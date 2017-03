Presa americană dezvăluie că alți apropiați ai președintelui Donald Trump s-au întîlnit cu ambasadorul Rusiei la Washington în cursul campaniei pentru prezidențiale

Casa Alba si presa americana relateaza ca ambasadorul Moscovei in Statele Unite, Serghei Kisliak s-a inilnit in perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale americane nu numai cu procurorul general Jeff Sessions, dar si cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Relatiile dintre echipa presedintelui Trump si Moscova sunt investigate în prezent si de Biroul Federal de Investigatii (FBI) si de comitete ale Congresului American. Casa Alba a anuntat ca domnul Kushner s-a intilnit in perioada de tranzitie de la presedintia Obama la presedintia Trump cu ambasadorul Rusiei, „într-o intrevedere de curtoazie”, iar agentia Associated Press si publicatia USA Today au relatat ca intrevederi cu ambasadorul Kisliak au avut si Cater Page, un fost consilier de politica externa al lui Trump din campanie şi J.D Gordon care a fost directorul de campanie electorala al lui Trump pe chestiuni de securitate nationala.