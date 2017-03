„Satul trebuie să aibă un concept de dezvoltare, altfel rămâne totul în mizerie...”

Moldovenii au mari aşteptări de la clasa politică care în ultimii ani s-a discreditat destul de mult. Majoritatea cetăţenilor aşteaptă ca politicienii să le acorde mai multă atenţie, să ofere locuri de muncă bine plătite şi să majoreze salariile şi pensiile. Aceasta arată datele unui sondaj realizat de Compania de cercetare socio-politică „Intellect-Group”. Despre sufletele oamenilor chinuiţi de politicieni vorbim la acest sfârşit de săptămână.

La Abaclia, o localitate din raionul Basarabeasca, am discutat cu mai mulţi săteni care spun că Moldova e ţară nu numai chinuită, ci şi trădată, şi văduvită de averea cetăţenilor. Iar politicienii deseori pun înaintea interesului naţional orgoliile lor personale meschine şi interesele partinice.

– „Salariile sunt mici, de lucru nu au oamenii. Cei tineri sunt plecaţi aproape toţi, nu are cine lucra prin sate. Aceasta e problema cea mare, că mulţi au plecat. Să fie investiţii, să vină cei de peste hotare, altfel nu văd eu ieşire din situaţie.”

Europa Liberă: Dar investiţiile cine le poate face: localnicii sau străinii?

– „Localnicii tot trebuie să pună umărul, dar împreună cu cineva. Fără ajutor nu este economie.”

Europa Liberă: Aici, la Abaclia, s-a făcut ceva în ultimii ani?

– „Apeductul, grădiniţa s-a reconstruit, canalizare acum se face, este teren sportiv. Pe baza proiectelor.”

Europa Liberă: Proiectele de unde au finanţare?

– „De peste hotare. Am în vedere din Europa.”

Europa Liberă: Se modernizează localitatea?

– „Da.”

Europa Liberă: Încotro Moldova: cu Estul, cu Vestul? Divizează societatea moldavă vectorul geopolitic?

– „Divizează partidele.”

Europa Liberă: Poporul şi-a ales preşedintele. A venit în frunte Moldovei domnul Dodon.

– „Dar nu cred că poporul. Aici tot s-a falsificat, din Transnistria au votat. Nu văd eu că e corect. Şi în Europa, prin ţările acelea, tot nu au votat toţi oamenii.”

Europa Liberă: Domnul Dodon a fost la Moscova şi a zis că va rezolva problemele producătorilor, gastarbaiterilor.

– „Ce spune, aceasta se găteşte pentru viitoarele alegeri.”

– „După aceasta au fost băieţi şi i-au întors înapoi de la graniţa Rusiei. Măcar că el se ţine tare că e preşedinte, dar după conducerea lui nu se vede încă nimic că ceva va fi. Carnea, se spune, o întorc înapoi de la Rusia. Poate e prea devreme de vorbit, dar nu se vede încă nimic.”

– „Să fie regulă în ţară. Dacă vrei să fii gospodar în sat, trebuie să începi de la tine. Până nu vor fi toţi împreună... La noi dezbină ţara, Găgăuzia e într-o parte, Transnistria într-o parte şi cineva cu România, şi rămânem... Moldova poate să dispară ca ţară de pe hartă.”

Europa Liberă: Vă este frică de acest lucru?

– „O vor împărţi ca în Ucraina, Crimeea au luat-o, Donbasul. Aşa o vor împărţi şi aici.”

Europa Liberă: E mai uşor să dezbini sau să uneşti?

– „Mai uşor să dezbini decât să uneşti.”

– „Conducerea nu e pentru Moldova, e pentru Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d., la Rusia să trecem.”

– „Ei se gândesc la următoarele alegeri, nu ca să facă ceva. Acesta la dânşii e show.”

Europa Liberă: Şi moldovenilor le place acest show?

– „Nu le place, dar ei nu ştiu ce să facă.”

Europa Liberă: Şi dacă ar fi duminica viitoare alegeri, aţi merge să votaţi? Aveţi pentru cine să vă daţi votul?

– „Lumea s-a descurajat, nici nu vor să meargă la alegeri.”

– „Promisiuni false.”

– „Cei din Parlament au furat milioane, noi trăim așa că nu avem ce mânca.”

– „De acum nu mai credem deloc.”

– „Suntem amăgiţi. Şi copiii noştri tot sunt amăgiţi.”

