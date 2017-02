Igor Cobileanski: „Zone ca a noastră, neliniștite, tulburi, sunt generatoare de idei și emoții”

Asociatia Studenților Români din Strasbourg, ADERS, organizează în această perioadă a cincea ediție a Festivalului de Film Românesc. Și în acest an festivalul a fost pus pe picioare grație colaborării ADERS cu Institutul Cultural Român de la Bruxelles și Consulatul Român de la Strasbourg, fiind găzduit de același legendar cinematograf Odyssée. Prima proiecție de film a avut loc pe 8 februarie, peliculele fiind programate să fie proiectate până pe data de 14 martie 2017. Publicul alsacian și german, obișnuit deja cu filmele din România și din Republica Moldova, are la dispoziție o paletă largă de tematici și stiluri, de filme de lung metraj la lung-metraje, de la documentare la comedie, de la ecranizări, la film istoric.

Alături de regizorul Tudor Giurgiu, care a prezentat la festival filmul „De ce eu?” și actorul Mircea Diaconu (cu „Filantropica”), publicul a putut dialoga și cu regizorul moldovean Igor Cobileanski, care a proiectat al doilea său fim, „Afacerea Est”, o adevărată radiografie dulce-amară nu doar a Moldovei, dar și a fostului spațiu sovietic și a metehnelor sale, având în centru doi protagoniști moldoveni. Destinele lui Marian, profesor de muzică, și al lui Petro, un personaj aflat în cautarea… marii afaceri a vieții sale, se întâlnesc în mod absurd în drumul către împlinirea viselor fiecăruia: Marian vrea să strângă bani pentru nuntă, iar Petro, în mod cu totul neașteptat, ajunge om politic.

Europa Liberă: Igor Cobileanski, bun venit la Strasbourg, iată, cu cel de-al doilea film, după „La limita de jos a cerului”, de astă dată, „Afacerea est”, o comedie. Pare că ați vrut să strângeți și să prezentați publicului dulcele-amar româno-moldovenesc, dacă putem spune așa.

Igor Cobileanski: „Inevitabil este o încercare să aducem pe ecrane umorul moldovenesc, românesc, nu contează, până la urmă vrem noi sau nu vrem suntem în „aceeași oală”, cum se spune. Vedeți, când vorbim de pe ecrane vorbim într-o singură limbă. Probabil că aducem cam același spirit pe ecrane și îl arătăm altora și ne-am bucura dacă lumea ar gusta umorul din film.

De ce este comedie, după „La limita de jos a cerului” ? Acest film a fost primul meu film de lung metraj. De fapt, „Afacerea est” a fost scris mult mai devreme, și asta în timp ce făceam și scurt-metrajele care au devenit și virale la un moment dat. „Afacerea est” a fost, așadar, scris în același timp și, după cum se vede, cochetam încă din acea perioadă cu ideea de a face comedie”.

Europa Liberă: Vorbiți-ne despre scenariu. Înțeleg că povestea este scrisă de acum zece ani. De ce o puneți abia acum pe peliculă?

Igor Cobileanski: „Pentru că nu există magie în lumea cinematografică, și dacă am scris un scenariu nu înseamnă că el poate fi pus imediat pe ecran. Filmul nu se alimentează, din păcate, doar cu substanță creativă, ci și cu cea materială: banii. Și atunci a durat destul de mult găsirea finanțatorilor sau co-finanțatorilor. Filmul a primit acum opt ani sprijin financiar de la CNC (Centru National al Cinematografiei), destul de modest, suficient în schimb pentru a ne oferi curaj să căutăm și alți producători.”

Europa Liberă: Ce vrea să spună povestea din scenariu? Ce vreti să transmiteți publicului?

Igor Cobileanski: „Nu știu dacă vreau să comunic neapărat mesajele ascunse în replici. Probabil am încercat să fac lumea să râdă, probabil că am încercat să fac oamenii să se vadă pe ei înșiși ca într-o oglindă, sau dacă nu pe ei, poate vor recunoaște niște vecini sau niște prieteni. Probabil am vrut să spun în film că astfel de situații sunt destul de des întâlnite în societăți în tranziție de la sistemul socialist la cel capitalist, felul asta de a face afacere, de a cumpăra ceva ieftin și a vine mai scump, a devenit un leitmotiv, așa cum a devenit motoreta în film.”

Europa Liberă: Am înțeles că cele mai spumoase povești din film, de la afacerea cu potcoavele, la cea cu motoreta, la reteta miraculoasa cu uleiul si ceam si mai miraculoasam cu pipeta cu vodca, nu sunt invențiile dumneavoastră, ci sunt inspirate dupa fapte reale.

Igor Cobileanski: „Nu toate sunt inspirate și nu toate sunt ale mele. Este un mix. Am pornit scenariul de la un caz care mi s-a povestit, și mi-a fost povestit într-o notă dramatică, nu comică, precum că cineva a încercat să vândă un camion de potcoave și a încercat apoi să le vândă mai scump, iar afacerea a fost evident nu doar distrugătoare de perspectivă, dar și de familie. Omul și-a pierdut banii si aceasta a fost o tragedie, de fapt, pentru familie. Ceva foarte dramatic. Mie mi s-a părut foarte absurda si, desi nu am râs la întâlnirea respectivă, când am terminat-o am râs. Evident că am apelat și la memorie și la întâmplări care s-au întâmplat cu mine, și nu cu altcineva.”

Europa Liberă: Povestea filmului nu se oprește la granița moldo-română. Personajele vin și din Caucaz, e un fel de poză a fostului spațiu sovietic și a metehnelor de aici.

Igor Cobileanski: „Probabil este un soi de portretizare, dacă vreți, a societății estice, cu accent pe Moldova, sau pornind de la Moldova.”

Europa Liberă: Vorbiți-ne despre colaborarea cu România.

Igor Cobileanski: „Am făcut un casting destul de amplu atât la Chișinău cât și în România. Aveam nevoie de actori care vorbesc bine cu accent moldovenesc. Ion Savdaru (unul dintre cei doi actori din rolurile principale) s-a născut în Transnistria și este chișinăuean, dar într-adevăr de mai bine de 20 de ani lucrează la Teatrul Național din Iași, și o bună parte din actorii prezenți în film, Constantin Pușcașu (Marian, din rolul principal) sau Daniel Busuioc, așadar o bună parte dintre ei, sunt din Iași, iar altii sunt moldoveni stabiliți la Chișinău. Colaborarea mea cu partea română nu este întâmplătoare: mi-am făcut studiile la București, cunosc multă lume acolo, încerc să fiu prezent la concursurile CNC. Deci colaborarea cu România este foarte importantă pentru mine.”

Europa Liberă: Și publicul? Diferit la Chișinău față de România, dacă analizăm reacțiile?

Igor Cobileanski: „Cu foarte mici diferențe. Moldovenii se regăsesc, se văd pe ei înșiși în film, pe când spectatorii din București văd niște moldoveni în film.”

Europa Liberă: Ce așteptați de la publicul european?

Igor Cobileanski: „Greu de răspuns la o astfel de întrebare. În primul rând aștept ca publicul să fie. Și în momentul în care ar apărea, să mă critice sau să mă laude pe măsura celor care le văd pe ecran. Ceea ce mă face curios este felul de a înțelege acel umor pe care noi îl considerăm moldovenesc. Vedeți, zone ca a noastră, neliniștite, tulburi, sunt generatoare de idei și emoții. Aici se întâmplă lucruri frumoase, urâte, absurde, dramatice, si atunci, un ochi care reușeste să ambaleze plastic tot ce vede în jur reuseste să spună si povesti creatoare interesante. ”