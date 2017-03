A început „amnistia” moldovenilor ilegali în Rusia?

Preşedintele Igor Dodon a anunţat că în perioada 1-20 martie autorităţile ruse vor ierta încălcările administrative sau cele legate de regimul de şedere pentru circa 250 de mii de migranţi moldoveni aflaţi în Federaţia Rusă. Această înţelegere ar fi fost convenită cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în cadrul vizitei din urmă cu o lună pe care Dodon a întreprins-o la Moscova. Preşedintele Congresului Diasporei moldovenilor din Rusia, Aleksandr Kalinin, i-a spus astăzi corespondentei Europei Libere Valentina Basiul, după o şedinţă la Direcţia Generală pentru migranţi la MAI, că procesul a început şi că zisa amnistie a venit urmare a deciziei politice a Moscovei.

Ar putea să scape de interdicții cetăţenii moldoveni care au comis diferite încălcări, dar nu au părăsit Federaţia Rusă, sau care nu şi-au legalizat şederea. Ministerul rus de Interne a comunicat, potrivit președintelui Congresului Diasporei moldovenilor, Aleksandr Kalinin, că ar fi în această situaţie 250 de mii de persoane cărora li s-ar putea aplica interdicții de intrare în ţară dacă ar traversa frontiera.

Pentru a beneficia de această iertare a încălcărilor legate de regimul de şedere, oamenii trebuie să se prezinte la oficiile de migrațiune şi să-şi prelungească termenul de aflare în ţară, a spus Kalinin. Asta înseamnă că li se va elibera un act migraţional şi li se va pune o ştampilă în paşaport, ca şi cum au traversat din nou frontiera. Cei care n-au acte de identitate valabile vor trebui să revină în Republica Moldova, ulterior autorităţiile ruse nu vor avea pretenții faţă de ei, aşa a fost asigurat Aleksandr Kalinin la Direcţia Generală pentru migranţi de la Moscova.

Aleksandr Kalinin: „Într-adevăr există o simplificare pentru cetăţenii Republicii Moldova, aşa-numita «amnistia». Noi o numim între ghilimele, pentru că aceasta nu va fi aplicată în cazul tuturor cetăţenilor moldoveni care au interdicţii de intrare în Federaţia Rusă. Le va fi permis accesul doar categoriilor de cetăţeni care au comis încălcările prevăzute în art. 26, punctele 8 şi 4, asta înseamnă articolele ce prevăd termenele de aflare în ţară şi ceea ce se referă la două şi mai multe amenzi administrative”.

Măsura îi vizează şi pe alţi 17 mii 500 de cetăţeni moldoveni care au interdicţie de intrare în Federaţia Rusă şi au ieşit din această ţară. În cazul lor procedura nu a fost încă reglementată, mai spune președintele Congresului Diasporei moldovenilor din Rusia, Aleksandr Kalinin. Asta deoarece interdicțiile pot fi ridicate doar de Serviciul Federal de Securitate (FSB). Autorităţile ruse nu au comunicat când ar urma să se întâmple acest lucru.

Procedura intrată în vigoare la 1 martie nu e prea cunoscută de către migranţii moldoveni, spune Alexandru S., şofer de TIR la Moscova, originar din satul Rogojeni, Şoldăneşti. Deşi are interdicţie de intrare în Rusia de câţiva ani, Alexandru a traversat frontiera prin Belarus. El zice că vrea să revină acasă şi să-şi găsească aici un loc de muncă, dar dacă, nu va avea alternative, ar putea încerca curarea încălcările migraţionale.

Alexandru S.: „Ieri am auzit aşa informaţie şi eu la radio, şi azi tot vorbesc. Dar pur şi simplu asta va fi după 20 martie, am înţeles. Mai întâi aş vrea să mă întorc acasă, să văd poate mi-oi găsi…, mai fac, cum s-ar spune pe ruseşte o popîtka (tentativă – n.r.), să încerc să mă opresc acasă acum după sărbători, după Paști. Dar, dacă n-o să am încotro, sigur că o să revin. Vorbește lumea de aşa ceva. Majoritatea pe care-i ştiu eu ar vrea să lucreze legal, dar nu fugari”.

Autoritățile moldovene au declarat anterior că Moscova ar refuza semnarea unui acord de protejare a migranţilor moldoveni. Unii analişti, printre care şi Ion Tăbârţă, afirmă că aceasta stare de fapt ar conveni părţii ruse.

Ion Tăbârţă: „Desigur că aceşti cetăţeni ai Republicii Moldova nu au nici un fel de garanţie, pentru că această decizie venită din partea Moscovei este una lipsită de transparenţă. Noi ştim foarte bine că Federaţia Rusă foloseşte problema migranţilor de muncă din spaţiul CSI drept aşa-numita soft-power, adică nişte modalităţi de presiune indirecte”.

În actualul context politic, pentru creşterea ratingului electoral al Partidului Socialiștilor - fosta formațiune a președintelui Igor Dodon - , Kremlinul ar putea aplica o soluţie pozitivă în cazul migranţilor, admite analistul Ion Tăbârţă. Propaganda rusă va prezenta acest fapt drept o mare realizare. Numai că în spatele acestei vitrine nu va exista nicio garanţie că aşa va fi, că situaţia migranţilor a ajuns pe un teren al certitudinii, mai constată Ion Tăbârţă.