Europa Liberă: Şi dacă duminică ar fi alegeri, aţi merge să votaţi?

– „Nu mă mai duc nicăieri.”

– „Pe cine să-l mai alegem?”

Europa Liberă: Sunt 44 de partide.

– „Şi-au făcut partidele acestea ca să facă bani pe spinarea noastră.”

– „Pentru buzunarele lor se aleg.”

– „Plătim comunalele 1.000 de lei, dar avem salariul 700 de lei.”

Europa Liberă: Iată, v-aţi întâlnit aici, la răscruce de drumuri. Despre ce discutaţi?

– „Despre sărăcia noastră. Cartofi noi să cumpărăm, dar nu avem lei. Ne rugăm la copii să ne trimită câteva copeici, că sunt duşi peste hotare. S-au dus că nu avem cu ce ne întreţine.”

Europa Liberă: Sunt case abandonate multe la Abaclia?

– „E-he-he-he-he, mai mult de jumătate.”

Europa Liberă: Pustieşte satul şi statul. Şi ce e mai departe?

– „Statul nu pustieşte, el câştigă.”

Europa Liberă: Cine?

– „Statul. Lor le trimit din America, din Europa, dar banii aceştia unde se duc? La dânşii în buzunar.”

Europa Liberă: Şi dumneavoastră în buzunar ce aveţi? Câţi lei aveţi în buzunar?

– „Un leu.”

– „Vă arăt o bătrânică cât plăteşte lumina la ţară – 11,25 lei.”

– „Cum o aprinde, aşa şi o stinge. Pui o lanternă, o încarci şi pe urmă umbli prin casă cu lanterna, ca să nu plăteşti.”

Europa Liberă: S-a ales preşedintele ţării.

– „S-au ales între dânşii.”

Europa Liberă: Domnul Dodon al cui e?

– „E al dumnealor din Parlament, Candu, Plahotniuc, ei l-au ales.”

Europa Liberă: Acum se pune întrebarea încotro Moldova: cu Estul, cu Vestul?

– „În râpă. Iată râpa, o vedeţi? Iată aici se vor duce.”

– „Râpa aceasta se duce în Marea Neagră. Se duce în Cogâlnic, din Cogâlnic se duce în Marea Neagră.”

Europa Liberă: Dar la modul serios că puneţi întrebarea Moldova încotro: cu Uniunea Europeană, cu Rusia, cu Uniunea Euroasiatică?

– „Era vorba deodată să fim în Uniunea Europeană, dar văd că o trag înspre Rusia.”

– „Dacă nu vom avea ajutor de la Uniunea Europeană, de acum gata, pe aici suntem.”

– „Românii ne trimit bani.”

Europa Liberă: În zece ani cum va arăta satul Abaclia şi Republica Moldova?

– „Mai bine nu mai aşteptăm, dar mai rău poate fi.”

– „Vom muri de foame pentru că nu avem conducere. Locuri de muncă nu sunt.”

– „25 de ani ei numai au furat. În Moldova s-a furat tot în 25 de ani şi s-a vândut. Fabrici au fost la noi. A fost un sat tare bogat.”

– „Au împărţit fabrica aceea. Noi amândoi am muncit la fabrică.”

– „Şi ne-am calicit viaţa.”

Europa Liberă: Ce vreţi să-i transmiteţi conducerii Republicii Moldova?

– „Să se mai gândească şi la popor măcar cât de puţin.”

– „Cum e ţara bolnavă, aşa suntem şi noi bolnavi. Dacă nu s-a umplut cimitirul în aceşti 25 de ani, Doamne fereşte.”

Europa Liberă: Cu ce asemănaţi Moldova?

– „Cu sărăcia.”

Europa Liberă: Cu ce comparaţi Moldova azi?

– „Cu sărăcie şi corupţie. Dar de corupţie nici nu mai vorbesc.”

– „În familia mea soţia e în Italia de 16 ani, băiatul meu trăieşte în Italia cu femeia şi copiii, dar tăticul e în Moldova. Tare e greu. Stabil nu avem lucru, leafa e tare puţină, preţurile sunt mari.”

Europa Liberă: Cine poartă vină că lumea e nemulţumită?

– „Toţi de deasupra. Ei se gândesc numai pentru dânşii, ei nu se gândesc pentru lume.”

