Echipa lui Trump și „conexiunea rusă”

Dupa ce ministrul justitiei, Jeff Sessions, s-a recuzat de la viitoare investigatii ale administratiei Trump legate de campania electorala si conextiunea rusa, iese la iveala ca si alti colaboratori ai presedintelui au avut contacte cu rusi, in campanie. Despre cine este vorba?

In cazul ministrului Sessions, problema nu a fost ca s-a intretinut de doua ori cu ambasadorul rus – la acea vreme Sessions era senator si intilniri cu ambasadori nu sint neobisnuite – ci faptul ca acesta nu a dat la iveala intilnirile, la audierile din Congres, pentru confirmarea sa in functie.

Se stie ca fostul consilier pentru securitate nationala, Michael Flynn, s-a intretinut cu ambasadorul Sergey Kislyak si, de asemenea, a negat initial, dar la fel a facut si actualul consilier presidential, Jared Kushner, ginerele presedintelui Trump. Flynn si Kushner s-au intilnit timp de circa zece minute cu diplomatul rus, la Trump Tower in New York, in luna decembrie, in ceea ce o sursa de la Casa Alba a descris ca o intilnire de introducere, fara semnificatie politica.

Intilnirea lui Kushner a fost data la iveala in publicatia The New Yorker, in timp ce in cazul lui Flynn, New York Times a facut publice convorbirile. Intilnirea lui Kushner, care in perioada tranzitiei s-a intilnit cu multi ambasadori, nu ar fi o stire neobisnuita, daca nu ar persista temerile cu privire la incercarea Rusiei de a influenta alegerile americane in favoarea lui Trump.

Un alt consilier pentru securitate nationala in administratia Trump, JD Gordon, a anuntat ca si el s-a intilnit cu Kislyak in timpul Conventiei Partidului Republican din iulie, la Cleveland. Stirea acelei intilniri a fost publicata la inceput de USA Today, fiind confirmata de Gordon. Acesta a declarat ca impreuna cu alti consilieri – Carter Page si Walid Phares – si-au exprimat in fata ambasadorului speranta ca raporturile ruso-americane se vor imbunatati. Gordon a spus ca discutia nu a cuprins ceva nepotrivit sau vreo referire la un amestec al rusilor in alegerile americane. Gordon a fost – conform relatarilor de presa – cel care, la Conventia Republicana a sustinut ca platforma partidului sa nu cuprinda referiri la inarmarea ucrainenilor impotriva separatistilor pro-rusi, efort care a fost incununat de succes. Dar consilierul sustine ca nu a facut decit sa reflecte ceea ce candidatul Trump de atunci sustinea si anume ca nu doreste ca situatia tensionata din Ucraina sa ajunga la un razboi.

La rindul sau, Page a refuzat sa comenteze, spunind doar ca nu a facut nimic rau, adaugind ca nu neaga intilnirea cu Kislyak.