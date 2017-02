Întrevedere între președintele Igor Dodon și ambasadorul rus la Chișinău, Farit Muhametșin

Președintele Igor Dodon spune că s-a întâlnit cu ambasadorul rus la Chișinău, Farit Muhametșin, pentru a discuta cu acesta despre înțelegerile convenite de președinte cu autoritățile ruse în timpul vizitei sale de luna trecută, la Moscova. „În special am discutat mersul realizării angajamentelor asupra cărora am convenit la Moscova în domeniul migranților, precum și a reluării exporturilor produselor moldovenești pe piața rusă”, a scris șeful statului pe Facebook, fără să dea detalii. Întâlnirea are loc la câteva zile după ce presa a publicat un schimb de replici tăioase între ambasadorii român și american și Dodon, după ce acesta a împiedicat participarea militarilor moldoveni la un exercițiu multinațional în România.