Europa Liberă: Dar când îi votaţi, ei vă promit că se gândesc la interesul cetăţeanului.

– „De promis promit toţi. Toţi cei de sus trebuie schimbaţi.”

Europa Liberă: Parlamentul se schimbă, când sunt alegerile.

– „Parlamentul trebuie schimbat total.”

Europa Liberă: Şi îi daţi jos pe aceştia şi pe cine îi aduceţi în locul lor?

– „Mai tineri băieţi, care au fost undeva, care au văzut cum e viaţa, să se stăruie ceva pentru oameni să facă.”

Europa Liberă: Aceştia care sunt la putere le vor da voie la alţii să vină?

– „Nu vor da voie. Dar cu domnul preşedinte Dodon eu cred că ceva schimbări vor fi. El oleacă va schimba.”

Europa Liberă: Ce va schimba? Deocamdată domnul Dodon zice că va schimba vectorul geopolitic, va încerca Moldova să o apropie mai mult de Federaţia Rusă.

– „Eu socot că mai uşor va fi pentru noi. Era să fie mai bine şi pentru Ucraina. Cum înainte a fost uniunea eu socot că era să fie mai bine.”

Europa Liberă: Mai aveţi alţi politicieni în care să aveţi încredere?

– „Nici nu ştiu. Mai mult nu văd, doar pe Dodon. Eu singur l-am votat, socot că ceva el va face.”

– „Totuşi, mai bine să ne apropiem de Uniunea Europeană, fiindcă am avut şi ajutoare. Dar de la Rusia ce bun ne-au dat nouă? Noi, totuşi, sperăm la o unire cu Uniunea Europeană.”

– „De acolo sunt ajutoarele, acolo pretind toţi să se ducă. Și din sate se duc acolo, că e mai bine. Şi viaţa e alta, şi ţara aduce investiţii mai multe. Nu ar fi rău să fim cu Uniunea Europeană.”

– „Cine vine din Uniunea Europeană nimeni nu spune că este rău. Şi de atât tot tineretul de la noi din ţară pleacă în Uniunea Europeană.”

Europa Liberă: Dar acum Moldova e pe muchie de prăpastie?

– „Câteodată vorbesc cu soţul şi zic că nouă mult nu ne trebuie şi noi suntem aruncaţi într-o prăpastie. Corect, suntem pe muchie de prăpastie.”

Europa Liberă: De ce s-a ajuns la această situaţie deplorabilă?

– „De atâta că lumea noastră nu înţelege cu cine să voteze.”

– „Unde să mergem să ne fie mai bine? Ei cred că, dacă vor fi cu Rusia, va fi mai bine. Da, cândva a fost, dar acum...”

Europa Liberă: Dar şi aici, la Abaclia, am întâlnit săteni de ai dumneavoastră care au zis că l-au votat pe domnul Dodon preşedinte, pentru că a promis să apropie Moldova de Federaţia Rusă.

– „Aşa a fost. Când au fost la Basarabească, că în Basarabeasca e populaţie rusofonă, au promis lumii că vor face.”

Europa Liberă: Dacă Moldova ziceţi că e pe muchie de prăpastie, cine o ajută să nu se împotmolească şi mai mult în mlaştină, dar să iasă la suprafaţă? Ziua de mâine cine o face, cum o face?

– „Noi trebuie să o facem, poporul nostru.”

Europa Liberă: Cum?

– „Trebuie să ieşim la proteste.”

Europa Liberă: Vreţi alegeri parlamentare pe circumscripţie sau pe listă de partid?

– „Nu ştiu cum să vă spun. Aici, care din partidul, la naiba, care a mai fost, dar să mă scuzaţi, că eu voi spune aşa: „Oameni buni, votaţi-l pe domnul Dodon, că el ne va face aşa, aşa, aşa”. Ce folos?”

Europa Liberă: El a promis să fie preşedintele tuturor şi al celor care nu l-au votat.

– „Da. Şi acum al cui este preşedinte?”

Europa Liberă: Al dumneavoastră este?

– „Nu este. Al meu nu este preşedinte. Noi sperăm la un viitor mai bun, că, totuşi, va apare un preşedinte în care noi să avem încredere şi el să aibă încredere în poporul nostru, în ţara aceasta care se destramă.”

Europa Liberă: Felul cum se promovează reformele îl înţelegeţi? Implementarea acestor reforme va da rezultate?

