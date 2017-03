Dinamizarea Parteneriatului estic va fi o prioritate pentru președinția estonă, afirmă la Chișinău șeful diplomației de la Tallin

Ministrul eston de externe Sven Mikser, care s-a aflat in Moldova în cadrul unui turneu pe care îl efectuează în tarile Partaneriatului Estic, a declarat agentiei de presa IPN că pentru presedintia estonă a Uniunii Europene - care va fi preluata in luna iulie - dinamizarea Parteneriatului Estic va fi o prioritate. Seful diplomaţiei estone a mai spus, in interviu citat si ca singura „armă contra minciunilor” si propagandei ruse din presa, este adevarul şi o presa responsabilă si profesionista. „Nu este suficient să te aperi şi să corectezi toate minciunile mediatizate, trebuie să identifici oponenții şi le dezvălui agenda ascunsă. Trebuie să arăţi oamenilor că ai un nivel moral înalt şi argumente mai puternice”, a spus ministrul eston de externe citat de IPN.