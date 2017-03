James Corney, directorul FBI, a fost audiat de un comitet al Camerei Reprezentanților pe tema implicării Rusiei în procesul electoral prezidențial american

Directorul Biroului Federal de Investigatii (FBI), James Comey, nu a divulgat tot ce stie comitetului Camerei Reprezentantilor care investigheaza relatiile dintre Moscova si campania electorala americana de anul trecut, a declarat Adam Schiff, politicianul democrat cu cea mai mare funcţie in Comitetul pentru servicii de informatii al Camerei reprezentantilor. Audierea direcrorului FBI a avut loc in spatele usilor inchise si a durat trei ore. Congresmanul democrat a spus că nu este limpede daca rezervele in a raspunde unor intrebari au fost coordinate cu Departamentul de justiţie. Presedintele republican al comitetului Devin Nunes a respins aformatiile colegului său democrat spunind ca directorul FBI a raspuns limpede tuturor întrebarilor, dar ca aceasta audiere a fost „un prim pas bun”. Experti ai serviciilor de informatii americane au ajuns la concluzia ca Rusia a încercat sa îl ajute pe Donald Trump să devina presedintele Statelor Unite, discreditind-o pe candidata democraţilor Hillary Clinton prin publicarea unor corespondente ale ei prin posta electronica.