– „Mie îmi pare că nu va da niciun rezultat. Fiindcă lumea nu are încredere.”

Europa Liberă: Spuneţi în ce domeniu se fac reforme bune?

– „În fiecare seară auzim că da, într-adevăr, este reformă, să se vadă că anticorupţia lucrează, dar e ca un fel de show. Arată la televizor că l-au prins pe acela, pe acela l-au arestat, dar nu se vede nimic, nu e niciun rezultat.”

– „Noi aşa ducem o frică că degrabă nu vom primi salariile deloc. Noi lucrăm, dar nu vom primi deloc salariile.”

Europa Liberă: Care politician vă insuflă încredere?

– „Eu încă am încredere în Maia Sandu. Noi sperăm că, totuşi, Maia Sandu va fi la putere.”

Europa Liberă: Prin ce va convins că merită încrederea dumneavoastră?

– „Lupta cu corupţia, lupta cu miliardul ca să îl întoarcă înapoi, să fie traşi la răspundere acei care au furat.”

Europa Liberă: Cu ce asemănaţi Moldova? Cu ce o puteţi compara astăzi?

– „Ca o mamă fără copii.”

– „Trebuie de stopat pe acei din Moldova care fură şi pun în buzunare.”

Europa Liberă: Cu ce comparaţi Moldova?

– „Cu o ţară jefuită.”

***

Cu banii câştigaţi în străinătate şi cu experienţa dobândită acolo primarul de la Abaclia, Victor Niculiţă, s-a întors la baştină şi şi-a deschis o afacere de succes, dar s-a implicat şi în politică, câştigând mandatul de primar. L-am întrebat dacă îi reuşeşte să aducă bunăstare în localitate.

Victor Niculiță: „Să aduci bunăstare cetăţenilor nu este uşor absolut deloc. Prin muncă, trebuie de muncit şi atunci apar şi rezultatele.”

Europa Liberă: Dumneavoastră aţi făcut parte din marea armată a celor care au câştigat bucata de pâine peste hotare. La un moment dat, aţi decis că reveniţi în Republica Moldova. Nu regretaţi că v-aţi întors la baştină?

Victor Niculiță: „Nu, nu regret că m-am întors. Da, în 2000 am fost nevoit împreună cu familia să plec peste hotare, după absolvirea Academiei de Poliţie, sunt poliţist, jurist după specialitate. În 2000 am plecat în Italia, 12 ani am muncit. Am plecat legal. Acolo am lucrat într-o fabrică.”

Europa Liberă: Puţini dintre cei aflaţi la muncă în străinătate iau această decizie să revină acasă. Unii dintre cei care au şi revenit la baştină s-au dezamăgit şi au mers iarăşi peste hotare să-şi continue viaţa. Acest îndemn al autorităţilor: „Veniţi acasă” mai motivează astăzi oamenii din diasporă să revină?

Victor Niculiță: „Este foarte greu ca cineva să mai revină la baştină, fiindcă nu văd aici la ziua de astăzi dezvoltare. Ceea ce în 2011 am văzut eu şi speranţa aceea că mă întorc în ţară, ne vom crea Europa aici, pe loc, cu regret, nu a fost ceea ce noi am avut în gând. Am făcut o sală de festivităţi, nunţi, cumătrii, botezuri, înmormântări ş.a.m.d., ceea ce mă ţine la ziua de astăzi pe meleagurile acestea. Fiindcă din 2011, când mi-am depus candidatura la funcţia de primar şi am câştigat scrutinul, până în 2014 a fost o dezvoltare, s-a simţit că, într-adevăr, mergem pe o cale dreaptă, se implementau proiecte, se alocau bani. Respectiv, eram într-o agonie puternică de a munci pentru a ne dezvolta.

Nu poţi avea o dezvoltare, dacă nu munceşti, nu faci proiecte. Fiindcă pentru a face o dezvoltare neapărat trebuie să lucrezi pe proiecte, ca să aduci investiţii. Până în prezent s-au implementat opt proiecte; sunt investite în satul Abaclia peste 15 milioane de lei. Nu este mult, dar nu este nici puţin. Am reuşit până în 2014 să facem o dezvoltare mai prosperă. Deja de când s-a depistat furtul miliardului au început să nu fie investiţiile acelea care erau şi, respectiv, ne întoarcem înapoi. Suntem în descreştere deja.”

