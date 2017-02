Consiliul de Securitate ONU votează astăzi o rezoluție pe tema utilizării gazelor chimice de către regimul Assad în conflictul din Siria

Consiliul de Securitate ONU urmeaza sa voteze astazi in legatura cu presupusa folosire a gazelor toxice de catre guvernul sirian in razboiul care dureaza de șase ani. Votul va avea loc in ciuda opozitiei Rusiei, care a anunţat că va opune veto oricarei rezolutii impotriva regimului de la Damasc. Din 2011, de la inceputul razboiului din Siria, Rusia s-a opus unui numar de șase rezolutii ale Consiliului de Securitate. O echipa de investigatori ai Naţiunilor Unite a intocmit un raport in luna decembrie, care arata ca regimul presedintelui Bashar Al Assad a folosit arme chimice. Siria a respins acuzatiile, iar Rusia a spus că investigatorii ONU nu au gasit suficiente dovezi pentru a se acţiona la nivelul Consiliului de Securitate.