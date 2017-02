Ringul din sat

Școala specializată de box din Grimăncăuți, raionul Briceni, a devenit un adevărat fenomen cu rezonanţă mondială. Aici, în provincie, la 230 de kilometri de Chișinău, sub îndrumarea antrenorului principal Petru Caduc, sunt educat sportivi care câștigă medalii la competiții internaționale. Povestea școlii își are începuturile cu mulți ani în urmă, încă pe vremea URSS, când tânărul antrenor a revenit după facultate la baștină, urmându-și visul de a crește campioni la sat, în ciuda condițiilor mai puțin decât modeste. Primul mare succes vine la Olimpiada de la Sidney, din 2000, când Vitalie Grușac, originar din Grimăncăuți, aduce acasă medalia de bronz. În acel an, în baza secției de box din sat este înființată actuala școală sportivă specializată. Discuțiile despre o performanță accidentală au fost spulberate peste câțiva ani, cu intrarea în ringul de box mondial a lui Veaceslav Gojan, un alt pugilist născut la Grimăncăuți. A fost cucerită o altă medalie de bronz, de această dată la Jocurile Olimpice de la Beijing... Mai multe despre pepiniera de campioni de la nordul Moldovei, în reportajul realizat de Alexandru Popescu.