Europa Liberă: Aţi revenit la Abaclia, satul dumneavoastră de baştină. Aţi fost motivat să reveniţi în 2011. Discutând cu localnicii aflu că acum continuă să plece lumea din sat tot peste hotare.

Victor Niculiță: „Era speranţa, totuşi, că în 2016 vor câştiga democraţii Preşedinţia ţării. Nu s-a întâmplat. Cunoaştem foarte bine că toate investiţiile care vin de peste hotare sunt cele europene şi aceasta este realitatea. Să nu ducem în eroare lumea şi conducerea ţării să fie sinceră şi să recunoască faptul acesta. Am în vedere preşedintele ţării care, la moment, nu înţelege, cred, nici dumnealui unde se află şi în care direcţie vrea să o ia. Fiindcă este o ruşine, pur şi simplu, pentru ţară, pentru naţiune.

Cele opt proiecte implementate pe satul Abaclia tot sunt bani europeni şi aceasta noi trebuie să conştientizăm. Să fim mândri de faptul că, într-adevăr, fără Europa noi, practic, ne întoarcem în mocirlă, în trecutul în care nu mai vrem să ne întoarcem. E absurd, tot ce se face, se face spre bine, adică spre dezvoltare. Atunci când ajungi la un moment că te-ai oprit şi vezi că te reîntorci în mocirlă, e o absurditate şi nu se acceptă aşa ceva nici în raţiune, nici în dezvoltare.”

Europa Liberă: Dar explicaţia dumneavoastră, domnule primar, dacă încercaţi să îmbunătăţiţi infrastructura aici, în satul Abaclia, de ce nu se opreşte acest exod al populaţiei, de ce lumea continuă să plece? Lăsaţi să se înţeleagă că nu totul depinde de administraţia locală şi că ar trebui cei din vârful puterii să rezolve, mai degrabă, problemele?

Victor Niculiță: „Primarii localităţilor sunt cei care execută, iau decizii în teritoriu prin consiliile locale cu societatea în comun. Dar ce înseamnă o primărie care are un buget de 300.000-400.000 de lei? Primăria Abaclia avea un buget de 600.000 de lei pentru investiţii, construcţia drumurilor ş.a.m.d. Este absurd. Sinecostul unui kilometru în variantă albă a drumului este de, cel puţin, 1,5 milioane. E absurd şi nici nu se discută de a construi drumuri sau reţele electrice, iluminatul stradal sau construcţii de alt gen. Totuşi, satul trebuie să aibă un concept de dezvoltare. Fiindcă, dacă nu este, atunci rămâne totul baltă, în mizerie.”

Europa Liberă: De ce întârzie această dezvoltare?

Victor Niculiță: „Fiindcă şi partenerii noştri europeni nu mai au încredere în clasa politică. Fiecare se întreabă: „Noi vă dăm bani. Voi arătaţi-ne ce aţi creat”. Vorbim de milioane de euro, vorbim de milioane de lei care au fost alocaţi pentru infrastructură, pentru drumuri, iluminat stradal, medicină, educaţie, grădiniţe, şcoli. Da, sunt rezultate evidente. Le avem şi în satul Abaclia, unde a fost reparat Liceul „Constantin Stere” din teritoriu, grădiniţa „Mărţişor” unde s-au alocat peste un milion de lei.”

Europa Liberă: Dar în ce condiţii cetăţenii pot recâştiga această încredere despre care ziceţi că e pierdută?

Victor Niculiță: „Trebuie ceva de schimbat. Clasa politică poate avea încrederea populaţiei numai atunci când va crea ceva economic. Numai să fie transparenţă, să fie deschidere. Populaţia, când aude de milioane, miliarde că s-au furat sau s-au pierdut, nu ştiu cine mai mult a furat ş.a.m.d., cum poţi avea încredere? Populaţia pleacă, este disperată, investiţiile nu vin, europenii nu alocă bani, fiindcă nu au încredere că banii aceştia vor ajunge la destinaţie ş.a.m.d. Chiar dacă vor fi repartizaţi bani, ar fi binevenit să fie repartizaţi direct pe proiecte. Să spună: „Ok, domnule primar, ai proiect?”. – „Da”. – „Care proiect?”. – „Apă, canalizare, drumuri, iluminat, grădiniţă, şcoli ş.a.m.d.”. – „Ok. Banii să fie repartizaţi”. – „Ai proiect, sinecostul?. – „Avem proiect de 60 de milioane pe apă şi canalizare”. – „Ok”. Să fie redirecţionaţi pe proiecte concrete, dar nu să stea la guvern, guvernarea pe urmă le repartizează unde au gol, peste tot cam este gol. La ziua de astăzi nici pentru grădiniţe nu vin alocaţiile. Eu stau singur şi mă gândesc cum mă descurc eu, dacă nu vin alocaţiile de la stat pentru grădiniţă. Eu nu ştiu cum vom funcţiona mâine-poimâine, cum vom activa.”

