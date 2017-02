Acord ruso-tadjik pentru securizarea frontierei cu Afganistanul

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, care îşi încheie astzi turneul in tari ale Asiei Centrale a declarat că s-a înţeles cu presedintele Tadjikistanului, Emomali Rahmon, să sprijine eforturile de întarire a graniţei cu Afganistanul. In acest efort, a spus liderul de la Kremlin, se va folosi baza militara rusa din Tadjikistan, aceasta ţară, fiind, in opinia lui Putin „un stat cheie pentru securitatea regionala”. Șapte mii de militari rusi se afla staţionaţi in Tadjikistan, la o baza din apropierea capitalei Duşanbe.