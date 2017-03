Thomas Kent: „Moldova se află în centrul unor evenimente geopolitice foarte importante”

Europa Liberă: Domnule Kent, v-ați aflat într-o vizită scurtă în Republica Moldova. Ce impresii v-a lăsat această țară?

Thomas Kent: „E o țară interesantă. Și este evident că e într-o situație complicată, din cauza problemelor interne. Moldova se află în centrul unor evenimente geopolitice foarte importante. De aceea cu un ochi trebuie să priviți la problemele dumneavoastră interne, iar cu celălalt ochi să vă uitați vigilent în direcția țărilor vecine și la problemele cu care se confruntă această regiune.”

Europa Liberă: Să discutăm despre rolul mass-mediei în această regiune și în special în Republica Moldova. Chiar dumneavoastră ați afirmat că țara se află la intersecția intereselor geopolitice ale Occidentului și Federației Ruse. Cum vedeți rolul presei în acest context?

Thomas Kent: „Totul depinde de mass-media. Pentru că aproape tot ce știu oamenii despre țara lor, despre relațiile dintre țara lor și alte state are ca sursă mijloacele de informare în masă. Dacă presa își face onest munca, atunci și populația înțelege corect evoluțiile care au loc în jur. În caz contrar, oamenii sunt manipulați, ei nu știu pe cine să aleagă, cu cine să voteze. Nu mass-media spune: votați această persoană, dar ea trebuie să creeze condiții pentru ca fiecare cetățean să înțeleagă exact poziția politicianului.

Jurnalismul obiectiv nu este un lucru simplu. Dar e obligatoriu să fii un jurnalist obiectiv. Jurnalistul trebuie să vorbească despre ceea ce se întâmplă, nu să propage convingerile personale. Unii oameni susțin că nu este posibil să fii un jurnalist obiectiv, că orice articol, orice informație are un element personal. Însă eu cred că e posibil să fii obiectiv. Avocatul poate să apere onest și cu profesionalism un om învinuit de crimă, chiar dacă nu îl simpatizează. Eu cred că jurnaliștii trebuie să poată descrie situația echidistant, indiferent de convingeri.”

Europa Liberă: Propaganda rusă este tot mai frecvent acuzată. Cu propaganda rusă se poate lupta? Sau există o altă soluție?

Thomas Kent: „Trebuie să se lupte cu propaganda oricărei țări. Însă mijloacele cu care te aperi de propagandă să nu implice tot propaganda, ci jurnalismul profesionist. Eu cred că radioascultătorii, telespectatorii, cititorii sunt oameni deștepți. Unii spun că din cauza propagandei lumea nu mai înțelege ce este bine și ce nu este bine. Însă eu consider că publicul nostru înțelege foarte bine care este adevărul. Și aceasta ne ajută foarte mult.

Europa Liberă prezintă pentru cetățeni informațiile aici, în Republica Moldova, iar moldovenii trag singuri concluzii pentru că ei locuiesc aici și ei își pot face o impresie despre cât de veridică este informația pe care o prezentăm noi, pentru că noi le descriem existența în țară.”

Europa Liberă: Ce înțelegeți dumneavoastră când aflați, spre exemplu, despre faptul că Republica Moldova are indicatori tot mai proști în ratingul libertății presei?

Thomas Kent: „Nu este singura țară unde unele forțe încearcă să creeze o versiune nouă a mass-mediei, un sistem al mass-mediei în

care lipsește informația veridică. Acest lucru există în multe state. Însă eu cred că adevărul, mai devreme sau mai târziu, iese mereu la suprafață. Presa e folosită ca o armă tactică pentru a induce lumea în eroare. Însă, după o anumită perioadă de timp, oamenii oricum înțeleg unde a fost adevăr și unde minciună. Și, astfel, ajung să vadă care surse media sunt echidistante și credibile.”

Europa Liberă: Problemele de bază ale presei moldovenești sunt în continuare partizanatul politic printre jurnaliști și lipsa transparenței mass-mediei din cauza proprietarilor de „ecrane albastre”, cum sunt aceștia numiți. Cât de important este ca oamenii să cunoască adevărații proprietari ai mijloacelor de informare în masă?

Thomas Kent: „Transparența mass-mediei este foarte importantă pentru că oamenii trebuie să știe cine le vorbește și dacă există interese ascunse în spatele diverselor surse media. Aș mai adăuga că mass-media trebuie să fie transparentă și să nu uite de codul deontologic. Cetățeanul trebuie să fie atent dacă pentru o anumită sursă media este important să își corecteze greșelile sau dacă se consideră neimportant acest lucru; dacă se iau bani de la politicieni sau nu; ce politică este promovată.

Consider că radioascultătorul, cititorul are dreptul să cunoască aceste lucruri. Radioascultătorii nu trebuie să asculte informații din surse nesigure, dacă nu e clar cine le finanțează, dacă nu este clar care sunt principiile etice ale respectivei surse media. Ascultătorii sunt oameni deștepți și, sper, nu vor accepta să fie informați dintr-o sursă care are pe cineva în spate. Atunci când cumpără produse alimentare la magazin, lumea vrea să știe că producătorul este verificat. Același lucru se poate spune despre informație.”

Europa Liberă: Dar dacă un om de afaceri este implicat în politică, iar businessul acestuia sunt chiar sursele media? Aceasta e bine pentru societate?

Thomas Kent: „Mass-media și politica trebuie să fie separate. Una dintre cele mai importante sarcini ale mass-mediei este să limiteze puterea politicienilor. Cunoașteți că guvernul, în orice țară, dispune de putere foarte mare. Numai guvernul are dreptul să impună impozite. Numai guvernul are dreptul să bage oamenii la închisoare, să le aplice pedeapsa capitală. De aceea, dacă există o asemenea putere în orice societate, trebuie să existe și ceva care să limiteze această putere pentru că în istoria multor țări s-au întâmplat situații când puterea nu a fost limitată și din această cauză s-au produs lucruri îngrozitoare. În societatea de azi, acest rol revine, întâi de toate, presei.”

Europa Liberă: Cum trebuie să se dezvolte relațiile dintre guvern și opoziție, pentru ca presa să le poată reflecta echidistant în societate?

Thomas Kent: „Eu cred că atât guvernul, cât și opoziția trebuie să respecte presa, să înțeleagă că aceasta este o platformă pe care pot

face schimb de viziuni, sperând că jurnaliștii vor adresa întrebări oneste guvernului și opoziției. Presa este locul unde trebuie să se întâlnească diferite forțe în societate pentru a face schimb de opinii. Este un rol foarte important al mass-mediei.”

Europa Liberă: Care este mesajul dumneavoastră pentru toți acei care ascultă Europa Liberă?

Thomas Kent: „Ascultați informația și citiți informația, nu fiți indiferenți. Atunci când ascultați și citiți informații, atrageți atenție la sursele acestora, ca să cunoașteți ceva din surse sigure. Dacă o anumită sursă media azi spune una, iar mâine alta, ea nu mai este credibilă. Cereți informații echidistante. Și dacă considerați că ceva nu este corect, luați legătura cu redacția. Pentru jurnaliștii onești este foarte importantă legătura directă cu radioascultătorii, telespectatorii și cu cititorii. Și dacă jurnalistul este un om onest, el va răspunde la întrebările dumneavoastră. Dar dacă a comis greșeli, le va corecta. Cereți mass-mediei să slujească intereselor dumneavoastră și intereselor țării. Astfel, vă puteți da seama care surse de informare în masă sunt sigure și care nu sunt.”