Europa Liberă: Şi atunci o întrebare firească: moldovenii, ca stat, îşi pot gestiona treburile, se pot autoguverna?

Victor Niculiță: „Cine reprezintă oare moldovenii aceştia?”

Europa Liberă: Statul acesta se poate autoguverna?

Victor Niculiță: „E foarte dificil acum de spus că se poate. Mă tem că nu.”

***

Tot mai multe sunt vocile care spun că Moldova e condusă de politicieni iresponsabili şi se întreabă ce blestem să se fi abătut asupra ţării acestea, de are parte de asemenea conducători, de orice culoare ar fi ei, şi de ce guvernanţii nu au înţeles nici până acum că acest popor e stăpânit de o stare de lehamete, revoltă şi scârbă pentru tot ce se întâmplă în societate? Când îi va interesa şi binele acestei ţări? Sau, mai exact, mai e vreo şansă să îi intereseze vreodată? Întrebările le-am adresat şi preşedintelui Asociaţiei pentru Politică Externă de la Chişinău, Victor Chirilă.

Victor Chirilă: „Clasa politică ne-a promis foarte multe lucruri în ultimii 25 de ani, mai ales, în ultimii şapte ani. Ne-a promis că vom avea o democraţie mai bună, că vom avea o economie de piaţă funcţională, că vom fi mai prosperi, că vom adera la Uniunea Europeană, că vom fi mai aproape de Uniunea Europeană, că vom rezolva problema transnistreană. Dar toate aceste promisiuni au rămas neîmplinite, vorbe goale. Şi, desigur, cetăţenii, în mare parte, au pierdut încrederea în această clasă politică, inclusiv, în viitorul statului Republica Moldova. Mulţi din ei au ieşit în stradă în anii ’90, rudele multora au luptat în regiunea transnistreană pentru a apăra independenţa şi suveranitatea satului. Dar tot ce s-a întâmplat în ultimii 25 de ani nu ne face să fim încrezători în ziua de mâine.”

Europa Liberă: Şi mai există salvare? Cine poate veni în rol de salvator, dacă lumea cu oftatul şi cu blestematul nu poate să ajungă departe?

Victor Chirilă: „Este adevărat. Salvarea este în noi, până la urmă. Trebuie să găsim acea încredere în viitor, în acele visuri ale noastre din anii ’90. Şi visul principal este că vom construi un stat liber, un stat care să ne reprezinte interesele, un stat care să aibă grijă de noi. Şi eu cred că acest vis, acest ideal în continuare este viu. Pur şi simplu, este nevoie să ne mobilizăm. Şi am arătat foarte bine în toamna anului trecut, când aproape jumătate din cei care au ieşit la vot au votat pentru Maia Sandu. Şi nu doar pentru Maia Sandu, dar pentru idealul de a trăi într-o ţară mai bună, într-o ţară prosperă, într-o ţară europeană, într-o ţară care într-o bună zi să fie membră a Uniunii Europene. Deci, acei oameni au demonstrat că acest ideal este viu, că ei în continuare sunt încrezători că lucrurile pot fi schimbate în bine. Este nevoie să ne găsim lideri de încredere.”

Europa Liberă: Până când vin alţi lideri, potenţiali salvatori ai situaţiei din Republica Moldova, cei de la guvernare încearcă să spună ei că scot Moldova din mizerie, că promovează reforme, că au restabilit relaţiile bune cu partenerii din exterior, că problemele sociale sunt prioritare şi chiar se găsesc soluţii la ele. Ei încercând să fie aceşti salvatori, iar pe de altă parte, populaţia care îi blamează că nu mai au încredere în ei.

