discute și să prevină discriminarea, care reprezintă un impediment în atingerea aspirațiilor, obiectivelor și viselor. Este unul dintre drepturile omului. Orice persoană are dreptul să fie tratată cu respect, să trăiască fără discriminare, constrângeri sau abuzuri. Nu şi în Moldova, chiar și la locul meu de muncă. N-ai cu cine discuta şi nu poţi schimba nimic.

Încă de la ora opt dimineaţa, am purtat o discuţie-interviu cu Doina Rotundu, referitor la tratamentul în hepatite virale C. Aştept răspunsuri concrete pentru un articol în blogul meu „Impresii din viață și cărți”. Mă interesează totul ce se referă la acest proiect gratuit oferit de Ministerul Sănătăţii - impactul, atitudinea medicilor, a pacienţilor.

Istoricul Mariana S. Ţaranu m-a sunat şi m-a invitat să mergem după masă la un film - „despre refuz nici nu se discută”! Am invitat-o, la rândul meu, la evenimentul dedicat aniversării de 80 de ani de la nașterea Maestrului Eugen Doga, la Biblioteca ‘’B. P. Haşdeu’’. Înainte de concert, m-a surprins domnul Constantin Rusnac, maestru și compozitor, care m-a întrebat cum de reușesc să scriu atât de mult și să promovez, că el îmi pierde urma și nu reușește să citească? Trebuie să mă gândesc și eu la această întrebare.

După aceea, am mers cu Mariana la cinematograful Patria-Loteanu, unde am vizionat filmul despre viața și activitatea farmaceutului Gedeon Richter. Mi-a plăcut enorm. La final, am izbucnit în lacrimi. Holocaustul n-a cruţat nici această dură personalitate - împreună cu soția, evreul a fost împușcat de către hitlerişti la finele anului 1944.

Acasă, reușit-am să mănânc borșul roșu preparat noaptea, privind totodată noutățile la TV, altfel nu reușesc. Ca de obicei. Realizez că nici o zi nu seamană cu alta, - diferite, variate ca activitati, spontaneitate, energie și impresii marcante… Probabil că altfel nici nu pot trăi. Am vrut să ascult povestea mărțișorului dăruit mamei sale de către nepoțelul meu Timur și n-am reușit, micuțul de patru anișori deja adormise… Ador familia mea, părinții, ador copii mei Iulian și Sanda, mereu îmi fac griji și nu trece o zi sau nopate să nu mă rog pentru ei...

Joi

În drum spre servici, m-am întâlnit cu Vitalie Raileanu de la BP O. Ghibu, - omul a vrut să-mi ofere o cale mai uşoară, ca să nu calc pe pietriş cu noroi, dar a făcut-o cam dibaci din stânga. Şi eu în glumă i-am făcut observaţie, cică cei educați se țin de Dreapta! Acum mă întreb, cine m-a tras de limbă?

Ca de obicei, urmăresc ştirile on-line… Aşadar, în curând, carnetul de muncă va deveni istorie şi în locul lui va fi creată o platformă unică de raportare online, la care vor fi conectate Inspectoratul Fiscal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, - atâtea insitutţii care vor face Teorie! Dacă arde vreuna, cum va activa alta? În caz de se deconectează energia electrică, baza de date unde se va păstra: pe flash card sau la biblioteca instituţiei?

Mă gândesc că în Moldova dezvoltăm prea multă teorie, iar în fapte nu creăm mai nimic util. Avem nevoie de mai multe fabrici, uzine, întreprinderi inovative de dezvoltare a produselor alimentare şi cât mai multe locuri de muncă, întrucât nu avem doar persoane cu studii de masterat. Omul simplu nu găseşte de lucru, clar că va alege calea migraţiei sau, în cel mai rău caz, îşi va ucide fratele pentru un lot de pământ, în care el s-a gândit să crească cartofi.

