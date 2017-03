Administrația Trump și umbra relațiilor cu Rusia lui Putin

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump nu a facut nici o referire directa la Rusia, in discursul sau in fata camerelor reunite ale Congresului. Dar cum evolueaza investigatiile anuntate, cu privire la conexiunile lui cu Moscova? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Ceea ce impiedica investigatiile respective sa se materializeze sint neintelegerile partizane. Ambele tabere, republicani si democrati, spun ca o anchetă bipartizană e inca posibila, dar apelurile vizind numirea unui procurer independent se inmultesc. Asta mai ales dupa ce s-a aflat ca consilieri ai lui Trump le-ar fi cerut sefilor comisiilor de informatii din Camera si Senat sa respinga alegatii ca personal legat de campanie lui Trump ar fi avut legaturi cu rusi. Aceasta chestiune va fi discutata probabil pe durata audierilor pentru numire fostului senator Dan Coats, in functia de Director pentru Informatii.

Anchetatori federali cerceteaza de un timp de-acum alegatii ca Rusia ar fi intervenit in alegerile americane, in timp ce Donald Trump neaga ca ar avea legaturi cu Moscova.

Senatorul republican de Carolina de Nord, Richard Burr a refuzat sa spuna daca i s-a cerut sa ia apararea presedintelui in discutii cu presa, el precizind doar ca nu a facut nimic care sa pericliteze investigatia.

Senatorul democrat de Oregon, Ron Wyden a spus insa ca daca Burr a contactat ziaristi in numele presedintelui, aceasta ar fi o evolutie de natura sa creeze temeri, pentru ca ar exista suspiciuni.

In Camera, liderul Comisiei, David Nunes a spus ca nu a primit dovezi de la servicii de infrmatii din care sa rezulte ca persoane care aveau legaturi cu Trump ar fi fost in contact cu rusii, in timpul campaniei. Nunes, care a facut parte din echipa de tranzitie a lui Trump, a spus ca i s-a cerut sa vorbeasca cu un ziarist, dar fara sa i se ceara sa spuna ceva anume.

Liderul democrat din Comisie, Adam Schiff a precizat ca comisia nu a ajuns la vreo concluzie cu privire la legaturile echipei lui Trump cu rusia. Asta pentru ca nu au avut loc audieri si nu au fost prezentate documente, pentru a permite o concluzie. Democratii cer un procuror independent spunind ca Ministerul Justitiei sub conducerea fostului senator Jeff Sessions, un sprijinitor al lui Trump, nu poate fi impartial.