Victor Chirilă: „Cei care înţeleg ce se petrece în Republica Moldova, şi eu cred că suntem mulţi care ştiu ce se întâmplă în Republica Moldova, cei aproape 50% care au votat pentru Maia Sandu şi pentru idealul de integrare europeană au votat şi împotriva oligarhiei, şi împotriva satului capturat, şi împotriva miliardului furat, şi pentru ca acei care sunt vinovaţi de acest furt să stea la puşcărie.

Noi toţi, care am votat pentru aceste idealuri, trebuie să ne mobilizăm. Şi nu neapărat să ieşim în stradă cu orice ocazie, putem face schimbări în satele noaste, în raioanele noastre. De exemplu, autorităţile locale să obţină mai multe drepturi pentru a face schimbări reale în viaţa oamenilor, în satele lor. Autorităţile la nivel de raioane să fie mult mai active în promovarea acestor idealuri.

Societatea civilă să se extindă dincolo de Chişinău. Oameni de afaceri, care sunt conectaţi la piaţa europeană şi au mare interes să se dezvolte în această direcţie, ar trebui să se asocieze în organizaţii comune, în federaţii comune, astfel încât ei să reprezinte o voce. O voce care să fie auzită, o voce care să fie respectată. Din păcate, nu văd deocamdată acest lucru. Deci, este nevoie să construim insule de schimbare în satele noastre, în raioanele noastre, în diferite domenii de activitate, în agricultură, în comerţ, industrie. Aici ar trebui să ne canalizăm energia şi dorinţa noastră de schimbare. Pentru că, dacă schimbăm lucrurile la acest nivel, fără îndoială că va fi o presiune mare asupra celor care guvernează la Chişinău să facă schimbări.

Societatea civilă a demonstrat că e capabilă de astfel de presiuni pozitive. Exemplul cel mai recent este proiectul de lege privind amnistia capitalului la care s-a renunţat. Este un exemplu bun că se poate de făcut lucruri bune, se poate de făcut schimbări.”

Europa Liberă: Guvernanţilor le va reuşi să demonstreze că ei sunt capabili să schimbe lucrurile şi chiar să ajungă în acest rol adevărat de salvatori?

Victor Chirilă: „Atât timp cât guvernanţii nu au reuşit să investigheze pe deplin furtul miliardului, să-i pedepsească pe cei care sunt vinovaţi direct sau indirect şi unii din ei sunt la guvernare, sunt în continuare în funcţii. Ne-am întrebat nu o singură dată: de ce Procuratura nu a reacţionat; de ce Banca Naţională nu a reacţionat; de ce Centrul Naţional Anticorupţie nu a reacţionat; de ce SIS nu a reacţionat? Atât timp cât ei nu răspund la aceste întrebări, atât timp cât nu se face lumină la acest caz, niciodată autoritatea lor nu va fi pe deplin credibilă în ochii noştri şi în ochii partenerilor externi.”

Europa Liberă: Dar pe moment acest credit de încredere din partea partenerilor din afara Republicii Moldova îi ajută pe cei de la guvernare?

Victor Chirilă: „Creditul de încredere despre care vorbiţi este cu totul altceva. Este o încercare de a preveni o degradare a situaţiei în Republica Moldova. Partenerii din exterior înţeleg foarte bine ce se întâmplă, dar, din păcate, atât timp cât nu au altă alternativă, alţi parteneri cu care să promoveze reformele, ei vor continua să lucreze cu actualii politicieni care ne guvernează ţara. Aceasta este realitatea. De aceea, acei politicieni care se identifică cu noua mişcare de integrare europeană ar trebui să înţeleagă că ei trebuie să devină nişte oameni credibili, o alternativă şi pentru cetăţenii din Republica Moldova, dar şi pentru partenerii din exterior.”

Europa Liberă: Guvernanţii încearcă să acrediteze ideea că cetăţenii şi-ar dori schimbarea sistemului electoral şi că votul mixt ar fi şi el un colac de salvare. Acest lucru îl fac şi sondajele. Chiar a fost dat publicităţii un sondaj de către Compania de cercetare socio-politică „Intellect-Group” şi spune că peste 80% din cetăţeni îşi doresc acest vot uninominal.

