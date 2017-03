UE și SUA critice față de decizia președintelui Macedoniei de a refuza formarea unui nou guvern de către liderul opoziției social-democrate

Uniunea Europeana şi Statele Unite l-au criticat pe preşedintele Macedoniei, Ghiorghi Ivanov, pentru că a refuzat să ii dea mandatul de a forma un nou guvern liderului opozitiei social-democratul Zoran Zaev, in ciuda faptului că acesta a reuşit sa formeze o majoritate in Parlament. Presedintele este membru al partidului nationalist VMRO-DPMNE. Ivanov şi-a justificat decizia prin faptul că, pentru a forma o coaliţie, social-democratii au obtinut sprijinul partidelor albanezilor din Macedonia. In opinia presedintelui de la Skopje, social democratii ar fi obtinut sprijin „de la o putere străină”. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii, Federica Mogherini, dupa discutii la Skopie cu liderii partidelor politice, i-a cerut preşedintelui Macedoniei sa îşi reconsidere decizia. Ambasadorul american in Macedonia a exprimat îngrijorarea Washingtonului pentru prelungirea crizei politice din aceasta ţara. Moscova i-a criticat pe social-democrati si a acuzat Alianţa Nord Atlantica, Uniunea Europeana, si Albania că ar vrea sa impuna in Macedonia un grup pro-albanez. Albania este membra a NATO, iar albanezii reprezinta o treime din populatia Macedoniei.