Oamenii din Piaţa Centrală sunt alungaţi pentru că vând răsărită, dar unde să o vândă, dacă prin sate mai toţi scuipă cojile printre dinţi? Înstituţiile menţionate mai sus ştiu a ridica tot mai mult impozitele, sunt ca roboţii şi nu gândesc la urmările fatale. Privilegiaţii, desigur, sunt cei care fac legile şi nicidecum cetăţenii Moldovei. Azi mi-am amintit că, patru ani în urmă, la fel am scris în Jurnal Săptămânal, unde mă plângeam pe salariile mizere. Pot confirma şi dovedi că salariul meu a scăzut considerabil în aceşti ani, în special după „furtul miliardului”. Cică hoţul a fost prins, o parte din bani restabiliţi, şi… unde-s… banii? Unde am ajuns? Doar că această noţiune a furtului e convenabilă unor şefi care crează situaţii, precum că bibliotecarul, de exemplu, nu poate avea adaos la intensitate mai mult de 40%, iar şefii pot avea şi 100% (in acest caz, furtul miliardului nu contează).

Încă o „dreptate” s-a stabilit de către autorităţi! Se numeşte „echitate socială”! Judecătorii vor primi adaos la pensii câte 1770 de lei lunar. Deci, pensia lor va creşte de 18 ori mai mult decât la pensionarii obişnuiţi. De la 1 aprilie 2017, s-a stabilit o indexare de 6,4 % - 532.075 de beneficiari de pensie pentru limita de vârstă vor primi adaos de 99 de lei!!! 132.425 de invalizi - cu 70.42 de lei la pensii si 13.179 de beneficiari de pensie de urmaşi – doar cu 42.62 de lei. Întrebarea mea - cu ce sunt mai buni judecătorii?

Citit-am articolul lui Dumitru Crudu „După război”, m-am întristat tare. Realitatea şi mentalitatea infantilă distruge naţia, şi povestea atât de actuală, oare va înţelege şi va învăţa ceva din ea această lume?

Altă discuţie de azi, cu jurnalista Nelly Sambriş, la fel, înnopinată. În luna aprilie va fi protagonistă a Clubul „Impresii din viaţă şi cărţi”, şi eventual, ne pregătim pentru un articol. Problema e în blogul meu, (care în această lună face patru ani), în care déjà am încărcat memoria permisă, şi mi-a rămas loc doar pentru câteva imagini spre publicaţie. Trebuie să achit în euro dimensiunile premise şi… nu vreau. Pentru că blogul nu mi-a adus niciun profit financiar, doar… cel de suflet. În IT nu sunt expertă, va trebui să apelez la ajutor, ori să deschid alt blog.

Vineri

La Farmacia Familiei de lângă serviciul meu, stau farmaceutele la un stend. M-am apropiat şi am scris doar adresa pe un plic mare, cu o ilustrată şi mai frumoasă. În ziua de 8 martie, aceasta va ajunge la destinaţie, la Mămica mea (Teodora Vizitiu)! Ofertă minunată, şi este gratuit!

Cel mai important e să poți exprima din toata inima ceea ce simți într-adevăr, și nu contează în ce limbă, sau, ortografia... Am ajuns la concluzia ca nu limba e dușmanul nostru, ci Gura noastră! Mai bine faci ceva frumos, decât să vorbești frumos…

Ne-am înțeles cu Sanda, fiica mea scumpă, pentru ziua de sâmbătă, să mergem cu toții să ne distrăm, și la o pizza, şi la bowling care atât de mult place lui Timur nepotul meu drag, doar că el încă nu poate ridica mingile celea grele, să le arunce atât departe la fel ca Iulian, unchiul lui, şi durerea mea de fiu, îl iubesc enorm de mult. Înainte de 8 martie sau adeseori, de week-end, noi mai facem escapade de distracții cu toată familia, sau cu prietenii la frigărui, sau cu cafeluţe în localuri confortabile pentru a putea „scărpina limba”, cu drag și de suflet… Și nu contează, câți bani au rămas în buzunarul nostru, nu le numărăm în acest caz, important, ca copiii, urmașii noștri să înțeleagă valoarea vieții, valorile unui simplu neam moldovenesc sau român. Suntem oameni și ne iubim!