Victor Chirilă: „Cetăţenii, într-adevăr, îşi doresc o nouă elită politică. Ei doresc să aibă o legătură directă cu politicienii, doresc să-i poată schimba, atunci când ei nu îşi îndeplinesc promisiunile. Aceasta este adevărat. Dar nu totdeauna ceea ce vor cetăţenii, de exemplu, în sensul schimbării sistemului actual electoral ar putea fi corect, este potrivit pentru actualul context politic din Republica Moldova. Şi eu consider că un astfel de sistem mixt ar fi bun în cazul în care în Republica Moldova ar fi o democraţie reală, în cazul în care Republica Moldova nu ar fi un stat capturat, în cazul în care noi vom avea o competiţie politică adevărată, corectă, care să fie şi onestă, şi transparentă, şi înţeleasă pentru cetăţeni. Din păcate, lucrurile acestea nu există în ţara noastră. Şi atunci acest sistem mixt care este, în fond, bun, dar, din păcate, poate fi manipulat în aşa fel de acei care sunt la guvernare, încât să avem o perpetuare a vechii clasei politice, a aceloraşi oameni corupţi, a acelorași oameni loiali domnului Plahotniuc sau celor care vor fi la guvernare şi nicidecum loiali cetăţenilor. Deci, acesta este marele risc pentru noi.”

Europa Liberă: Domnule Chirilă, pe moment Preşedinţia şi coaliţia majoritară văd diferit redresarea situaţiei din Republica Moldova? Sau, aşa cum spun mai multe voci, ar exista un scenariu pe care bine l-au şi regizat şi pe care chiar şi bine îl joacă? Cum vedeţi dumneavoastră lucrurile?

Victor Chirilă: „Eu înclin să cred că este un scenariu bine regizat. Deja mai multe acţiuni demonstrează că există o coordonare, de exemplu, între Plahotniuc şi Dodon, între Partidul Socialiştilor şi majoritatea din Parlament, care mă face să fiu foarte pesimist referitor la adevăratele lor obiective. Şi mă tem că interesul lor primordial este nu implementarea reformelor pe care Uniunea Europeană le cere, cât păstrarea puterii cu orice preţ. Şi deocamdată le reuşeşte foarte bine acest lucru.”

Europa Liberă: Şi cu vectorul geopolitic se speculează mai mult sau e realism?

Victor Chirilă: „Domnul Plahotniuc are ceea ce şi-a dorit, un joc foarte abil între un pol pro-rus şi un pol pro-vestic, care, în cele din urmă, nu duce nicăieri. Pur şi simplu, dânşii încearcă să-i sperie pe europeni, astfel încât partenerii noştri din Europa şi de la Washington să fie mult mai atenţi, atunci când fac presiuni asupra guvernării ca să implementeze nişte reforme cardinale, reforme care să aducă şi schimbări reale în modul cum funcţionează instituţiile, cum se aplică legile etc., etc. Este o dilemă falsă. Eu cred că ambii, şi Dodon, şi Plahotniuc, au un singur scop, să fie la putere şi să se bucure de avantajele pe care le oferă aceasta.”

Europa Liberă: Eu am fost în Basarabeasca, într-un sat din acest raion, la Abaclia, şi întrebam şi locuitorii de acolo dacă le este clar încotro merge ţara. Mulţi dintre ei ziceau că, mai degrabă, e un spectacol pe care îl joacă politicienii şi lor le vine greu să facă diferenţă între adevăr şi minciună. Cum să se descurce pe mai departe firul ierbii, ţinând cont de acest show pe care uneori îl prezintă clasa politică?

Victor Chirilă: „Dânşii au dreptate. Moldova nu se îndreaptă nicăieri, nici spre Est, nici spre Vest. Moldova bate pasul pe loc. Sunt nişte oameni fără scrupule la putere care, pur şi simplu, încearcă să speculeze această falsă dilemă şi în folosul lor. Cum să se descurce? În primul rând, să identificăm acei lideri care pot să ne conducă spre schimbare, dar să înţelegem că aceşti lideri fără susţinerea noastră nu vor face mare lucru. Şi, de asemenea, este nevoie ca acei oameni care exercită o funcţie la nivelul autorităţilor locale să facă schimbările necesare.

Autorităţile locale chiar şi în această situaţie au o mulţime de prerogative care le permit să facă schimbări reale la nivelul societăţii şi să mobilizeze societatea pentru schimbări la nivel naţional. Şi oamenii de afaceri, de asemenea, să se mobilizeze şi să se unească pentru a-şi apăra mai bine interesele în faţa oligarhiei de la Chişinău.”